Cayó en el aeropuerto de Bogotá ciudadano de Países Bajos buscado por narcotráfico por Interpol: coordinaba cargamentos de coca hacia Europa

Este video documenta la captura de un ciudadano neerlandés en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La acción fue producto de una alerta internacional - crédito Policía Nacional/Dijín

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá fue escenario de la captura de Nilton Joao Brito Fernándes Varela, un ciudadano neerlandés identificado como presunto articulador de una red de narcotráfico internacional.

La acción fue ejecutada por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con Migración Colombia, tras recibir una alerta roja de Interpol.

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El operativo permitió identificar a Brito Fernándes Varela como la persona solicitada por las autoridades de los Países Bajos, bajo acusaciones de narcotráfico. Según el reporte oficial, su función principal era coordinar contactos y logística para el envío de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, estableciendo nexos con inversionistas criminales en la región.

Las autoridades colombianas y europeas lograron establecer la presunta responsabilidad del detenido mediante el análisis técnico de una plataforma de mensajería encriptada, desmantelada previamente en Europa. A través de los usuarios D854F9, 410R6Q y 2EGZSY, los investigadores vincularon a Brito Fernándes Varela con la organización criminal dedicada al tráfico de sustancias incluidas en la Lista I de la Ley del Opio neerlandesa.

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El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá fue escenario de la captura de Nilton Joao Brito Fernándes Varela, un ciudadano neerlandés identificado como presunto articulador de una red de narcotráfico internacional - crédito Policía Nacional/Dijín

El caso generó atención internacional por la manera en que el detenido presuntamente articulaba rutas, puntos de recepción y detalles logísticos para el transporte de drogas. Los chats analizados, según los informes policiales, contienen referencias explícitas a la importación de cocaína y detalles como números de muelles, compañías navieras y terminales del puerto de Amberes, en Bélgica.

La retención de Brito Fernándes Varela responde a una orden de captura internacional, activada mediante circular roja de Interpol. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, aseguró que el resultado fue posible “gracias al cruce de información en tiempo real y al uso efectivo de las bases de datos institucionales”.

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La persona retenida quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, las autoridades colombianas esperan la recepción formal de la documentación diplomática y la respectiva orden de captura con fines de extradición, dentro de los plazos legales.

A través de los usuarios D854F9, 410R6Q y 2EGZSY, los investigadores vincularon a Brito Fernándes Varela con la organización criminal dedicada al tráfico de sustancias incluidas en la Lista I de la Ley del Opio neerlandesa - crédito Policía Nacional/Dijín

Cayó extranjero en el aeropuerto El Dorado por homicidio agravado

La detención de Arian Lluka se produjo cuando el fugitivo intentaba abordar un vuelo con destino a París y escala final en Serbia, empleando una identidad serbia falsa.

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El caso cobró notoriedad tras confirmarse que Lluka estaba condenado en Kosovo por homicidio agravado y causar peligro general, delitos por los que debía cumplir una pena de ocho años de prisión. Según los organismos de seguridad, el hombre logró evadir la justicia desde octubre de 2019, momento en el que escapó del Centro de Detención de Mitrovica.

La operación que permitió su aprehensión se basó en un control migratorio rutinario. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia detectó que la documentación serbia presentada por Lluka figuraba en la notificación roja de Interpol, emitida el 6 de mayo de 2026. Este mecanismo internacional de alerta resultó clave para establecer su verdadera identidad al intentar dejar el país.

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Agentes de la Policía Interpol Colombia y Policía Nacional Colombia escoltan a un individuo esposado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El hombre, prófugo de Kosovo, fue detenido por una notificación roja de Interpol mientras intentaba salir del país usando una identidad serbia falsa. Las imágenes muestran al detenido siendo trasladado por las instalaciones aeroportuarias y en una fotografía oficial con los agentes. El video documenta la operación policial - crédito Policía Nacional/Interpol

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que el individuo “utilizaba documentación serbia legítima suplantando a otra persona”. La alerta internacional sobre esa identidad permitió a los agentes actuar con rapidez y evitar que Lluka continuara su recorrido hacia Europa.

Las investigaciones revelaron que, entre 2023 y 2026, el fugitivo cruzó fronteras en Asia, Europa y América. Según el seguimiento de las autoridades, recorrió países como Filipinas, China, Turquía, Suiza, Chile y varias naciones de los Balcanes. Su llegada a Colombia se produjo el 30 de abril de 2026, tras haber transitado por Estambul y Chile.

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En síntesis, Arian Lluka, condenado en Kosovo y prófugo desde 2019, fue capturado en Colombia al intentar viajar con documentación falsa gracias a una alerta roja de Interpol.