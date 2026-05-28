En video: reviva el gol de Jhon Arias con Palmeiras ante Junior de Barranquilla por Copa Libertadores 2026

El atacante colombiano le anotó al equipo de su país, es ya la quinta anotación del Motorcito en este torneo - crédito Paramount

El colombiano Jhon Arias volvió a aparecer en un momento importante para Palmeiras y esta vez lo hizo nada menos que en la Copa Libertadores 2026. El mediocampista abrió el marcador frente a Junior de Barranquilla en el Allianz Parque y silenció cualquier ilusión temprana del conjunto colombiano, que había llegado a Brasil con la intención de rescatar puntos en uno de los escenarios más complicados del continente.

La anotación del futbolista cafetero llegó en medio de un partido intenso, con alta presión en la mitad del campo y con dos equipos que desde el inicio buscaron imponer condiciones. Palmeiras, respaldado por su gente, salió decidido a dominar la posesión y a atacar constantemente por las bandas, mientras que Junior apostó por un bloque más compacto y por las transiciones rápidas.

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El volante de 28 años asistió para el que en ese momento era el primer gol de Palmeiras ante SportingCristal - crédito ESPN

Sin embargo, el equilibrio se rompió gracias a una acción individual brillante del argentino José López, quien fue determinante en la construcción de la jugada que terminó en el primer gol del compromiso. Todo comenzó con una presión agresiva del Verdao en tres cuartos de cancha. Palmeiras recuperó el balón rápidamente y encontró mal parada a la defensa barranquillera.

José López tomó la pelota y comenzó a avanzar entre las marcas. El delantero arrastró a varios defensores de Junior, generando espacios en una zona peligrosa del área. Cuando parecía que el argentino intentaría finalizar la jugada por cuenta propia, decidió asistir con precisión a Jhon Arias, quien apareció libre y perfectamente ubicado para definir.

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Jhon Arias es la representación de Colombia en el equipo brasileño Palmeiras - crédito Luisa Gonzáles/Reuters

El colombiano no desperdició la oportunidad. Con tranquilidad y mucha calidad técnica, Arias sacó un remate imposible para el arquero rival y puso el 1-0 parcial a favor del equipo brasileño. La celebración en el Allianz Parque fue inmediata y los hinchas de Palmeiras reconocieron el talento del volante, que cada vez gana más protagonismo dentro del esquema ofensivo del club paulista.

Gol de Palmeiras, Copa Libertadores 2026

La anotación significó un golpe importante para Junior de Barranquilla, que hasta ese momento intentaba sostener el orden defensivo y apostaba por las pelotas largas para sorprender. El conjunto colombiano había resistido los primeros ataques de Palmeiras, pero terminó cediendo ante la velocidad y la intensidad del local.

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Después del gol, Palmeiras tomó todavía más confianza y comenzó a controlar el ritmo del partido. Junior, por su parte, tuvo que adelantar líneas y asumir riesgos en defensa, algo que abrió más espacios para los brasileños. El equipo barranquillero buscó reaccionar mediante asociaciones rápidas y cambios de frente, aunque sufrió para contener la presión alta del Verdao.

Jhon Arias abrió el marcador en el partido entre Palmeiras y Junior de Barranquilla - crédito Jean Carniel/Reuters

Jhon Arias fue uno de los jugadores más activos del compromiso. Además del gol, el colombiano mostró movilidad constante, capacidad para asociarse con sus compañeros y mucha inteligencia para atacar los espacios. Cada vez que tomó la pelota generó sensación de peligro y dejó claro por qué es uno de los futbolistas sudamericanos con mejor presente.

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Arias sigue brillando en el continente

La actuación del mediocampista colombiano vuelve a confirmar su importancia en torneos internacionales. Arias ha demostrado en los últimos años una evolución futbolística notable y en esta edición de la Copa Libertadores parece decidido a convertirse en una de las figuras principales de Palmeiras.

Su capacidad para llegar desde atrás, sumarse al ataque y definir con serenidad lo convierten en un jugador muy difícil de marcar. Además, su experiencia en partidos de alta exigencia le permite mantener la calma en momentos determinantes, como ocurrió frente a Junior.

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El tanto también representa una noticia positiva para la selección Colombia, teniendo en cuenta que Arias continúa mostrando un nivel competitivo muy alto en el fútbol sudamericano. Sus actuaciones en Brasil lo mantienen como una de las alternativas más confiables para el combinado nacional de cara a los próximos desafíos internacionales.