Colombia

Gobierno nacional y Bogotá acuerdan siete compromisos para instalar el laboratorio Steam en colegio de Ciudad Bolívar tras semana de tensiones

La alianza con la Universidad Nacional de Colombia apoyará la implementación de recursos tecnológicos, mientras se establece un seguimiento continuo y la participación de distintos actores sociales y académicos

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El Ministerio de Ciencia y la Secretaría de Educación acordaron la entrega del Laboratorio Steam después de protestas y mesas de diálogo en Ciudad Bolívar - crédito Ministerio de Ciencia/X

Tras una semana marcada por tensiones y movilizaciones, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Educación del Distrito alcanzaron un acuerdo para la instalación del Laboratorio Steam del programa Colombia Robótica en la Institución Educativa Distrital Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El proceso, que se iniciará el 1 de junio, fue resultado de una mesa de diálogo permanente entre representantes del Gobierno nacional, autoridades distritales, la comunidad educativa y organismos de control.

La presencia de líder de cartera, Yesenia Olaya Requene, en el colegio y la participación activa de estudiantes, docentes, madres, padres, delegados de la ADE y representantes del consejo directivo y de derechos humanos, permitió superar los obstáculos iniciales y establecer compromisos claros para garantizar la llegada del laboratorio y la formación en robótica, ciencia computacional e inteligencia artificial, en alianza con la Universidad Nacional de Colombia.

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Las autoridades se comprometieron a no tomar represalias contra quienes participaron en las movilizaciones para exigir el laboratorio en Ciudad Bolívar -crédito Ministerio de Ciencia/X
Las autoridades se comprometieron a no tomar represalias contra quienes participaron en las movilizaciones para exigir el laboratorio en Ciudad Bolívar -crédito Ministerio de Ciencia/X

“Felicito con el corazón a nuestros jóvenes allá en Ciudad Bolívar y gracias por enseñarles a las autoridades locales y distritales que los jóvenes sí quieren ciencia, sí quieren el conocimiento para transformar sus condiciones materiales de existencia y construir un mejor futuro”, aseguró la ministra desde Ciénaga de Oro, Córdoba.

Los siete compromisos firmados por los gobiernos y la comunidad

El acuerdo alcanzado contempla una hoja de ruta detallada, orientada a consolidar capacidades científicas y tecnológicas en Sierra Morena, con garantías para toda la comunidad educativa. Estos son los siete compromisos principales:

1. No represalias: la Secretaría de Educación Distrital se comprometió a no tomar medidas administrativas, jurídicas o disciplinarias contra estudiantes, docentes o miembros de la comunidad educativa que hayan participado en actividades y movilizaciones para solicitar el laboratorio, garantizando el derecho a la participación y la libertad de expresión.

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2. Instalación del laboratorio desde el 1 de junio: el proceso de instalación del laboratorio Steam iniciará el 1 de junio a las 9:00 a. m., con una visita técnica conjunta entre el Ministerio de Ciencia, la Secretaría de Educación, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y miembros del consejo directivo del colegio. Ese mismo día comenzará la capacitación de los docentes.

3. Mesa de trabajo permanente: a las 11:00 a. m. del 1 de junio, tras la visita técnica, se instalará una mesa de trabajo para abordar el avance de la entrega del laboratorio y otras problemáticas del colegio, con participación de las autoridades educativas y representantes del consejo directivo.

La mesa de diálogo entre Gobierno, autoridades, comunidad educativa y organismos de control permitió implementar el programa de robótica en la localidad - crédito Ministerio de Ciencia/X
La mesa de diálogo entre Gobierno, autoridades, comunidad educativa y organismos de control permitió implementar el programa de robótica en la localidad - crédito Ministerio de Ciencia/X

4. Cronograma técnico y metodológico: el avance de la instalación se realizará de acuerdo con la ruta técnica y el cronograma definidos por el Ministerio de Ciencia y la comunidad educativa, con informes de avance y ajustes según lo acordado en la reunión.

5. Entrega y funcionamiento en julio: el Ministerio se comprometió a entregar el laboratorio Steam completamente instalado y en funcionamiento durante la primera semana de julio de 2026, asegurando que los docentes estén capacitados para su uso autónomo.

6. Adecuaciones de infraestructura: la Secretaría de Educación y la Alcaldía Local realizarán las obras y adecuaciones necesarias en los espacios del colegio para garantizar la correcta instalación y operación del laboratorio.

7. Diálogo y seguimiento: el 5 de junio a las 8:30 a. m. se instalará una nueva mesa de trabajo en el colegio para abordar inquietudes de los estudiantes y definir la participación de otros actores relevantes, asegurando un canal de diálogo abierto y permanente.

El acuerdo contempla que la instalación y capacitación del laboratorio Steam inicien el 1 de junio, con visitas técnicas y mesas de trabajo - crédito Juliana Rubiano/X
El acuerdo contempla que la instalación y capacitación del laboratorio Steam inicien el 1 de junio, con visitas técnicas y mesas de trabajo - crédito Juliana Rubiano/X

Estrategia integral de formación y apropiación

El acuerdo no se limita a la entrega de equipos. Incluye una estrategia integral de formación y apropiación social del conocimiento, con procesos de capacitación para docentes y estudiantes en robótica, ciencia computacional e inteligencia artificial. La alianza con la Universidad Nacional de Colombia permitirá desarrollar escenarios sostenibles de aprendizaje, innovación y transformación del entorno territorial.

La ministra Yesenia Olaya destacó que el objetivo es que la ciencia y la tecnología lleguen de manera real a los colegios, con capacidades instaladas y apropiación social, no solo como una transferencia de equipos. “Nuestro compromiso es garantizar oportunidades reales de transformación para las juventudes de Ciudad Bolívar”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Educación, Juliana Rubiano, reiteró el interés del distrito en recibir el laboratorio y fortalecer los ambientes de aprendizaje. “Ratificamos nuestro compromiso con la educación y el tiempo escolar de los estudiantes”, señaló al anunciar que la entrega se formalizará la primera semana de julio, tras la adecuación y capacitación técnica.

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