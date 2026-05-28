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Camila Osorio celebró su pase a la tercera ronda de Roland Garros en redes sociales: “Logré pasar una barrera”

La tenista colombiana venció a Yulia Putintseva tras tres horas y 30 minutos de partido y admitió ante sus seguidores que las lágrimas al final del partido no fueron casualidad

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Camila Osorio celebró en Instagram su pase a la tercera ronda de Roland Garros 2026, la primera vez en su carrera que supera esa instancia en el torneo parisino - crédito (@matibeckford) @_camilaosorio_/Instagram
Camila Osorio celebró en Instagram su pase a la tercera ronda de Roland Garros 2026, la primera vez en su carrera que supera esa instancia en el torneo parisino - crédito (@matibeckford) @_camilaosorio_/Instagram

Camila Osorio volvió a dar el campanazo en Roland Garros tras imponerse ante la kazaja Yulia Putintseva por 7-5, 6-7 (6-8) y 7-5 en una batalla de resistencia que se prolongó por tres horas y 30 minutos bajo una temperatura de 33°C sobre la cancha 13 del complejo parisino, y que de acuerdo con lo reportado por la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) es el segundo partido más largo del circuito en lo corrido de 2026.

El partido fue una batalla de quiebres y resistencia. En el primer parcial, Osorio enfrentó seis juegos con su servicio en riesgo y acumuló seis dobles faltas, pero convirtió dos de cinco opciones de quiebre —ambas en los juegos finales— para imponerse 7-5. En el segundo parcial, la colombiana dispuso de cuatro puntos de partido que le hubiesen permitido asegurar la clasificación a tercera ronda por adelantado, pero Putintseva resistió y forzó el desempate que terminó en manos de la kazaja por 8-6.

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La definición del tercer parcial fue la más tensa para la colombiana, pues inicialmente cedió dos quiebres, pero recuperó el quiebre para ponerse 4-5 y ganó los tres juegos restantes sin conceder puntos.

Esta victoria le permitió a Osorio superar por primera vez la segunda ronda en Roland Garros, instancia en la que había quedado eliminada en las ediciones de 2022, 2023 y 2024. De ahí que tras el punto ganador, Osorio se hincó de rodillas y lloró, agotada y emocionada por el resultado.

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La colombiana derrotó a Yulia Putintseva en tres sets con parciales 7-5, 6-7 (8) y 7-5 - crédito X/Roland Garros

La cucuteña no dudó en expresar esas sensaciones en su cuenta de Instagram. “Que batalla la de hoy, día especial, se los juro, no fue solo avanzar una ronda más en Roland Garros sino que logré pasar una barrera que tenía conmigo misma”, escribió minutos después de sellar uno de los triunfos más importantes de su carrera deportiva.

Osorio no dejó dudas de que las lágrimas al final del encuentro no fueron mera casualidad: “por eso la lloradita”, aclaró, antes de anunciar su regreso a la cancha el próximo sábado 30 de mayo.

Osorio reconoció en redes sociales que el triunfo ante Putintseva implicó superar "una barrera" que tenía consigo misma - crédito (@matibeckford) @_camilaosorio_/Instagram
Osorio reconoció en redes sociales que el triunfo ante Putintseva implicó superar "una barrera" que tenía consigo misma - crédito (@matibeckford) @_camilaosorio_/Instagram

El camino de Osorio en Roland Garros inició dando una de las sorpresas del torneo, luego de que se impusiera en primera ronda a la rusa Ekaterina Alexandrova, número 14 del mundo con parciales de 6-2 y 6-4 en apenas una hora y 27 minutos. Antes de llegar a París, la colombiana había alcanzado las semifinales del WTA 250 de Rabat, igualando lo conseguido el año pasado en el torneo marroquí.

Con el triunfo de este jueves, Osorio acumula su novena victoria profesional en la capital francesa y escala virtualmente al puesto 65 del ranking de la WTA, 21 posiciones por encima de su ubicación previa.

Además, la victoria la convierte en la quinta jugadora nacional en llegar a la tercera ronda de Roland Garros en la Era Abierta, una lista que incluye a Paola Palacios (1968), María Isabel Fernández (1976), Fabiola Zuluaga —cuatro veces entre 1999 y 2004— y Mariana Duque-Mariño (2017). Un triunfo más convertiría a Osorio en la primera colombiana en alcanzar los octavos de final del Grand Slam desde que Zuluaga lo lograra en 2004, en una campaña en la que llegó hasta cuartos de final.

La cucuteña acumula nueve victorias profesionales en Roland Garros y escala virtualmente al puesto 65 del ranking de la WTA tras su triunfo de este jueves - crédito (@matibeckford) @_camilaosorio_/Instagram
La cucuteña acumula nueve victorias profesionales en Roland Garros y escala virtualmente al puesto 65 del ranking de la WTA tras su triunfo de este jueves - crédito (@matibeckford) @_camilaosorio_/Instagram

Su próxima rival, el sábado 31 de mayo en horario por confirmar, será la rusa Anna Kalinskaya, cabeza de serie y número 22 del ranking WTA. Osorio llega con ventaja en el historial directo —2-1 a su favor—, aunque nunca se han medido en arcilla.

Un eventual avance en esa ronda pondría a la colombiana ante la ganadora del enfrentamiento entre la estadounidense y número 4 del mundo, Cori Gauff (que derrotó a Osorio semanas atrás en el WTA 1000 de Madrid en su único partido disputado entre ambas a la fecha), o la austriaca de origen ruso Anastasiya Potápova, ubicada en el puesto 28 del ranking WTA y con la que no se ha enfrentado hasta la fecha.

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