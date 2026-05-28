Heroico rescate en Bogotá: hombre fue arrastrado por la fuerte corriente del río Fucha y estuvo a punto de ahogarse

Dos oficiales utilizaron herramientas para acercar a la persona a la orilla y al lograr que saliera con vida lo trasladaron a un hospital - crédito @Marovaan / X

La Policía Metropolitana de Bogotá adelantó el rescate de un hombre que fue arrastrado por la corriente del río Fucha que atraviesa la capital. Afortunadamente, la víctima fue auxiliada a tiempo gracias a que gritó para llamar la atención de las personas que se encontraban en las inmediaciones del afluente.

El suceso desató preocupación entre los habitantes de la ciudad, por lo que las autoridades recordaron el riesgo de transitar cerca de canales y ríos durante crecientes súbitas por las fuertes lluvias.

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De acuerdo con el informe de la Policía, el hombre había caído al canal 10 minutos antes de ser localizado y presentaba signos de fatiga por haber luchado contra la corriente, así como riesgo de hipotermia y múltiples contusiones por el roce contra los muros de concreto.

Así lo reportó el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, en un reporte difundido por Citytv, en el que agregó que los uniformados actuaron rápidamente tras notar la alerta.

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Del mismo modo, se confirmó que los agentes se encontraban en una patrulla de vigilancia y escucharon los gritos de auxilio de la víctima mientras realizaban labores rutinarias en el sector. Al ubicar al ciudadano dentro del canal, varios policías ingresaron al agua y otros solicitaron apoyo para coordinar un operativo a lo largo del caño.

Agentes de la Policía de Bogotá realizaron un audaz rescate de una persona que fue arrastrada por la corriente de un río - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @Marovaan / X

El hombre estuvo a punto de ahogarse

El teniente coronel Carlos Rodríguez describió la secuencia del rescate en declaraciones recogidas por Citytv: “10 minutos antes había caído y estaba siendo arrastrado por las aguas del río Fucha. Nuestra patrulla de vigilancia policial por voces de auxilio logra evidenciar que este ciudadano se estaba ahogando e inmediatamente pide apoyo y se despliega todo un operativo policial a lo largo del caño para rescatar a este ciudadano”.

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Según la Policía, la rápida reacción de la patrulla permitió seguir el recorrido de la corriente hasta poner al hombre a salvo cuando ya se encontraba en riesgo de ahogamiento, teniendo en cuenta que estaba perdiendo la fuerza en sus brazos por haber luchado contra la corriente.

La coordinación por radio entre varias unidades desplegadas en la zona sirvió para establecer puntos de control sobre la ribera del afluente e intervenir directamente en el agua.

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Una vez fuera del canal, el afectado recibió una primera valoración en el lugar y después fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de la red pública para atención médica especializada, de acuerdo con Citytv.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la persona que cayó al afluente ni han precisado qué provocó la caída.

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El río Fucha atraviesa la capital y en época de lluvia la corriente puede crecer bastante - crédito Alcaldía Local de Antonio Nariño

Las autoridades advirtieron sobre el peligro en canales y ríos durante las épocas de lluvia

Tras el rescate, la Policía Metropolitana pidió a la ciudadanía extremar las precauciones cerca de canales y ríos de Bogotá, especialmente durante lluvias y aumentos súbitos del caudal.

También recomendaron evitar el tránsito por orillas de laderas, ríos o canales artificiales de la ciudad para prevenir accidentes similares, teniendo en cuenta que estos pueden terminar en una tragedia mayor al no haber cerca uniformados o ciudadanos que se atrevan a colaborar en el apoyo a la persona afectada.

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Especialmente, se pide extremar la precaución con niños y adultos mayores, así como con las personas que no saben nadar.

Las autoridades trabajan por la seguridad de los ciudadanos y actúan cuando ocurre una emergencia de este tipo - crédito Colprensa

Finalmente, en la intervención del vocero de la Policía Metropolitana, se destacó la actuación de los uniformados que participaron en la maniobra y la institución reiteró que su intervención evitó que la emergencia terminara en una nueva fatalidad en la capital del país, lo que recuerda que la labor de los uniformados va más allá de capturar delincuentes, puesto que velan por la seguridad de los residentes y turistas.

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