A juicio el presunto responsable de un siniestro en la avenida Mutis de Bogotá que dejó dos muertos: la Fiscalía presentó pruebas clave

Accidente fatal el 31 de octubre en Bogotá: Nuevas imágenes del momento exacto donde carro involucrado invade el carril opuesto - crédito @ColombiaOscura

Como parte del proceso judicial que sigue en curso, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación y llamó a juicio a Edwin Leonardo Delgado Comba por el delito de homicidio por omisión impropia.

La decisión obedece a su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito ocurrido la mañana del viernes 31 de octubre de 2025 en la avenida Mutis con carrera 98, en el occidente de Bogotá, en la localidad de Engativá.

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Producto del siniestro, las dos personas que fallecieron fueron identificadas como Carlos Mario Cadavía Sierra y Viviana Marcela Suárez Isaza.

Según el texto de la acusación presentado ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao, la Fiscalía sostiene que Delgado Comba, propietario de un vehículo Volkswagen Jetta GLI de placas MKT 407, permitió que su automóvil fuera conducido por Rubén Guillermo Romero Castillo pese a que este último se encontraba en estado de alicoramiento, destacó Minuto60.

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Las pesquisas establecen que Delgado Comba, su novia Jiseth Camila Mesa Bermúdez y Romero Castillo permanecieron ingiriendo licor en el bar Deja Vu Bar El Paisa desde las 2:12 a. m. hasta las 5:53 a. m. del 31 de octubre.

Edwin Delgado (propietario del auto blanco) y Camila Bermúdez eran los dos ocupantes que acompañaban al conductor elegido Rubén Romero y ofrecieron una entrevista a inicios de noviembre, poco más de una semana después de los hechos - crédito Noticias Caracol / YouTube

De acuerdo con lo que precisó el documento del ente investigador, existe evidencia de que “pese a haber presenciado de manera directa e inequívoca el estado de alicoramiento de Romero Castillo y teniendo en cuenta las botellas de cerveza en mano, pérdida de equilibrio y movimiento torpe, Delgado Comba, en su condición de propietario y tenedor del vehículo, decidió voluntariamente cederle la conducción del automotor”.

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El escrito agrega además que Romero Castillo ocupó el puesto del conductor hacia las 5:55 a. m., mientras Delgado Comba tomó asiento en la parte trasera y Mesa Bermúdez en el puesto de copiloto.

El accidente se produjo entre las 5:58 y las 6:07 de la mañana, solo minutos después de salir del establecimiento.

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El vehículo, conducido por Romero Castillo, arrolló a Cadavia Sierra y Suárez Isaza, quienes se desplazaban en motocicleta por el corredor vial de la calle 63 con carrera 98.

El siniestro vial cobró la vida de los ciudadanos Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez Isaza, una pareja que se dirigía en motocicleta rumbo a su lugar de trabajo fuera de Bogotá - crédito @pasa_enbogota/IG | Redes sociales | Facebook / LinkedIn

Qué dice la defensa de las víctimas

Por su parte, el abogado Juan Manuel Castellanos, representante de las víctimas, confirmó al mismo medio que la Fiscalía radicó el escrito de acusación y que para el 28 de mayo se realizará la audiencia de acusación ante un Juez Penal del Circuito de Bogotá.

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El jurista indicó que, en esta etapa del proceso, la Fiscalía deberá entregar los elementos materiales probatorios, mientras que la defensa presentará los suyos en la audiencia preparatoria.

“La representación de víctimas es clara en señalar que evidentemente existen todos los elementos materiales probatorios para derrumbar la presunción de inocencia del procesado, es decir, se cuentan con testigos, con documentos, con informes técnicos, informes periciales que de una manera fácil y sencilla harán derruir la presunción de inocencia, pero aún más es que de manera objetiva y clara existen aquí dos personas que fallecieron en el marco de una colisión de un vehículo hacia ellos”, sostuvo el defensor de las víctimas.

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A todo lo anterior, Castellanos agregó que, a su juicio, no existen dudas sobre la responsabilidad de Delgado Comba y que espera una sentencia condenatoria.

El proceso judicial seguirá en las próximas semanas, cuando el juez determine la fecha para la audiencia preparatoria y se conozcan los argumentos y pruebas tanto de la Fiscalía como de la defensa.

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El siniestro vial se presentó en jurisdicción del barrio Los Álamos, en la localidad de Engativá - crédito @pasa_enbogota/IG

Un video ubica la salida del automóvil: la declaración de Edwin Delgado

El avance que se conocía antes de esta novedad en el caso surgió a partir de un video de seguridad difundido por el portal Pasa en Bogotá.

En esas imágenes se observan los instantes previos al recorrido del automóvil blanco con techo negro y placas MKT 407, en el que se movilizaban tres personas: dos hombres y una mujer.

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La grabación muestra que el vehículo salió de una vivienda del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, y enfiló hacia la avenida Mutis a las 5:54 a. m..

Antes de iniciar la marcha, se ve a un hombre señalado como Edwin Delgado acomodar a Camila Bermúdez en el asiento del copiloto y conversar durante unos segundos con quien habría tomado el volante, identificado como Romero.

Según la reconstrucción a partir de ese video, Romero vestía un buzo blanco con negro y jean oscuro. La secuencia también registra un breve intercambio de un objeto entre él y otro pasajero antes de que el carro arrancara.

Delgado, propietario del vehículo, dio su versión de los hechos en Noticias Caracol.

El accidente marcó una jornada con varias víctimas por hechos violentos y de siniestralidad el 31 de octubre de 2025 en la capital colombiana - crédito red social X

“Yo me subo atrás en la parte de atrás, yo estoy subiendo a Camila en la parte de adelante, yo me subo atrás, iniciamos la marcha e inmediatamente yo estaba cansado, puedo decir que estaba un poco en estado de embriaguez, sí lo estaba, porque en ningún momento nosotros estamos negando que estábamos en estado de embriaguez. Solo quiero que sepa todo el mundo que yo no era el conductor, nosotros designamos un conductor por la misma razón. Nosotros en el momento del impacto no sabíamos nada, estábamos desorientados de todo”, dijo el propietario del automotor involucrado en el siniestro.

Bermúdez respaldó esa versión al expresar: “Nosotros no nos explicamos cómo no fuimos nosotros los que realmente estamos en la posición de esas personas que perdieron la vida. No entendemos cómo no quedamos también sin vida porque veníamos dormidos”.