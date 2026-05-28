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Néstor Lorenzo reforzó el cuerpo técnico de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: Fredy Hurtado es el nuevo integrante

Hurtado es el entrenador de la selección Colombia sub-17, campeona del Sudamericano de la categoría que se disputó en Paraguay en abril de 2026

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Dibujo en acuarela de Néstor Lorenzo y Fredy Hurtado, con chaquetas Adidas azul oscuro, sonriendo y sosteniendo un trofeo, con un estadio de fútbol de fondo.
Néstor Lorenzo tendrá a Amaranto Perea, Fredyr Hurtado y Fernando Alloco como asistentes técnicos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Néstor Lorenzo sumó a Freddy Hurtado al cuerpo técnico de la selección Colombia a pocos días del inicio del Mundial 2026, según informó el periodista Mariano Olsen a Win Sports: “Freddy Hurtado formará parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia durante el Mundial”.

Hurtado, actual técnico de la selección Colombia Sub-17 y campeón del Sudamericano de la categoría, ya trabaja con el grupo en Bogotá, donde el seleccionador conduce prácticas diarias con un plantel amplio. Entre los presentes están James Rodríguez, Richard Ríos y los arqueros Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina.

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El objetivo del cuerpo técnico es tener a los 26 convocados disponibles el domingo, antes del amistoso del lunes ante Costa Rica en El Campín. En la capital también ya está concentrado el extremo del Bayern Luis Díaz, que arribó al hotel en la mañana del jueves 28 de mayo.

Fredy Hurtado es el entrenador de la selección Colombia campeona del Sudamericano Sub-17 2026 - crédito FCF
Fredy Hurtado es el entrenador de la selección Colombia campeona del Sudamericano Sub-17 2026 - crédito FCF

El rol específico de Hurtado todavía no fue detallado desde la Federación Colombiana de Fútbol destacan su trabajo con jóvenes y su conocimiento del fútbol profesional colombiano, un perfil que encaja con la intención de sumar colaboradores con manejo del contexto local.

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La incorporación se conoce al mismo tiempo que otro movimiento en el banco: Luis Amaranto Perea, asistente de Lorenzo, fue anunciado como nuevo entrenador de Independiente Medellín para después del Mundial.

La selección Colombia completará el grupo de convocados el domingo 31 de mayo, por lo que los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 estarán disponibles para el partido del 1 de junio contra Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Posteriormente, la Tricolor estará viajando a San Diego, California para enfrentar a Jordania en el último partido de preparación antes del debut contra Uzbekistán en la Ciudad de México.

Este es el salario de Néstor Lorenzo: será uno de los mejor pagos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Néstor Lorenzo
El técnico Néstor Lorenzo ahora arrancará el proceso para elegir los jugadores que disputarán el Mundial 2026 - crédito FCF

Con un salario anual de 2 millones de euros, Néstor Lorenzo figura entre los técnicos mejor pagados del Mundial 2026 y llegará al torneo con su futuro abierto, porque su contrato con la Federación Colombiana de Fútbol termina en julio de 2026 y todavía no está definida su continuidad, según Finance Football.

Ese ingreso equivale a 8.542 millones de pesos colombianos y ubica al seleccionador argentino en el puesto 15 del escalafón global de entrenadores que participarán en la próxima Copa del Mundo, de acuerdo con Finance Football. En ese mismo grupo aparecen Sebastián Beccacece, de Ecuador, Luis de la Fuente, de España, y Jürgen Klinsmann, de Corea del Sur, todos con el mismo sueldo anual, según Finance Football.

La posición de Lorenzo lo deja en la mitad superior del ranking de seleccionadores del torneo al que Colombia regresará bajo su conducción. Su vínculo con la Federación Colombiana de Fútbol concluye al término de julio de 2026, y hasta ahora no existe confirmación sobre una prórroga después del campeonato.

El entrenador mejor remunerado del ranking es Carlo Ancelotti, al frente de Brasil, con 10 millones de euros anuales, según Finance Football. Detrás aparecen Julian Nagelsmann, de Alemania, con 7 millones, y Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, con 6 millones.

Estos son los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia entrenará en Bogotá hasta el 2 de junio, día en el que viajarán a San Diego para el partido amistoso contra Jordania - crédito FCF
La selección Colombia entrenará en Bogotá hasta el 2 de junio, día en el que viajarán a San Diego para el partido amistoso contra Jordania - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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