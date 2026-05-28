Colombia

El secreto que usan los chefs para que el arroz blanco quede irresistible: no lleva solo agua y el sabor cambia por completo

Un grupo de especialistas en gastronomía sostiene que el uso de unos ingredientes en específico puede transformar el gusto y la textura de ese plato básico, sin aumentar el nivel de dificultad en la receta

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Ilustración de un cuenco de madera con arroz blanco humeante. Una cuchara y granos de arroz sobre una servilleta en una mesa de madera.
El arroz blanco mejora su sabor con sencillos cambios en la preparación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque suele considerarse una de las preparaciones más simples de la cocina, el arroz blanco tiene secretos que, según varios chefs y aficionados a la gastronomía, pueden transformar por completo su sabor.

Lo que para muchos es apenas un acompañamiento básico preparado únicamente con agua y sal, para expertos culinarios puede convertirse en un plato mucho más aromático y sofisticado con pequeños cambios en la receta tradicional.

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Entre los consejos que más llaman la atención está el uso de ajo, hojas de laurel y caldo casero en lugar de agua corriente, pues la combinación, aseguran, permite obtener un arroz más sabroso, con mejor aroma y una textura mucho más apetecible.

La preparación del arroz es uno de los pilares de la cocina en numerosos países y, aunque existen múltiples formas de hacerlo, cada vez más cocineros coinciden en que el secreto está en potenciar los ingredientes básicos sin complicar demasiado el proceso.

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Una olla de metal con arroz blanco hirviendo y vapor sobre una estufa, con una mano removiendo con cuchara de madera. En la encimera hay aceite, sal y ajo.
Los expertos recomiendan ajo y laurel para potenciar el arroz tradicional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según expertos culinarios, agregar tres dientes de ajo y dos hojas de laurel durante la cocción puede cambiar notablemente el resultado final. El ajo aporta un sabor más profundo y tostado, mientras que el laurel ayuda a intensificar el aroma del arroz durante la preparación.

Además, recomiendan sustituir el agua por caldo casero, ya sea de pollo, verduras o carne, para conseguir una preparación mucho más rica en sabor y con un acabado más parecido al de un restaurante.

La clave, explican, está en sofreír previamente los ajos antes de incorporar el arroz y el líquido de cocción. Ese paso permite liberar los aceites y aromas naturales del ajo, que luego impregnan todo el plato.

Este tipo de preparación se ha popularizado especialmente entre quienes buscan elevar recetas sencillas sin gastar demasiado dinero. Y es que el arroz sigue siendo uno de los alimentos más económicos y versátiles de la cocina diaria.

Dibujo de una mujer con delantal removiendo arroz blanco humeante en una olla sobre la estufa. En la encimera se ven hierbas, utensilios y más arroz crudo.
La cocina casera obtiene mejores resultados en el arroz con trucos simples de chefs - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con ingredientes accesibles y algunos trucos básicos, un plato tradicional puede adquirir una apariencia y sabor mucho más elaborados. Precisamente por eso, muchas personas han comenzado a replicar estas recomendaciones en recetas clásicas como el arroz a la cubana y para quienes quieran probar esta versión más completa del arroz, estos son algunos de los ingredientes sugeridos:

Ingredientes:

  • 200 gramos de arroz bomba
  • 2 plátanos
  • 4 huevos
  • 2 kilos de tomate pera
  • 3 zanahorias
  • 2 pimientos verdes italianos
  • 1 cebolla
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • 2 hojas de laurel
  • 3 dientes de ajo
  • Caldo casero
  • Azúcar opcional

La preparación comienza con la salsa de tomate, considerada la parte más larga de la receta. Primero se deben pelar y picar la cebolla, las zanahorias y los pimientos, para luego sofreírlos lentamente en aceite de oliva hasta que la cebolla adquiera un tono dorado.

Dibujo a la acuarela de un plato de Arroz a la Cubana con arroz blanco, dos huevos fritos, plátanos maduros fritos y salsa de tomate, presentado en un cuaderno.
El arroz a la cubana se reinventa con pequeños trucos de expertos para un sabor espectacular - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después se agregan los tomates lavados y troceados, dejando cocinar la mezcla a fuego lento durante aproximadamente una hora. Una vez lista, la salsa se licúa y vuelve al fuego durante otra hora más para concentrar el sabor. En caso de que el tomate quede muy ácido, se puede añadir una pequeña cantidad de azúcar.

Mientras tanto, el arroz puede prepararse siguiendo el método tradicional, aunque incorporando los ingredientes recomendados por los chefs. En una olla se sofríen los ajos y luego se añade el arroz junto con las hojas de laurel y el caldo casero caliente.

La proporción habitual sigue siendo dos partes de líquido por una de arroz. La mezcla se cocina hasta que el grano absorba casi todo el caldo y quede suelto y aromático.

Por aparte, los plátanos se cortan longitudinalmente y se fríen en abundante aceite caliente hasta dorarlos por ambos lados. Posteriormente, en la misma sartén, se preparan los huevos fritos.

Finalmente, el plato se sirve colocando una base de arroz, cubierta con salsa de tomate, acompañada de plátano frito y huevo. El resultado es una receta tradicional mucho más intensa en sabor gracias a pequeños cambios que, según cocineros expertos, hacen toda la diferencia.

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