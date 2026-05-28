Agarrón entre Petro y Galán por el laboratorio de robótica de un colegio en Bogotá: “Ni conveniente ni necesario en la última semana antes de las elecciones”

Enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá por el ingreso de un laboratorio de robótica al Colegio Sierra Morena IED - crédito Fernando Vergara/AP/EFE

La controversia por la instalación de un laboratorio de robótica en el Colegio Sierra Morena IED, en Ciudad Bolívar, Bogotá, volvió a escalar este 28 de mayo tras denuncias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre presuntas dificultades para ingresar al plantel educativo y avanzar en la entrega del equipo.

El caso ha derivado en un nuevo choque entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá, en medio de versiones opuestas sobre si la actividad prevista correspondía a la instalación de un laboratorio o a un evento institucional de carácter masivo.

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Reacciones en redes sociales

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue uno de los primeros en pronunciarse y cuestionó la decisión de la administración distrital. En su mensaje en X afirmó: “Y aún no permiten entrada del laboratorio de robótica al colegio de Sierra Morena en Ciudad Bolívar que compró el gobierno nacional porque no quieren que estén los padres de familia y los niños”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió la decisión del Distrito y afirmó que no se trataba de la entrega del laboratorio sino de un evento institucional con fines de anuncio, lo que consideró inconveniente en periodo electoral - crédito Carlos Fernando Galán/X

En respuesta, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió la posición del Distrito y aclaró que la ciudad no se opone a la entrega de laboratorios en colegios públicos, pero que el caso específico no correspondía a una entrega formal del equipo.

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En su publicación señaló: “Presidente, siempre hemos estado abiertos y dispuestos a entregas de laboratorios para colegios… el gobierno nacional no pidió entregar el laboratorio, sino hacer un evento, a pocos días de elecciones, para hacer un anuncio. No era una entrega como dicen ahora, era un simple anuncio”.

Además, cuestionó que se realizara un evento con más de 1.500 asistentes dentro de un colegio en periodo electoral.

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Antes de esa respuesta, el presidente Petro había elevado el tono de la discusión al preguntar públicamente por qué no se permitía la entrada del laboratorio al colegio.

En su mensaje escribió: “¿Por qué el alcalde Luis Carlos Galán no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi gobierno al Colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar? (sic)“.

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l presidente Petro preguntó por qué no se permite la entrada del laboratorio de robótica al colegio, cuestionando la postura de la administración distrital frente a la política educativa nacional - crédito Gustavo Petro/X

Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requene, también se pronunció desde el lugar de los hechos y denunció que no se permitió el ingreso del equipo técnico al colegio.

“En este momento hacemos presencia en el colegio Sierra Morena… y no se nos ha permitido el ingreso por parte de la administración distrital en aras de instalar la mesa de diálogo”, escribió en X.

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El centro del conflicto

El debate se intensificó cuando se conocieron detalles adicionales sobre la planeación del evento.

Según información del Ministerio de Ciencia citada por la Secretaría de Educación de Bogotá, la jornada prevista en el colegio contemplaba la asistencia de entre 1.000 y 1.500 personas externas, lo que, según el Distrito, habría afectado el desarrollo normal de las clases y las condiciones de seguridad del plantel.

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La Secretaría de Educación de Bogotá, liderada por Julia Rubiano, sostuvo que no existía oposición a la llegada de laboratorios tecnológicos a los colegios públicos, pero insistió en que lo programado no era una entrega de infraestructura sino un evento institucional.

En sus declaraciones, Rubiano afirmó que “defender que las y los estudiantes estén en clase no es bloquear oportunidades; es cumplir con el deber de garantizar su derecho a la educación”.

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El Distrito también explicó que la decisión buscaba proteger la jornada escolar y evitar alteraciones en la rutina académica. En ese sentido, reiteró que la presencia masiva de asistentes externos hacía inviable la actividad dentro del colegio en las condiciones planteadas inicialmente.

El presidente Gustavo Petro cuestionó que no se permita el ingreso del laboratorio de robótica al Colegio Sierra Morena, asegurando que el proyecto del Gobierno nacional busca beneficiar a estudiantes de sectores vulnerables - crédito Gustavo Petro/X

Versiones enfrentadas sobre el laboratorio

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sostenido que el laboratorio de robótica hace parte del programa Colombia Robótica y que su instalación está orientada a fortalecer competencias Stem en estudiantes de sectores vulnerables.

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Según el ministerio, el equipo ya estaba destinado al Colegio Sierra Morena y su ingreso habría sido obstaculizado por decisiones administrativas locales.

La cartera también señaló que en el proceso se habrían presentado restricciones adicionales que afectaron a estudiantes y docentes, e incluso al acceso a servicios complementarios como el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Estas denuncias ampliaron el alcance del conflicto más allá del laboratorio.

El Distrito, sin embargo, sostiene una versión distinta. Según la Secretaría de Educación, la carta enviada por el ministerio al rector del colegio describía una actividad orientada a presentar avances de gestión y anunciar inversiones futuras, no una entrega inmediata del laboratorio.