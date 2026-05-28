Colombia

Chontico Día resultados de hoy jueves 28 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Guardar
Google icon
El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este jueves 28 de mayo de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 7559.

Quinta: 0.

¿Cómo se juega?

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

El volante creativo del cuadro argentino disputó 19 partidos en el primer semestre, marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias. Su contrato vence el 31 de diciembre de 2027

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

Gustavo Petro dejó el protocolo a un lado para bailar champeta en Bazurto, Cartagena: el momento quedó en video

El hecho fue compartido por el presidente colombiano en su cuenta oficial de X

Gustavo Petro dejó el protocolo a un lado para bailar champeta en Bazurto, Cartagena: el momento quedó en video

Policía de Cali desmintió video sobre un adulto mayor que habría matado a un hombre por la muerte de su perro: “Fue hecho con inteligencia artificial”

La publicación que se viralizó en la red social X resultó ser un contenido creado con ayuda de inteligencia artificial y derivó en un nuevo caso de desinformación, luego de que Infobae Colombia verificó la versión con la Policía Metropolitana de Cali

Policía de Cali desmintió video sobre un adulto mayor que habría matado a un hombre por la muerte de su perro: “Fue hecho con inteligencia artificial”

Ella es Paloma Valencia, la senadora, mamá y filósofa que quiere ser la primera mujer presidenta de Colombia

El legado familiar, sus iniciativas legislativas y la apuesta por alianzas amplias marcan el intento de la candidata de reconfigurar el escenario electoral colombiano

Ella es Paloma Valencia, la senadora, mamá y filósofa que quiere ser la primera mujer presidenta de Colombia

Iván Cepeda anunció a Iván Velásquez como cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción para dirigir su estrategia contra la corrupción

El aspirante presidencial presentó al exmagistrado y exministro de Defensa como la figura elegida para encabezar la entidad, uno de los ejes centrales en su plan contra la corrupción en Colombia

Iván Cepeda anunció a Iván Velásquez como cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción para dirigir su estrategia contra la corrupción
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

Maluma se mostró preocupado por el futuro del país y confesó que quiere que su hija crezca en Colombia: “Hay que salir a votar”

Hermano de Alejandro Estrada arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Le hicieron una encerrona”

Alejandro Estrada prometió compartir el premio de ‘La casa de los famosos’ con Tebi Bernal, pero dijo estar decepcionado: “Él necesita la plata”

Esperanza Gómez mostró por primera vez la foto de su esposo y reveló detalles de su relación: “Era un hombre normal”

Deportes

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

Jefferson Lerma podría continuar en Crystal Palace: el campeón de la Conference League activó la cláusula de renovación por una temporada más

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Carlos Queiroz entregó lista de 28 jugadores de la selección de Ghana: la figura de los africanos quedó fuera por lesión

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales