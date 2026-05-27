Hombre que agredió con insultos racistas a agente de tránsito en Cali pasará tres años en la cárcel: “Esclavo basura”

Este material cubre la condena de Velasco Rodríguez a 37 meses de prisión por violencia contra un servidor público agravado y actos de discriminación racial agravados, tras agredir con insultos racistas a un agente de tránsito afro en Cali - c´redito SuperNoticias/X

El Juzgado 10 Penal del Circuito de Cali, Valle del Cauca, condenó a Henry Alexis Velasco Rodríguez a 37 meses de prisión por violencia contra servidor público agravado y actos de discriminación por raza agravado, tras agredir con insultos racistas a un agente de tránsito afro.

Los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 2025 en vía pública, frente a un supermercado del barrio San Fernando, donde el funcionario José Félix Angulo Cabezas fue atacado verbalmente, según Caracol Radio.

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El abogado de la víctima, Raimundo Tello Benítez, le comentó al medio que la sentencia incluyó una multa de 5,5 salarios mínimos y la negación de beneficios, por lo que Velasco Rodríguez, quien estaba con prisión domiciliaria, deberá pasar a un centro de reclusión una vez la decisión quede en firme.

Entre los insultos recogidos en el proceso, el condenado profirió expresiones como: “Basura”, “estás al mando de un blanco”, “esclavo de blancos”, “esclavo basura”, “negro hijo de puta”, “negro feo, por eso nadie los quiere”.

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Condenan a hombre por actos de discriminación y violencia racial contra agente de tránsito en Cali - crédito capturtas de video redes sociales

Testimonio del agente de tránsito agredido en Cali

El agente de tránsito Angulo relató que su jornada se vio alterada cuando, durante un operativo de control de estacionamiento, un hombre ajeno a la situación se acercó de forma confrontativa. Según el testimonio recogido por El País, el incidente comenzó cuando José Félix se encontraba imponiendo un comparendo a una conductora por mal estacionamiento. “Ella me dijo que una persona se encontraba en el interior del supermercado comprándole un hielo y que no se demoraba”, recordó el funcionario.

El agente explicó que, ante la justificación de la conductora, le respondió que al llegar observó el vehículo “apagado y mal estacionado”. La situación escaló cuando Angulo comenzó el trámite de la infracción y, en ese momento, notó la presencia de un hombre que, según sus palabras, “está casi encima de mí”.

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El propio Angulo subrayó que el individuo no guardaba relación con el procedimiento: “Él era alguien ajeno al procedimiento que estoy haciendo y es allí cuando yo levanto mis manos y le digo que si me va a pegar”.

El episodio quedó registrado en un video que más tarde se viralizó, pero el uniformado insistió en que su actuación se limitó a cumplir con su labor de control vial y que la agresión verbal se originó por la intervención inesperada del tercero.

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La agresión y los insultos discriminatorios contra José Félix Angulo en Cali desataron una condena pública, incluyendo declaraciones del presidente Gustavo Petro y el alcalde Alejandro Éder - crédito Fiscalía

Senadora celebró la condena

La senadora Martha Peralta Epieyú celebró que la justicia condenara a Henry Alexis Velasco Rodríguez por los insultos racistas contra el agente de tránsito José Félix Angulo y advirtió que ese tipo de agresiones no pueden tratarse como una reacción pasajera: “No es una opinión. Es racismo, es violencia. Y el país no puede seguir normalizando esas violencias como si fueran ‘costumbre’ o ‘rabia del momento’”.

En un mensaje publicado en X, la legisladora vinculó el fallo con su propia experiencia como blanco de ataques en redes sociales: “Yo misma he sido víctima constante de ataques racistas sistemáticos en redes sociales”. Según afirmó, detrás de esos mensajes operan “bodegas organizadas, muchas de ellas ligadas al uribismo y financiadas para perseguir, insultar y deshumanizar”.

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Al referirse al caso por el que fue condenado Velasco Rodríguez, Peralta Epieyú enumeró las expresiones dirigidas contra Angulo: “Decirle a un ser humano ‘negro basura’, ‘esclavo basura’, ‘negro hijo de puta’ ‘esclavo de blancos’, ‘estás al mando de blancos’, ‘negro feo por eso nadie los quiere’, no es una opinión”.

La senadora Martha Peralta Epieyú celebró que la justicia condenara a Henry Alexis Velasco Rodríguez por los insultos racistas contra el agente de tránsito José Félix Angulo - crédito @marthaperaltae/X

La senadora sostuvo que los ataques racistas se presentan también como discusión política y rechazó esa equivalencia: “Creen que llamar ‘india’, ‘negra’, o atacar nuestras raíces étnicas hace parte del debate político. No. Eso también es violencia”.

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Peralta Epieyú interpretó la decisión judicial como un punto de inflexión enfatizandó su alcance: “Qué bueno que la justicia empiece a enviar un mensaje claro. Esta decisión marca un precedente que Colombia necesitaba con urgencia”.

En el cierre de su publicación, pidió que el país frene la tolerancia social hacia estas agresiones: “Ya es hora de que este país deje de alentar el odio racial y entienda que la dignidad y el respeto están por encima de cualquier diferencia política”.

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