Shakira, Sofía Vergara y Paulina Vega lideran el ‘ranking’ de las 25 colombianas más bellas: quienes completan el listado

Shakira y Sofía Vergara encabezan la lista de las mujeres más bellas del país de acuerdo con una publicación en redes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El listado de las “25 colombianas más bellas” que publicó la cuenta Data Of Stats en X ubicó en el primer puesto a Shakira y desató una discusión en redes sociales por lo que se considera belleza en un mundo cargado de prejuicios.

La selección de la cuenta incluyó actrices, modelos, presentadoras y exreinas de belleza colombianas. En pocas horas acumuló miles de comentarios, con elogios por los nombres elegidos y críticas por ausencias y posiciones.

PUBLICIDAD

Esta publicación se viralizó por el contraste entre figuras con carrera internacional y referentes locales del entretenimiento. Usuarios destacaron la presencia de Sofía Vergara y la ex Miss Universo Paulina Vega en los primeros lugares, mientras otros cuestionaron el criterio del ranking y el orden de la lista.

Paulina Vega habló de su trabajo siendo Miss Universo en 2014 - crédito @ paulinavegadiep/ Instagram

Entre los nombres mejor ubicados también aparecieron las actrices Carmen Villalobos, Sara Corrales -que recientemente se convirtió en mamá- y la presentadora Jessica Cediel, todas con alta exposición mediática en televisión y redes.

PUBLICIDAD

Reacciones en redes sociales al ‘ranking’

El ranking se convirtió en tendencia por el volumen de respuestas y citas en X, donde muchos usuarios debatieron qué significa “belleza” en este tipo de listados y si el reconocimiento debe recaer en celebridades con proyección global o en figuras con trayectoria principalmente en Colombia.

En los comentarios, varios defendieron el primer lugar de Shakira por su visibilidad internacional y su vigencia artística, mientras otros pidieron explicar el método de selección y reclamaron la inclusión de más nombres de la televisión y el modelaje local.

PUBLICIDAD

Hay quienes se preguntan si también la selección estuvo basada en su éxito profesional o en su contenido en redes sociales.

Quiénes integran la lista y qué perfiles aparecen

Lina Tejeiro reafirmó su amistad con Greeicy Rendón - crédito @linatejeiro/Instagram

La selección mezcló cantantes, actrices, modelos, presentadoras e influenciadoras. Además de las primeras posiciones, el listado incluyó a Greeicy Rendón (cantante), Laura Tobón (modelo y presentadora) y Natalia París (modelo, DJ y empresaria), junto con la virreina universal de 2015, Ariadna Gutiérrez, destacada en el mundo del modelaje internacional.

PUBLICIDAD

También aparecieron exreinas y figuras de la televisión como María Fernanda Aristizábal, Valerie Domínguez, Paola Turbay, Claudia Bahamón, Andrea Serna y Maleja Restrepo, además de nombres vinculados al deporte y el entretenimiento digital.

El ranking completo de las 25 colombianas más bellas

Según la publicación de Data Of Stats en X, el orden del listado fue el siguiente:

PUBLICIDAD

Shakira Sofía Vergara Paulina Vega Carmen Villalobos Sara Corrales Jessica Cediel Natalia Barulich Ariadna Gutiérrez Greeicy Rendón Carolina Guerra Melissa Martínez Laura Tobón Lina Tejeiro María Fernanda Aristizábal Catalina Otálvaro Daniela Ospina Sara Uribe Natalia París Laura González Paola Turbay Valerie Domínguez Claudia Bahamón Mabel Moreno Andrea Serna Maleja Restrepo.

Nombres que, para muchos, faltaron

Se presentó el listado de las mujeres más bellas de Colombia, encabezado por Shakira - crédito @DataOfStats/X

Una de las ausencias que no tiene sentido para los usuarios fue la de Karol G, destacada en el mundo de la música, con una gira ad portas de iniciar y que se ha robado todas las miradas recientemente por su figura.

Tampoco figuran nombres como el de Laura Acuña, Melina Ramírez exreina de belleza, modelo y presentadora, Carolina Gómez o Taliana Vargas, ambas pertenecientes al mundo del entretenimiento como actrices y exreinas.

PUBLICIDAD

Por ahora, los seguidores siguen opinando sobre el listado y siguen apareciendo nombres de mujeres que también deberían figurar como en el mundo de la política, incluyendo a congresistas como Mafe Carrascal, Katherine Miranda o Saray Robayo Bechara.

Comentarios como: “No ganamos en los reinados de belleza, pero si triunfamos en otros escenarios”; “Shakira una vez más demostrando por qué es la reina”; “Hay varias coladas, pero todas hermosas, definitivamente las colombianas brillan por su belleza”; “Algo tiene el agua de Barranquilla para que las tres primeras sean de allá”, entre otros más.

PUBLICIDAD