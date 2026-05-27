La odisea de Isabella Santodomingo para ejercer su derecho al voto: largas filas y lentitud son los principales reclamos

Isabella Santodomingo habló sobre el proceso electoral y su experiencia para tratar de votar en el consulado de Miami - crédito @isabella.santodomingo/Instagram

La apertura de la votación para las elecciones a la Presidencia por parte de ciudadanos colombianos en el exterior dejó el lunes 25 de mayo de 2026 un sinsabor entre los sufragantes, por las largas filas, las demoras y los reclamos por la organización en consulados y puestos electorales.

En ciudades como Miami y Washington, votantes denunciaron que no alcanzaron a sufragar antes del cierre. Colombianos habilitados para votar en el exterior acusaron demoras y dificultades para sufragar en consulados así como el cierre de mesas mientras aún había personas esperando.

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El malestar se concentró antes y después de las 4:00 p. m., cuando aún había personas en la fila y varios no pudieron votar antes del cierre, según testimonios difundidos en redes sociales.

Isabella Santodomingo les contó a sus seguidores cómo vivió la jornada electoral en Miami - crédito @isabellasantodomingo/IG

En Estados Unidos, muchos colombianos aprovecharon el día no laborable por Memorial Day para acercarse a las urnas.

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La actriz y escritora Isabella Santodomingo contó que en el Consulado de Colombia en Miami esperó “más de dos horas” en una fila de “cuadras a la redonda”, según publicó en su cuenta de Instagram. Su caso se sumó a reportes de ciudadanos que atribuyeron las demoras a una logística insuficiente para el volumen de votantes.

Santodomingo relató que, cuando llegó con parte de su familia y niños, ya se comentaba que muchos no alcanzarían a votar.

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“Cuando ya eran las tres y era más que evidente que la mayoría de los que estábamos en la fila no íbamos a lograr votar antes de las 4 p. m., alguien nos dijo que había una fila más corta para quienes estábamos con niños”, escribió.

Denuncias por ingreso y cierre en el Consulado de Colombia en Miami

Las personas de acuerdo con la actriz, permanecieron horas bajo el sol para ejercer su derecho al voto - crédito @isabellasantodomingo/IG

La escritora ubicó uno de los focos del problema en el acceso al consulado. “La guardia que estaba en la puerta no nos quería dejar entrar dizque porque ya no alcanzaríamos a votar, y aún faltaban 40 minutos para las cuatro”, sostuvo en una publicación en Instagram.

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Según su relato, la situación cambió cuando intervino una familiar ante la negativa de la seguridad de permitirle el paso, con la premisa de que “nada ni nadie iba a impedir que votáramos”. Agregó que la funcionaria al ver el enojo de ella como el de su prima, fue entonces que las dejaron ingresar.

En otra parte de su publicación, Santodomingo describió lo ocurrido como un hecho fuera de lo común. “Lo que experimentamos y vimos ayer es algo nunca visto antes y para nada normal: larguísimas filas, lentitud al extremo y mucha gente quejándose porque a pesar de que estuvieron bajo el sol más de dos horas“, escribió.

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La actriz aseguró que funcionarios del consulado no querían permitir el ingreso a pesar de que todavía había tiempo para sufragar - crédito @isabellasantodomingo/IG

Santodomingo también sumó una lectura política sobre lo ocurrido, sin atribuirlo en su publicación a una acción deliberada ni identificar responsables.

Una denuncia similar hizo el exministro Mauricio Cárdenas desde Londres

El exministro Mauricio Cárdenas volvió a poner bajo la lupa el proceso electoral de los colombianos en el exterior, esta vez desde la sede diplomática en Londres. La controversia cobró fuerza cuando, según relató el propio Cárdenas, varias personas se acercaron al consulado a ejercer su derecho al voto y no recibieron el tarjetón correspondiente.

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El 8 de marzo de 2026, durante la consulta, múltiples ciudadanos colombianos en la capital británica denunciaron la negativa de entrega del material electoral. Cárdenas aseguró que la situación se repitió al día siguiente, lo que incrementó la inquietud sobre la transparencia y el acceso a las urnas para los residentes en el extranjero.

Mauricio Cárdenas advirtió sobre incidentes en la entrega de material electoral y la imposibilidad de sufragar, señalando la falta de garantías para los ciudadanos residentes en la capital británica - crédito @MauricioCard/X

La denuncia directa de Cárdenas, quien fue excandidato presidencial y ocupó la cartera ministerial, incluyó un llamado público a Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido. El exministro preguntó abiertamente por las razones de estas irregularidades e insinuó la posibilidad de un intento de sabotaje electoral, al remarcar que “no hay garantías para votar” en Londres.

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Frente a estas críticas, Laura Sarabia respondió que el consulado en Londres operó con normalidad durante la jornada, habilitando mesas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. De acuerdo con la embajadora, 1.783 colombianos lograron votar ese lunes, en un proceso supervisado por la Registraduría.