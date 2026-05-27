Hallaron otro cuerpo embolsado en Bogotá: estaba en una lona de reciclaje en Kennedy

Este nuevo hecho violento en Bogotá se reportó pasadas las 7:00 a. m. del miércoles 27 de mayo de 2026 - crédito Pasa en Bogotá / X

Con la presencia de varios uniformados del cuadrante en uno de los callejones del barrio María Paz, en la localidad de Kennedy (suroccidente de la capital), amanecieron los habitantes del sector, luego de que se reportara un cuerpo embolsado abandonado en vía pública.

De acuerdo con lo que Infobae Colombia ha podido corroborar con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), los hechos se reportaron pasadas las 7:20 a. m., luego de que algunos transeúntes que empezaban su jornada habitual vieron interrumpido el trayecto a sus lugares de trabajo por cuenta de una bolsa de gran tamaño.

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La posible presencia de un cadáver motivó a que uno de los ciudadanos reportara el caso a la línea 123, lo que permitió que la central de radio replicara los detalles que brindó el vecino.

Cuando los uniformados de turno del cuadrante, adscritos al CAI de María Paz, llegaron al lugar, confirmaron lo que habían advertido los habitantes de la zona: dentro de una lona de reciclaje estaba el cuerpo sin vida de un hombre.

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En declaraciones a medios de comunicación en la zona, el comandante de la estación de Policía de Kennedy, teniente coronel Juan Camilo Montilla confirmó que las labores de investigación e inspección del cuerpo quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De momento, los peritos judiciales recolectan testimonios de habitantes en María Paz, además de revisar los sistemas de cámaras y videovigilancia en varias cuadras a la redonda con el fin de establecer la ruta por parte de la(s) persona(s) que se encargaron de dejar el cuerpo abandonado.

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