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Jugador de Millonarios advirtió por el estado de la cancha del estadio El Campín a seis días del partido de la selección Colombia

La Tricolor enfrentará el 1 de junio a Costa Rica en el partido llamado La Despedida, en donde los aficionados podrán ver en Colombia por última vez a la Amarilla antes de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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La selección Colombia jugará en El Campín el 1 de junio hasta Costa Rica en una cancha qe vuelve a ser blanco de críticas - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La selección Colombia jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín la despedida rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El rival será el 1 de junio la selección de Costa Rica a las 6:00 p. m., pero uno de los jugadores de Millonarios alertó sobre la condición del terreno de juego luego de que el Embajador jugará contra O’Higgins en la tarde noche del martes 26 de mayo, a seis días del encuentro.

Rodrigo Ureña, mediocampista chileno, en la zona mixta una vez terminado el partido en su análisis del juego destacó las malas condiciones del césped del estadio más importante de la capital colombiana:

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“Mal. No, a nadie le gusta que le hagan goles. Y la verdad que los goles también vienen un poco de los errores que nosotros cometimos. También, obviamente, virtudes de la gente de O’Higgins, que además hizo un gran partido en una cancha compleja. La cancha no estaba buena, en buenas condiciones desde lo que es el pasto. Y obviamente la altura, que también termina afectando un poco”.

Millonarios vs. O'Higgins
Así se ve la cancha en el estadio El Campín, previo al juego Millonarios vs. O'Higgins por la Copa Sudamericana - crédito O'Higgins

El mal estado del terreno de juego es una situación que ha generado quejas desde que el concesionario Sencia tomó administración del estadio para la construcción del nuevo escenario deportivo y la renovación urbanística de la zona en la que esta ubicado. El frecuente uso para los conciertos no han permitido una óptima recuperación de la cancha, lo cual incluso ha provocado la cancelación de partidos.

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El más reciente evento cultural que tuvo lugar en El Campín fue el concierto de Silvestre Dangong, el viernes 15 de mayo. En uno de los momentos donde peor estuvo la grama se le culpó de provocar graves lesiones de jugadores de Millonarios como Leonardo Castro y Jovani Welch, ambos con fractura de peroné.

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Estadio El CampínSelección ColombiaRodrigo UreñaColombia vs. Costa RicaColombia-Deportes

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