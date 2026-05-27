Giro de Italia Etapa 17 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 17 del Giro de Italia 2026.
Puerto de montaña completado
Kilómetro 88: El ganador del puerto de montaña en Cocca di Lodrino fue el francés Rémi Cavagna del Groupama - FDJ United
¡Abandono en la carrera!
El canadiense Nickolas Zukowsky del Pinarello Q36.5 Pro no continúa en el Giro de Italia.
Kilómetro 74: Los ciclistas ya se encuentran camino al Cocca di Lodrino, premio de tercera categoría, y la fuga del día está compuesta por 11 ciclistas. El grupo del pelotón general se partió, y está casi a un minuto de los fugados, y los ciclistas que están junto al líder del Giro están a dos minutos.
Así va la clasificación general tras la etapa 16 del Giro de Italia
- 1. Jonas Vingengaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 62 horas, 10 minutos y 26 segundos
- 2. Félix Gall (Austria - Decathlon CMR): a 4 minutos y 3 segundos (subió una casilla)
- 3. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 4 minutos y 27 segundos (subió una casilla)
- 4. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 5 minutos (subió una casilla)
- 5. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): a 5 minutos y 40 segundos (bajó tres casillas)
- 6. Derek Gee (Canadá - Lidl - Trek): a 7 minutos y 9 segundos (subió tres casillas)
- 7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 7 minutos y 14 segundos (se mantuvo)
- 8. Davide Piganzoli (Italia - Visma Lease a Bike): a 7 minutos y 57 segundos (subió dos puestos)
- 9. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 9 minutos y 20 segundos (bajó un puesto)
- 10. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 9 minutos y 44 segundos (subió dos puestos)
- 29. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 10 minutos y 51 segundos
Así es el perfil de la etapa 17 del Giro de Italia
La etapa 17 del Giro de Italia se correrá este miércoles entre Cassano d’Adda y Andalo sobre 202 kilómetros, un recorrido de media montaña con 3.257 metros de desnivel positivo acumulado que puede volver a poner a prueba a los aspirantes a la clasificación general.
Aunque el perfil no corresponde a una gran etapa alpina, el trazado incluye tres puertos puntuables de tercera categoría, varias ascensiones no puntuables y un Kilómetro Red Bull en el tramo decisivo.
El primer puerto de montaña será el Passo dei Tre Termini, cuya cima estará en el kilómetro 63,5 tras 8,2 kilómetros al 5,9%.
Poco después aparecerá la Cocca di Lodrino, también de tercera categoría, con otros 8,2 kilómetros, esta vez al 4,1%, y coronada en el kilómetro 87,5.
La parte más tensa del recorrido se concentrará después. En Roncone, en el kilómetro 143,5, habrá un sprint intermedio situado sobre una subida no puntuable de 4,8 kilómetros al 5%.
Más adelante, en el kilómetro 167, el pelotón afrontará otra ascensión sin nombre y sin puntuación de montaña, de dos kilómetros al 4,7%, y el último punto intermedio con bonificaciones será el Kilómetro Red Bull, ubicado en el kilómetro 186.
El paso que puede ordenar el desenlace será Andalo-Lever, una cota de tercera categoría de 8,3 kilómetros al 3,6% cuya cima se alcanzará en el kilómetro 191
La ronda italiana continúa su camino hacia Roma
La etapa 17 del Giro de Italia comenzó a las 6:00 a. m. (hora de Colombia), y se puede ver a través del canal de Dsports, de la aplicación de DGO, Caracol Sports y Deportes RCN.
En la jornada del 26 de mayo de 2026, el danés Jonas Vingegaard consiguió una nueva victoria en la presente edición y llegó a las tres consagraciones tras haber conseguido las etapas 7 y 9.
Por otra parte, en Colombia, el retorno de Egan Bernal del Netcompany Ineos al top-10 de la clasificación general fue la principal novedad con respecto a los ciclistas latinoamericanos.