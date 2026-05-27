Giro de Italia Etapa 17 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Kilómetro 88: El ganador del puerto de montaña en Cocca di Lodrino fue el francés Rémi Cavagna del Groupama - FDJ United

El canadiense Nickolas Zukowsky del Pinarello Q36.5 Pro no continúa en el Giro de Italia.

Kilómetro 74: Los ciclistas ya se encuentran camino al Cocca di Lodrino, premio de tercera categoría, y la fuga del día está compuesta por 11 ciclistas. El grupo del pelotón general se partió, y está casi a un minuto de los fugados, y los ciclistas que están junto al líder del Giro están a dos minutos.

9. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 9 minutos y 20 segundos (bajó un puesto)

8. Davide Piganzoli (Italia - Visma Lease a Bike): a 7 minutos y 57 segundos (subió dos puestos)

7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 7 minutos y 14 segundos (se mantuvo)

6. Derek Gee (Canadá - Lidl - Trek): a 7 minutos y 9 segundos (subió tres casillas)

4. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 5 minutos (subió una casilla)

3. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 4 minutos y 27 segundos (subió una casilla)

2. Félix Gall (Austria - Decathlon CMR): a 4 minutos y 3 segundos (subió una casilla)

Así va la clasificación general tras la etapa 16 del Giro de Italia

11:37 hs

Así es el perfil de la etapa 17 del Giro de Italia

El danés del Visma-Lease a Bike buscará ampliar su ventaja en una etapa de media montaña exigente, con desafíos estratégicos y ascensiones que permitirán ataques tanto de los favoritos como de los aventureros en fuga-crédito Giro de Italia

La etapa 17 del Giro de Italia se correrá este miércoles entre Cassano d’Adda y Andalo sobre 202 kilómetros, un recorrido de media montaña con 3.257 metros de desnivel positivo acumulado que puede volver a poner a prueba a los aspirantes a la clasificación general.

Aunque el perfil no corresponde a una gran etapa alpina, el trazado incluye tres puertos puntuables de tercera categoría, varias ascensiones no puntuables y un Kilómetro Red Bull en el tramo decisivo.

El primer puerto de montaña será el Passo dei Tre Termini, cuya cima estará en el kilómetro 63,5 tras 8,2 kilómetros al 5,9%.

Poco después aparecerá la Cocca di Lodrino, también de tercera categoría, con otros 8,2 kilómetros, esta vez al 4,1%, y coronada en el kilómetro 87,5.

La parte más tensa del recorrido se concentrará después. En Roncone, en el kilómetro 143,5, habrá un sprint intermedio situado sobre una subida no puntuable de 4,8 kilómetros al 5%.

Más adelante, en el kilómetro 167, el pelotón afrontará otra ascensión sin nombre y sin puntuación de montaña, de dos kilómetros al 4,7%, y el último punto intermedio con bonificaciones será el Kilómetro Red Bull, ubicado en el kilómetro 186.