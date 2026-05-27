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Giro de Italia Etapa 17 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

La última semana de la primera gran vuelta del ciclismo tendrá a los dos colombianos en la búsqueda de su primera victoria de la temporada 2026 en este tipo de carreras

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El Giro de Italia 2026 continúa su camino final-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
El Giro de Italia 2026 continúa su camino final-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 17 del Giro de Italia 2026.

12:27 hsHoy

Puerto de montaña completado

Kilómetro 88: El ganador del puerto de montaña en Cocca di Lodrino fue el francés Rémi Cavagna del Groupama - FDJ United

Imagen de archivo del ciclista Rémi Cavagna. EFE/ Javier Lizon
Imagen de archivo del ciclista Rémi Cavagna. EFE/ Javier Lizon
12:25 hsHoy

¡Abandono en la carrera!

El Giro de Italia tendrá su final en Roma, el 31 de mayo de 2026-crédito Bruna Casas/REUTERS
El Giro de Italia tendrá su final en Roma, el 31 de mayo de 2026-crédito Bruna Casas/REUTERS

El canadiense Nickolas Zukowsky del Pinarello Q36.5 Pro no continúa en el Giro de Italia.

12:05 hsHoy

Kilómetro 74: Los ciclistas ya se encuentran camino al Cocca di Lodrino, premio de tercera categoría, y la fuga del día está compuesta por 11 ciclistas. El grupo del pelotón general se partió, y está casi a un minuto de los fugados, y los ciclistas que están junto al líder del Giro están a dos minutos.

11:41 hsHoy

Así va la clasificación general tras la etapa 16 del Giro de Italia

Una nueva victoria de Jonas Vingegaard en el Giro de Italia le permitió aumentar el tiempo de diferencia en el liderato-crédito Massimo Paolone/LaPresse via AP
Una nueva victoria de Jonas Vingegaard en el Giro de Italia le permitió aumentar el tiempo de diferencia en el liderato-crédito Massimo Paolone/LaPresse via AP
  • 1. Jonas Vingengaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 62 horas, 10 minutos y 26 segundos
  • 2. Félix Gall (Austria - Decathlon CMR): a 4 minutos y 3 segundos (subió una casilla)
  • 3. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 4 minutos y 27 segundos (subió una casilla)
  • 4. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 5 minutos (subió una casilla)
  • 5. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): a 5 minutos y 40 segundos (bajó tres casillas)
  • 6. Derek Gee (Canadá - Lidl - Trek): a 7 minutos y 9 segundos (subió tres casillas)
  • 7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 7 minutos y 14 segundos (se mantuvo)
  • 8. Davide Piganzoli (Italia - Visma Lease a Bike): a 7 minutos y 57 segundos (subió dos puestos)
  • 9. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 9 minutos y 20 segundos (bajó un puesto)
  • 10. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 9 minutos y 44 segundos (subió dos puestos)
  • 29. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 10 minutos y 51 segundos
11:37 hsHoy

Así es el perfil de la etapa 17 del Giro de Italia

El danés del Visma-Lease a Bike buscará ampliar su ventaja en una etapa de media montaña exigente, con desafíos estratégicos y ascensiones que permitirán ataques tanto de los favoritos como de los aventureros en fuga-crédito Giro de Italia
El danés del Visma-Lease a Bike buscará ampliar su ventaja en una etapa de media montaña exigente, con desafíos estratégicos y ascensiones que permitirán ataques tanto de los favoritos como de los aventureros en fuga-crédito Giro de Italia

La etapa 17 del Giro de Italia se correrá este miércoles entre Cassano d’Adda y Andalo sobre 202 kilómetros, un recorrido de media montaña con 3.257 metros de desnivel positivo acumulado que puede volver a poner a prueba a los aspirantes a la clasificación general.

Aunque el perfil no corresponde a una gran etapa alpina, el trazado incluye tres puertos puntuables de tercera categoría, varias ascensiones no puntuables y un Kilómetro Red Bull en el tramo decisivo.

El primer puerto de montaña será el Passo dei Tre Termini, cuya cima estará en el kilómetro 63,5 tras 8,2 kilómetros al 5,9%.

Poco después aparecerá la Cocca di Lodrino, también de tercera categoría, con otros 8,2 kilómetros, esta vez al 4,1%, y coronada en el kilómetro 87,5.

La parte más tensa del recorrido se concentrará después. En Roncone, en el kilómetro 143,5, habrá un sprint intermedio situado sobre una subida no puntuable de 4,8 kilómetros al 5%.

Más adelante, en el kilómetro 167, el pelotón afrontará otra ascensión sin nombre y sin puntuación de montaña, de dos kilómetros al 4,7%, y el último punto intermedio con bonificaciones será el Kilómetro Red Bull, ubicado en el kilómetro 186.

El paso que puede ordenar el desenlace será Andalo-Lever, una cota de tercera categoría de 8,3 kilómetros al 3,6% cuya cima se alcanzará en el kilómetro 191

11:32 hsHoy

La ronda italiana continúa su camino hacia Roma

Egan Bernal es el mejor colombiano de la competencia y tiene como meta llegar al top 10 de la carrera - crédito Netcompany Ineos
Egan Bernal es el mejor colombiano de la competencia y tiene como meta llegar al top 10 de la carrera - crédito Netcompany Ineos

La etapa 17 del Giro de Italia comenzó a las 6:00 a. m. (hora de Colombia), y se puede ver a través del canal de Dsports, de la aplicación de DGO, Caracol Sports y Deportes RCN.

En la jornada del 26 de mayo de 2026, el danés Jonas Vingegaard consiguió una nueva victoria en la presente edición y llegó a las tres consagraciones tras haber conseguido las etapas 7 y 9.

Por otra parte, en Colombia, el retorno de Egan Bernal del Netcompany Ineos al top-10 de la clasificación general fue la principal novedad con respecto a los ciclistas latinoamericanos.

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