Colombia

Paloma Valencia respondió a Sergio Fajardo tras revelar qué le incomodó del café que compartieron: “Quien decidió que fuera público fue él”

En entrevista con Infobae Colombia, la candidata presidencial del Centro Democrático afirmó que el encuentro con el candidato Sergio Fajardo fue positivo y que su objetivo es unir a Colombia

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Sergio Fajardo y Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/REUTERS/Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia
Sergio Fajardo y Paloma Valencia, candidatos presidenciales para las elecciones de 2026, que se realizarán el próximo 31 de mayo - crédito Sergio Acero/REUTERS/Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Sergio Fajardo sostuvieron una reunión el sábado 23 de mayo de 2026, luego de que la candidata del Centro Democrático invitara a Fajardo a tomar un café, invitación que él aceptó.

El encuentro abrió debate tanto en el ámbito político como en las redes sociales. Por ejemplo, Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, afirmó en entrevista con Semana que quedó “muy triste” tras la reunión.

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En entrevista con La FM, de RCN Radio, el candidato Sergio Fajardo reveló qué aspectos le incomodaron de la reunión realizada en Barranquilla. El también exgobernador de Antioquia afirmó que una de las situaciones que le resultó incómoda fue sentirse obligado a responder públicamente a la invitación. “Me pusieron en los reflectores”, señaló.

Sergio Fajardo afirmó que una de las situaciones que le resultó incómoda fue sentirse obligado a responder públicamente a la invitación - crédito Lina Gasca/Colprensa
Sergio Fajardo afirmó que una de las situaciones que le resultó incómoda fue sentirse obligado a responder públicamente a la invitación - crédito Lina Gasca/Colprensa

En entrevista con Infobae Colombia, Valencia respondió a las declaraciones de Fajardo al señalar que fue el propio candidato presidencial quien decidió que el encuentro para tomar café fuera público.

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Para la senadora y candidata presidencial, el encuentro con el exgobernador de Antioquia realizado en Barranquilla fue positivo.

Quien decidió que el café fuera público fue el doctor Fajardo. Considero que el encuentro salió bien”, expresó la candidata.

Paloma Valencia indicó que en los países polarizados es difícil que las personas encuentren puntos en común, lo que termina, según ella, en ansiedad para muchos.

La candidata expresó que, debido a la polarización en Colombia, algo tan natural como que dos líderes políticos se reúnan a conversar se convierte en noticia.

Paloma Valencia expresó que, debido a la polarización en Colombia, algo tan natural como que dos líderes políticos se reúnan a conversar se convierte en noticia - crédito Luisa González/REUTERS
Paloma Valencia expresó que, debido a la polarización en Colombia, algo tan natural como que dos líderes políticos se reúnan a conversar se convierte en noticia - crédito Luisa González/REUTERS

“En los países polarizados es difícil que personas diferentes se encuentren y eso genera ansiedad en muchos. Algo tan natural como que los líderes políticos de diferentes sectores conversen y tiendan puentes se convierte en noticia porque la polarización busca que todos nos odiemos. Nuestra apuesta es que gane Colombia, no el odio”, aseveró.

Detalles del encuentro

El intento de crear una alianza política entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo no prosperó tras la reunión que ambos sostuvieron el sábado 23 de mayo en Barranquilla, a pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia.

El encuentro, realizado en el Hotel El Prado y transmitido en vivo, dejó en evidencia las diferencias entre los dos aspirantes, especialmente en torno a temas como la propuesta de una asamblea constituyente.

Las discrepancias sobre el rumbo que debe tomar la democracia colombiana y las estrategias para enfrentar la polarización política se hicieron evidentes. Fajardo, quien cuenta con una larga trayectoria en la política nacional, evitó alinearse con los bloques tradicionales representados por Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Expuso su preferencia por un enfoque que rechaza la confrontación y promueve la deliberación democrática.

Por su parte, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defendió la necesidad de tender puentes para garantizar la estabilidad institucional. Aunque ambos manifestaron interés en el diálogo, no lograron acercar posiciones ni alcanzar un acuerdo que permitiera avanzar hacia una alianza.

El encuentro, celebrado a una semana de la primera vuelta presidencial, expuso diferencias ideológicas profundas entre los candidatos, quienes no lograron consenso en temas fundamentales como la asamblea constituyente y la polarización política - crédito captura de pantalla transmisión Paloma Valencia / X
Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defendió la necesidad de tender puentes para garantizar la estabilidad institucional - crédito captura de pantalla transmisión Paloma Valencia / X

Uno de los puntos de mayor controversia fue la iniciativa de convocar una asamblea constituyente, promovida por el Gobierno nacional. Fajardo planteó que esta propuesta podría percibirse como una amenaza en la coyuntura actual y advirtió sobre el riesgo de tensiones sociales graves. Defendió el valor de la Constitución de 1991 y la importancia de preservar la autonomía de los poderes públicos y la deliberación libre.

Valencia, en tanto, reafirmó su compromiso con la defensa de la Carta Magna y de las libertades. Procuró sacar el debate de la rivalidad entre Petro y Uribe, sugiriendo que la atención debe dirigirse a Iván Cepeda, a quien distintas encuestas sitúan como favorito, aunque no profundizó al respecto.

A pesar del desencuentro, Valencia expresó su intención de mantener abiertos los espacios de diálogo. Ratificó su identidad uribista, pero sostuvo que el intercambio de ideas debe continuar, incluso si las diferencias actuales parecen imposibles de superar.

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