Aida Victoria Merlano dijo que evita hablar de la familia Char y de sus escándalos por miedo: “Me da pánico un balinazo”

Aida Victoria Merlano protagonizó una reacción viral tras la mención de la familia Char en una transmisión con Santiago Botero - crédito @soymillerr/ TikTok

La creadora de contenido y empresaria Aida Victoria Merlano volvió a ocupar un lugar central en la conversación digital luego de protagonizar una transmisión en vivo junto al candidato presidencial Santiago Botero.

Durante este encuentro, ambos abordaron temas clave de la coyuntura nacional, entre ellos las propuestas de campaña de Botero y la problemática de la corrupción en el país. La charla, seguida por miles de usuarios en diferentes plataformas, generó una amplia variedad de reacciones por la franqueza y el tono directo que mantuvieron ambos protagonistas.

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Sin embargo, fue otro momento del diálogo el que acaparó la mayor atención y se convirtió en tendencia en redes sociales. El episodio surgió cuando Santiago Botero comenzó a referirse a la influyente familia Char de Barranquilla, uno de los clanes políticos y empresariales más reconocidos de la región Caribe. La reacción de Aida Victoria Merlano ante los comentarios del candidato no tardó en viralizarse, generando múltiples comentarios, análisis y memes en las plataformas digitales.

La creadora de contenido confesó que prefiere no referirse a la familia Char por miedo a repercusiones - crédito @aidavictoriam - Senado de la República

El tema surgió cuando el candidato se refirió a ciertos políticos que, según sus palabras, “nacen en la riqueza” y son considerados millonarios desde la cuna. Botero sostuvo que personas con ese perfil, como el ejemplo que mencionó, no buscan incrementar su fortuna a costa de los recursos públicos, pero Botero fue contundente al asegurar que según él el caso de la famlia Char es lo opuesto.

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“Tú hablas de que la gente cuando tiene dinero no le interesa el poder para enriquecerse, pero mira a los Char, que han tenido tanta plata y tienen esa necesidad de seguirse beneficiando del poder, porque ellos hacen trampa”, dijo Santiago Botero antes de ser interrumpido por Aida, “Cámara, pongan un letrero que diga: ‘Las opiniones de la persona que tengo al lado no representan mis opiniones personales’”, dijo la creadora de contenido.

Ante la interrupción, Aida le explicó a Botero: “Te soy sincera, a mí me da tanto pánico un balinazo, me da como susto, un balinazo por ahí por la calle, yo soy buena para la conversación, pero para la bala no”, dijo en tono humoristico.

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La empresaria optó por evadir la polémica sobre los Char, aludiendo de forma humorística al talento musical de Arturo Char - crédito captura de pantalla Contenido de Valore/ YouTube

Luego de la reacción de Aida y la aclaración, Botero le preguntó sus opiniones sobre la famosa familia y Aida, llevada por su personalidad, evadió la pregunta hablando del talento musical de Arturo Char. “Arturo Char canta espectacular, se ha sacado unas canciones (...), claro mi amor, ¿tu crees que yo me voy a meter con esta gente?, no mi vida, primero hablo mal de los hijos del Chapo", dijo entre risas.

La reacción de Merlano podría explicarse por el antecedente judicial que vincula a Arturo Char con Aida Merlano, madre de Aida Victoria, en el marco de investigaciones por corrupción electoral en Colombia.

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Según la Corte Suprema de Justicia y declaraciones de la propia exsenadora, Char ha sido señalado como uno de los principales responsables de un plan de compra de votos en el Atlántico durante las elecciones de 2018, en las que Merlano resultó elegida senadora. Testimonios, videos y registros de visitas ubican a Char en la sede política de Merlano durante la ejecución de ese esquema, y la exsenadora lo ha calificado como el “artífice” de la operación, asegurando que se movieron grandes sumas de dinero para favorecer tanto su elección como la de otros aliados políticos de la familia Char. Por estos hechos, la Corte Suprema emitió una orden de captura internacional contra Arturo Char.

El antecedente judicial que involucra a Arturo Char y Aida Merlano, madre de Aida Victoria, da contexto a la cautela con la que la influenciadora aborda el tema en público - crédito archivo.

Mientras tanto, Char ha negado cualquier acuerdo delictivo o relación personal con Merlano, sosteniendo que su vínculo fue únicamente político y profesional dentro del Congreso. Sin embargo, la investigación sigue abierta y el caso se mantiene como uno de los escándalos más relevantes de la política reciente en la región Caribe colombiana.

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La dimensión mediática y judicial de este proceso ha llevado a Aida Victoria Merlano a manejar el tema con cautela en espacios públicos, dada la sensibilidad y las implicaciones familiares y legales que representa.