Junior mantendría a Alfredo Arias como director técnico, sin importar el resultado de la final de la Liga BetPlay ante Nacional: “Se lo merece todo”

Alfredo Arias volverá a jugar la final de la Liga BetPlay, y defenderá el título ante Nacional-crédito Luisa González/REUTERS

Junior de Barranquilla se mantuvo como uno de los protagonistas del fútbol profesional colombiano, pese a la eliminación en la Copa Libertadores.

Con la final de la Liga BetPlay en el horizonte, en la que enfrentará a Atlético Nacional de Medellín, las directivas del campeón de Colombia expresaron confianza en el proceso liderado por el uruguayo Alfredo Arias.

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Fuad Char se mostró incómodo por la decisión tomada por Dimayor de reducir a 25 los jugadores inscritos - crédito @JuniorClubSA/X

El 27 de mayo de 2026, Fuad Char aseguró que Alfredo Arias tiene garantizada su renovación en Junior pese a que el contrato del entrenador uruguayo vence el 30 de junio de 2026, una definición que el accionista del club vinculó con el rendimiento del equipo: ganó la Liga en su primer semestre ante Deportes Tolima, y volvió a instalarse en una final en su segundo torneo, según dijo el máximo accionista en diálogo con Rafael Castillo Vizcaíno a El Heraldo.

“Imagínate tú... se lo ha ganado todo, se lo merece todo, ¿no?”.

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Además aclaró que pese a los rumores que hablaban de su salida al Emelec de Ecuador, Char despejó las dudas sobre la continuidad del técnico uruguayo para el semestre de 2026, aunque aclaró que se sentarán en los próximos días para negociar su renovación, situación que aún no se da por el calendario de partidos del Junior:

“Bueno, esta es la primera noticia que tengo de eso. Él tiene contrato hasta el 30 de junio, lógicamente, tiene asegurada su renovación, pero no hemos entrado a… hemos estado tan ocupados en partido a partido, que ese tema se considera que está ya. No pensamos otra cosa que no sea la continuidad de él, seguro", afirmó.

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En la misma charla, Char trazó el plan deportivo para los próximos días. Sobre la final contra Nacional, dijo que el equipo llega “con mucha confianza” y anticipó una propuesta agresiva en Barranquilla: “A Nacional le vamos a meter con todo, todo es todo, tratar de ganar el partido en casa y luego ir a Medellín a intentar sacar el empate y conseguir otro campeonato”, declaró a El Heraldo.

También rechazó el favoritismo que una parte de la prensa del interior le atribuye a Nacional. Como argumento, recordó ante El Heraldo que a Santa Fe también lo daban como amplio favorito y sostuvo que Junior lo superó tanto en Bogotá como en Barranquilla.

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La asistencia en el Romelio Martínez preocupa más por el ingreso que por el respaldo en la final

Así se ve el gramado del estadio Romelio Martínez para el juego Junior vs. Santa Fe - crédito Santa Fe

Char introdujo además un dato económico al explicar el contexto del partido ante Palmeiras en el Jaime Morón de Cartagena. El máximo accionista explicó a El Heraldo que el traslado al estadio Romelio Martínez afectó la taquilla porque el escenario tiene aforo para 7 mil personas:

“Pero para lo económico no tenemos estadio. La gente no nos acompaña al Romelio, que hay aforo para 7 mil personas (nota de la redacción: realmente para 8.279 personas, para 10 mil con las graderías metálicas), y vendemos 4.500 boletas. La gente no nos está acompañando, pero sí lo hará en este último partido ante Nacional”.

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Además explicó las diferencias que existen de jugar en el Metropolitano y el Romelio Martínez, aclarando que la presión del público es distinta, tanto por pasión como capacidad de personas que acogen en el estadio:

“Y otra cosa, el Metropolitano es un estadio, por la forma en que está construido, muy caluroso, a diferencia del Romelio, que es muy fresco y hay unas corrientes de aire. Los equipos que vienen a jugar al Romelio no sienten lo que se siente en el Metro, donde hay un fogaje. Hay una ventaja en ese aspecto que en el Romelio no se tiene", concluyó.

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Cuándo se juega la final entre Junior y Atlético Nacional

Rojiblancos y verdolagas quieren el título del primer semestre de 2026-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El primer partido de la gran final de la Liga BetPlay se jugará el 2 de junio de 2026 en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

El juego de vuelta se jugará el 8 de junio de 2026, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y comenzará a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia).

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