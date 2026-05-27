Abelardo de la Espriella sigue subiendo en Polymarket: tiene 69% de probabilidad de ser el próximo presidente de Colombia

Polymarket posicionó nuevamente a Abelardo de la Espriella como favorito - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El mercado de predicción Polymarket registró una intensa actividad en torno a las elecciones presidenciales en Colombia, que se llevarán a cabo este domingo 31 de mayo de 2026.

En esa plataforma global de apuestas, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella lidera con un 69% de probabilidades, según las operaciones reportadas en tiempo real. Iván Cepeda Castro figura con un 32%, mientras Paloma Valencia apenas alcanza un 1,9%.

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La encuesta de AtlasIntel, publicada en la más reciente edición de la revista Semana, presentó un panorama distinto del escenario electoral. Según ese estudio, Iván Cepeda encabezó la intención de voto con 38,7%, seguido por Abelardo de la Espriella con 37,3%. Ambos candidatos quedaron en empate técnico, si se considera el margen de error de 1% reportado por la consultora. Paloma Valencia registró 14,3% en la medición.

La comparación entre las apuestas en Polymarket y los resultados de AtlasIntel evidencian la volatilidad y el interés que genera la contienda en Colombia. Mientras el mercado de predicción otorga una amplia ventaja a De la Espriella, las encuestas tradicionales muestran una competencia ajustada entre los dos principales aspirantes.

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Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son los candidatos más fuertes de las encuestas tradicionales - crédito Visuales IA

Polymarket otorgó 85% de probabilidades a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para avanzar a una segunda vuelta

El pasado 15 de mayo de 2026, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella seguían liderando las proyecciones para avanzar a una posible segunda vuelta, según cifras publicadas por Polymarket.

La plataforma, reconocida por su impacto en el seguimiento de apuestas políticas a nivel global, asignó a ambos candidatos un 85% de probabilidades de competir en la ronda definitoria, prevista para el 21 de junio.

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El análisis de Polymarket planteó diversos posibles desenlaces para la contienda que se llevará a cabo el 31 de mayo. El escenario en el que Paloma Valencia enfrentaría a Cepeda en la segunda vuelta registró solo un 7% de probabilidades, igualando el porcentaje que indicó la opción de que el proceso electoral concluya en la primera vuelta. En tanto, una eventual disputa entre De la Espriella y Valencia apareció prácticamente excluida, con apenas un 1%.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los candidatos más fuertes según Polymarket - crédito Colprensa

Esto dijo última encuesta del CNC sobre intención de voto de cara a las elecciones del domingo 31 de mayo

El 31 de mayo de 2026, Colombia celebrará elecciones presidenciales en un escenario marcado por una competencia reñida entre Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

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Según los más recientes resultados del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, Cepeda encabezó la intención de voto con un 33,4%, seguido por De la Espriella con un 30,9%. Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático, ocupó el tercer puesto con un 12,6%.

El informe del CNC subrayó la estabilidad de Cepeda al frente de las mediciones durante 2026, aunque su respaldo disminuyó 3,8 puntos en comparación con la encuesta de mayo, donde alcanzó su pico anual con 37,2%. Ninguna de las cinco consultas realizadas por el centro mostró al candidato superando el 40%.

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Por su parte, De la Espriella logró por primera vez superar el 30%, incrementando su apoyo en diez puntos en solo 20 días.

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella hicieron sus cierres de campañas el 24 de mayo de 2026 - crédito Iván Cepeda Castro/YouTube - @PalomaValenciaL/X - Juan David Duque/Reuters

Paloma Valencia ha experimentado una baja constante. En la medición de mayo tenía un 15,6%, mientras que en marzo alcanzaba el 22,2%. La diferencia de 9,6 puntos en solo dos meses reflejó la pérdida de respaldo, situando su porcentaje actual en menos de la mitad de De la Espriella.

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Hace dos meses, Valencia era señalada como la principal figura conservadora, respaldada por líderes del partido y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El análisis regional evidenció diferencias importantes: en el Eje Cafetero, De la Espriella lideró con 35%, mientras Cepeda y Valencia obtienen 23% y 22,5%. En Bogotá, Cepeda encabezó con 37,1%, seguido por De la Espriella con 27,6% y Valencia con 16,1%.

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En escenarios de segunda vuelta, el CNC proyectó un empate técnico entre De la Espriella (43,6%) y Cepeda (40,9%). Frente a Valencia, la diferencia es menor, aunque también se reporta equilibrio. Otros aspirantes como Claudia López (2,5%) y Sergio Fajardo (2,1%) mantuvieron cifras bajas sin cambios relevantes.