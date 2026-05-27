Colombia

Momentos de pánico en vuelo de Avianca hacia Pasto: pasajeros lloraron y rezaron tras fallidos intentos de aterrizaje

Videos virales mostraron a pasajeros en momentos críticos mientras la tripulación intentó aterrizar sin éxito y decidió priorizar la seguridad al regresar a la capital colombiana

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Un avión blanco de Avianca con motores rojos y cola azul y blanca vuela en un cielo azul claro con nubes tenues.
El dramático vuelo de Avianca entre Bogotá y Pasto que puso a prueba los nervios de sus pasajeros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Lo que parecía ser un viaje rutinario entre Bogotá y Pasto terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para decenas de pasajeros de un vuelo de Avianca que tuvo problemas para aterrizar en el aeropuerto Antonio Nariño, debido a las difíciles condiciones climáticas registradas el martes 26 de mayo.

La situación generó escenas de tensión dentro de la aeronave, luego de que el avión realizara dos intentos fallidos de aproximación a la pista antes de que la tripulación decidiera regresar a Bogotá por razones de seguridad.

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En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por algunos viajeros, en los que se escucha a pasajeros gritando, rezando y llorando mientras la aeronave enfrentaba fuertes turbulencias y baja visibilidad durante el descenso hacia el aeropuerto ubicado en Chachagüí.

El vuelo AV9401 había despegado desde Bogotá con destino a Pasto, pero las condiciones meteorológicas impidieron completar el aterrizaje. Según relataron algunos pasajeros, la incertidumbre aumentó luego de varios minutos de maniobras sin éxito.

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El mal tiempo obliga a vuelo de Avianca a regresar a Bogotá tras intentos fallidos de aterrizaje en Pasto - crédito @ColombiaOscura/X

En las grabaciones también se escucha a algunos viajeros intentando tranquilizar a quienes entraron en crisis nerviosa. Sin embargo, una de las escenas más comentadas muestra a una mujer gritando de miedo mientras otro pasajero trata de calmarla en medio de la tensión.

Además, se conoció que los auxiliares de vuelo se acercaron a varios viajeros afectados por cuadros de ansiedad y náuseas mientras el avión retomaba altura para abandonar la aproximación.

Avianca explicó por qué el avión no aterrizó

Horas después de lo ocurrido, la aerolínea entregó detalles sobre la situación y aseguró que la decisión tomada por la tripulación obedeció estrictamente a protocolos de seguridad operacional.

El vuelo AV9401 en la ruta Bogotá–Pasto del 26 de mayo, debido a que las condiciones meteorológicas en el aeropuerto Antonio Nariño no eran favorables para operar bajo los estándares de seguridad de la aerolínea, la tripulación realizó dos aproximaciones sin efectuar el aterrizaje”, indicó la compañía.

La tripulación de avión Bogotá-Pasto retorna por seguridad ante clima adverso en aeropuerto de Nariño - Europa Press
La tripulación de avión Bogotá-Pasto retorna por seguridad ante clima adverso en aeropuerto de Nariño - Europa Press

Posteriormente, la aeronave retornó al aeropuerto El Dorado de Bogotá y, una vez mejoraron las condiciones climáticas en el sur del país, retomó el trayecto hacia Pasto.

Una vez las condiciones meteorológicas permitieron una operación segura, el vuelo operó nuevamente hacia Pasto a las 02:37 p. m.”, agregó la aerolínea.

Finalmente, el avión logró aterrizar sin inconvenientes mayores y no se reportaron personas lesionadas.

Por qué aterrizar en Pasto es uno de los mayores retos para los pilotos

El aeropuerto Antonio Nariño, que presta servicio a la capital de Nariño, es considerado una de las terminales aéreas más complejas para las operaciones comerciales en Colombia y América Latina.

La pista está ubicada sobre una meseta elevada a más de 1.800 metros de altura y rodeada por montañas de la cordillera de los Andes y profundos cañones, lo que obliga a las tripulaciones a realizar maniobras de aproximación altamente precisas.

Foto de la Aeronáutica Civil. Consejo de Estado declara que la Aerocivil no debe pagar impuesto predial. Aeropuerto Antonio Nariño
Las condiciones meteorológicas generan emergencia a bordo y desvío de vuelo AV9401 de Avianca - crédito Aeronáutica Civil

Además, en la zona son frecuentes fenómenos como neblina densa, nubosidad baja, ráfagas de viento cruzado y turbulencias severas, factores que pueden cambiar en cuestión de minutos y afectar la visibilidad de los pilotos.

Expertos aeronáuticos explican que cuando las condiciones climáticas no son seguras, los pilotos deben abortar el aterrizaje y buscar alternativas, incluso si esto implica regresar al punto de origen o desviarse hacia otro aeropuerto.

Debido a estas complejidades, la Aeronáutica Civil exige certificaciones y entrenamientos especiales para las tripulaciones que operan en esta terminal aérea.

Otro incidente aéreo generó alarma en Ecuador

Casi al mismo tiempo, otra situación relacionada con una aeronave encendió las alarmas en Ecuador. Un avión de LATAM Airlines que cubría la ruta Quito-Cuenca reportó una emergencia cuando se aproximaba al aeropuerto Mariscal La Mar.

Testigos aseguraron haber observado llamas saliendo de uno de los motores del avión mientras descendía hacia Cuenca. Ante la situación, la tripulación decidió desviar la aeronave hacia Guayaquil, donde logró aterrizar sin contratiempos.

Aunque ambos episodios provocaron preocupación entre pasajeros y ciudadanos, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas ni emergencias mayores.

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