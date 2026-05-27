Aida Victoria Merlano cuestionó al candidato presidencial Santiago Botero en un en vivo y el cruce fue tenso: “Tu forma de gobierno es irrealizable”

Merlano cuestiona en vivo las propuestas de Botero: “Tu forma de gobierno me parece utópica, me parece irrealizable. Inconstitucional” - crédito captura de pantalla Contenido de Valore/ YouTube

Durante una transmisión en vivo en el canal de Kick de Aida Victoria Merlano, la creadora de contenido entrevistó al candidato presidencial Santiago Botero. Durante la conversación, Merlano planteó numerosas objeciones a distintas propuestas del candidato, señalando que varias de ellas resultarían “inconstitucionales” y “irrealizables”.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Botero explicó que impulsaría un referendo para habilitar la pena de muerte para delitos de corrupción y abuso sexual, eliminar beneficios penales, retirar a Colombia de acuerdos internacionales y establecer una “ley de punto final”. Frente a estas declaraciones, Merlano respondió: “Tu forma de gobierno me parece utópica, me parece irrealizable. Inconstitucional”.

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La entrevista, realizada a través de una transmisión en vivo, contó con la participación activa de Merlano, quien aseguró haber leído previamente las propuestas del candidato y haber consultado con un abogado para preparar el diálogo. Durante la emisión, la influenciadora centró sus preguntas en la viabilidad jurídica y política de las promesas de Botero, en lugar de enfocarse en el tono del candidato.

Merlano insistió en la imposibilidad de implementar la pena de muerte en Colombia, recordando que “no se puede poner la pena de muerte” porque la Constitución lo prohíbe. Además, explicó que el país está comprometido con el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, un acuerdo internacional que impide restablecer la pena capital en los países que ya la han abolido. Ante la insistencia de Botero en la posibilidad de modificar la Constitución mediante un referendo, Merlano reiteró que existen límites concretos en el marco jurídico colombiano: “Tenemos una constitución que lo prohíbe”. Agregó: “La Constitución Política básicamente es la base bajo la cual se hacen el resto de las leyes”.

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El diálogo se intensificó cuando Botero propuso abandonar compromisos internacionales, como el Pacto Interamericano de Derechos Humanos y el acuerdo de Escazú. Merlano advirtió sobre “las implicaciones diplomáticas” de tales acciones y le reprochó al candidato haber minimizado el impacto de romper estos marcos jurídicos. Para la creadora de contenido, el problema no radica únicamente en el contenido de las propuestas, sino en la intención de gobernar por encima de los contrapesos institucionales.

Un punto especialmente delicado de la conversación se produjo cuando Botero afirmó que, en caso de ser necesario, preferiría “pedir perdón y no permiso” antes de tomar decisiones de gobierno, incluso si estas no contaran con autorización judicial. Merlano señaló que ese enfoque resulta incompatible con el diseño institucional colombiano: “Tú estás apuntando a encabezar la rama ejecutiva. Pero el poder judicial no”. Subrayó que el candidato no puede imponer decisiones por encima de los jueces ni pasar por alto los procesos legales, ya que el sistema está basado en un equilibrio de poderes. “Tú eres la cabeza de la rama ejecutiva, no del poder judicial”, subrayó durante la conversación.

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El debate continuó cuando Botero mencionó la posibilidad de enviar personas a cárceles en El Salvador o actuar en contra de decisiones de las altas cortes. Merlano calificó esta postura como síntoma de un “desequilibrio de poderes” y remarcó que la función de un presidente no es reemplazar a los jueces ni convertir su voluntad en fuente principal de legalidad. Insistió en que la discusión de fondo no se relaciona solo con la eficiencia de la justicia, sino con “la constitucionalidad y la protección de derechos fundamentales”.

La influenciadora también rechazó la idea de suprimir garantías en nombre del orden público. Ante propuestas como recompensar a quienes maten a delincuentes o facilitar el uso de la fuerza contra presuntos criminales, Merlano sostuvo que el Estado “debe tener el monopolio de la fuerza” y manifestó su rechazo a la posibilidad de que Colombia se convierta en “un país más violento”.

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La discusión abordó también la propuesta de ampliar el porte de armas para la ciudadanía. Botero defendió que los ciudadanos armados pueden disuadir el delito. Merlano, por su parte, expresó su preocupación por el riesgo de accidentes y víctimas inocentes: “No querría para mi hijo un país en el que yo sepa que cualquier persona en la calle puede tener un arma”.

La creadora de contenido defendió una perspectiva basada en los derechos humanos, la reinserción y la prevención. “Creo en la constitucionalidad, en los derechos humanos y creo también en la reinserción”, afirmó, y añadió que la violencia institucional puede tener como resultado un aumento de la violencia social.

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Al final de la entrevista, Merlano resumió su desacuerdo con el enfoque penal y político de Botero. Aunque reconoció que algunas propuestas económicas del candidato le resultan interesantes, sostuvo: “Para mí la violencia trae mucha más violencia y uno tiene que entrar al origen de los delitos en lugar de estar pensando en darle balín a todo el mundo, sobre todo porque es inconstitucional”.