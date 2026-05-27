Juan Daniel Oviedo cuestionó los mensajes de WhatsApp que siguen llegando al celular de su madre, referentes a la campaña de Abelardo de la Espriella

Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella observando un mensaje de chat controversial que llegó al celular de la madre de Oviedo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció que a su madre le están llegando a WhatsApp mensajes que atribuyó a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, y sostuvo que buscan desinformar sobre su postura electoral.

“Una cadena más de la campaña de Abelardo que le llega al WhatsApp de mi mamá”, escribió al publicar una captura en redes sociales.

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En ese mismo mensaje, Oviedo apuntó contra la estrategia digital del jurista: “Sus bodegas reparten mentiras y odio por debajo de la mesa”. Y agregó una crítica directa: “Y aun así, a Abelardo le sigue costando algo mucho más simple: dar la cara y debatir”.

Según la captura difundida, la cadena que circula en celulares llama a cambiar el sentido del voto en primera vuelta y afirma, sin presentar pruebas, que Oviedo habría dicho en una entrevista que, si De la Espriella llegara a segunda vuelta contra Cepeda, él no lo apoyaría.

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Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció que a su madre le están llegando a WhatsApp mensajes que atribuyó a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella - crédito @JDOviedoAr/X

“Anoche, el tal Oviedo (VICEPRESIDENTE DE PALOMA) dijo en una entrevista que si Abelardo pasaba a segunda vuelta, a competir para la Presidencia con Cepeda, no le daría sus votos a Abelardo sino a CEPEDA”, sostiene el texto reenviado.

El mensaje también busca instalar la idea de una maniobra similar a la de la elección pasada y ataca a Oviedo con descalificaciones: “Cómo se ha hablado en muchos medios, ese desgraciado nos quiere hacer lo mismo que nos hizo Rodolfo en las elecciones contra Petro y por eso ganó Petro”.

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La cadena pide que quienes pensaban votar por Valencia en primera vuelta lo hagan por De la Espriella y llama a reenviar el texto masivamente: “TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS, los que íbamos a votar por Paloma en primera vuelta, debemos votar por el tigre en primera”. Y cierra con un pedido explícito de difusión: “Por favor pasarlo a todos sus contactos para salvar a Colombia”.

Oviedo acusó a De la Espriella de matoneador

Juan Daniel Oviedo arremetió en entrevista contra Abelardo de la Espriella - crédito Reuters - Infobae Colombia

Las recientes tensiones en la carrera electoral colombiana se intensificaron con las declaraciones de Juan Daniel Oviedo, aspirante a la Vicepresidencia, que señaló que el abogado y candidato Abelardo de la Espriella exhibe, en su opinión, un “perfil matoneador”.

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Oviedo realizó estas afirmaciones durante una entrevista en la emisora Blu Radio, en la que describió una serie de ataques personales que, según él, han contaminado el debate público.

El economista destacó que tales comportamientos “desvían la discusión de los temas esenciales para el país”, haciendo énfasis en su preocupación por el tono de la campaña. Para el exdirector del Dane, el foco debería estar en las propuestas y no en los ataques personales.

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En el contexto de las elecciones en Colombia, Juan Daniel Oviedo se refirió abiertamente a una escalada de agresiones verbales y personales que, según su relato, han marcado la dinámica política reciente. Señaló de manera directa a Abelardo de la Espriella como promotor de este tipo de confrontaciones, lo que ha generado un clima tenso entre los candidatos. Oviedo reclamó que esta situación afecta tanto a su integridad como a la de otras figuras de la campaña.

Declaraciones de Juan Daniel Oviedo sobre consumo de sustancias provocaron reacción de cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - @AbelardoPTE

“Lo que está claro, es que en este momento Abelardo de la Espriella tiene un perfil de matoneador”, expresó Oviedo en la entrevista, recordando episodios previos de “señalamientos y descalificaciones” en su contra.

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El candidato relató que las agresiones no son nuevas en su trayectoria. Según Oviedo, durante la pasada consulta política enfrentó comentarios homofóbicos relacionados con su orientación sexual. En fechas más recientes, fue blanco de acusaciones sobre consumo de drogas.

Oviedo lo explicó así: “Primero, cuando yo estaba en la Gran Consulta, el comentario homofóbico. Ahora dice que soy drogadicto simplemente por hablar de la verdad de mi vida personal en el pasado”.

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El candidato lamentó que el debate electoral se haya desplazado hacia el terreno de los ataques personales, dejando de lado las propuestas que, a su juicio, deberían ser el centro de la discusión electoral.