Falleció bebé de 6 meses que habría sido abusada sexualmente en el Tolima: “Fue un monstruo el que perpetró este hecho”

La máxima autoridad local manifestó su rechazo ante el suceso en el que perdió la vida una menor, solicitando a las entidades competentes acciones inmediatas para avanzar en las investigaciones y dar con el responsable - crédito Colprensa

El fallecimiento de la bebé de seis meses Mía Cataleya en El Espinal, Tolima, tras un presunto caso de abuso sexual y agresiones físicas, desató la condena pública del alcalde Wilson Gutiérrez. El funcionario calificó el hecho como “un acto atroz” y definió al autor como “un monstruo”.

El mandatario expresó su indignación tras informar que la menor murió a las 12:00 p.m. del miércoles 27 de mayo de 2026 en una clínica de Ibagué, después de sufrir fracturas atribuidas a violencia física.

PUBLICIDAD

Gutiérrez solicitó la intervención urgente de la Fiscalía, la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información que permita identificar al responsable.

“Fue un mosntruo el que perpetró este hecho. Estoy haciendo un llamado a la señora fiscal, al Bienestar Familiar y a la Policía para dar con la captura del responsable del asesinato de esta menor de seis meses de nacida”, declaró Gutiérrez, quien insistió en su absoluto rechazo al crimen y subrayó su disposición para coordinar acciones inmediatas junto a las autoridades.

PUBLICIDAD

Llamado del alcalde a las autoridades y anuncio de recompensa

Gutiérrez enfatizó la necesidad de un despliegue institucional para esclarecer el caso. “Estoy haciéndole un llamado a la Dirección General de la Policía, a la señora fiscal general de la Nación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que tengamos un despliegue operativo importante para dar con la captura del responsable o de los responsables del asesinato”, afirmó.

Las autoridades locales pusieron a disposición una suma económica para incentivar la colaboración ciudadana que facilite la identificación y captura de la persona implicada en el lamentable fallecimiento de la menor - crédito Gobernación de Tolima

Reiteró la decisión de ofrecer una recompensa para agilizar la investigación. “Me sigo sosteniendo como alcalde de la ciudad de El Espinal; ofrecemos $10 millones de recompensa hoy, no solamente por una persona que accedió presuntamente carnalmente a esta menor de edad, sino a esta niña que fallece producto, diría yo, de lo que sucedió el día de ayer”.

PUBLICIDAD

Investigación sobre familiares y seguimiento policial

En relación con la investigación, el alcalde detalló que la Sijín y la Policía ampliaban las entrevistas con la madre, la abuela y otros familiares de la menor. “Lo que teníamos entendido es que efectivamente en horas de la mañana la Sijín, nuestra Policía, iba a tener una ampliación de la entrevista con la señora madre, con la abuela, con algunos familiares, para que efectivamente podamos activar un control importante para dar con el paradero de esta persona que cometió este hecho”, explicó.

Destacó la importancia de que la familia y la comunidad colaboren en aportar datos relevantes que ayuden a capturar al responsable. El seguimiento de este caso permanece bajo la supervisión de las autoridades municipales y policiales.

PUBLICIDAD

Circunstancias del fallecimiento y espera de informe oficial

Gutiérrez relató que la notificación oficial sobre el fallecimiento de la menor provino de la Secretaría de Salud del Tolima y de la secretaría local.

Los organismos de justicia destacaron que la investigación busca sancionar a los responsables y fortalecer la defensa de quienes presentan condiciones cognitivas vulnerables en esa región del país - crédito Fernando Vergara / Ap Foto

Por el momento, las autoridades no han divulgado el informe oficial que precise las causas del fallecimiento. “No, no tenemos información. Vamos a esperar”, señaló el alcalde, en referencia a la ausencia de detalles médicos sobre el motivo del deceso.

PUBLICIDAD

La Fiscalía judicializa a Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo por explotación sexual de ancianos en Tolima

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo por explotar sexualmente a una pareja de adultos con discapacidad en El Espinal, Tolima, entre abril de 2025 y enero de 2026, un caso que derivó en medida de aseguramiento en centro carcelario después de que el procesado admitiera su responsabilidad y de que un familiar de las víctimas alertara a las autoridades tras recibir uno de los videos de los abusos, de acuerdo con el reporte oficial.

La investigación sostiene que las agresiones fueron grabadas con el propósito de difundir el material por plataformas de mensajería instantánea, según la Fiscalía General de la Nación.

PUBLICIDAD

El ente acusador indicó además que el proceso penal busca reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y sancionar este tipo de delitos en la región.

El delincuente quedó en manos de las autoridades y debe responder por sus actos con persona incapaz de resistir - crédito Colprensa

La acusación responde a un hecho central: Serrano Trujillo, según la Fiscalía General de la Nación, engañó a las víctimas con falsas ofertas de trabajo en actividades rurales, ganó su confianza y sometió a la mujer a actos de abuso sexual frente a su esposo. La condición cognitiva de ambos adultos, de acuerdo con el mismo reporte, les impidió reconocer el carácter delictivo de lo ocurrido y denunciarlo por sus propios medios.

PUBLICIDAD