Falleció bebé de 6 meses que habría sido abusada sexualmente en el Tolima: “Fue un monstruo el que perpetró este hecho”

El fallecimiento de la bebé de seis meses Mía Cataleya en El Espinal, Tolima, tras un presunto caso de abuso sexual y agresiones físicas, desató la condena pública del alcalde Wilson Gutiérrez. El funcionario calificó el hecho como “un acto atroz” y definió al autor como “un monstruo”.
El mandatario expresó su indignación tras informar que la menor murió a las 12:00 p.m. del miércoles 27 de mayo de 2026 en una clínica de Ibagué, después de sufrir fracturas atribuidas a violencia física.
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Gutiérrez solicitó la intervención urgente de la Fiscalía, la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información que permita identificar al responsable.
“Fue un mosntruo el que perpetró este hecho. Estoy haciendo un llamado a la señora fiscal, al Bienestar Familiar y a la Policía para dar con la captura del responsable del asesinato de esta menor de seis meses de nacida”, declaró Gutiérrez, quien insistió en su absoluto rechazo al crimen y subrayó su disposición para coordinar acciones inmediatas junto a las autoridades.
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Llamado del alcalde a las autoridades y anuncio de recompensa
Gutiérrez enfatizó la necesidad de un despliegue institucional para esclarecer el caso. “Estoy haciéndole un llamado a la Dirección General de la Policía, a la señora fiscal general de la Nación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que tengamos un despliegue operativo importante para dar con la captura del responsable o de los responsables del asesinato”, afirmó.
Reiteró la decisión de ofrecer una recompensa para agilizar la investigación. “Me sigo sosteniendo como alcalde de la ciudad de El Espinal; ofrecemos $10 millones de recompensa hoy, no solamente por una persona que accedió presuntamente carnalmente a esta menor de edad, sino a esta niña que fallece producto, diría yo, de lo que sucedió el día de ayer”.
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Investigación sobre familiares y seguimiento policial
En relación con la investigación, el alcalde detalló que la Sijín y la Policía ampliaban las entrevistas con la madre, la abuela y otros familiares de la menor. “Lo que teníamos entendido es que efectivamente en horas de la mañana la Sijín, nuestra Policía, iba a tener una ampliación de la entrevista con la señora madre, con la abuela, con algunos familiares, para que efectivamente podamos activar un control importante para dar con el paradero de esta persona que cometió este hecho”, explicó.
Destacó la importancia de que la familia y la comunidad colaboren en aportar datos relevantes que ayuden a capturar al responsable. El seguimiento de este caso permanece bajo la supervisión de las autoridades municipales y policiales.
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Circunstancias del fallecimiento y espera de informe oficial
Gutiérrez relató que la notificación oficial sobre el fallecimiento de la menor provino de la Secretaría de Salud del Tolima y de la secretaría local.
Por el momento, las autoridades no han divulgado el informe oficial que precise las causas del fallecimiento. “No, no tenemos información. Vamos a esperar”, señaló el alcalde, en referencia a la ausencia de detalles médicos sobre el motivo del deceso.
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La Fiscalía judicializa a Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo por explotación sexual de ancianos en Tolima
La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo por explotar sexualmente a una pareja de adultos con discapacidad en El Espinal, Tolima, entre abril de 2025 y enero de 2026, un caso que derivó en medida de aseguramiento en centro carcelario después de que el procesado admitiera su responsabilidad y de que un familiar de las víctimas alertara a las autoridades tras recibir uno de los videos de los abusos, de acuerdo con el reporte oficial.
La investigación sostiene que las agresiones fueron grabadas con el propósito de difundir el material por plataformas de mensajería instantánea, según la Fiscalía General de la Nación.
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El ente acusador indicó además que el proceso penal busca reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y sancionar este tipo de delitos en la región.
La acusación responde a un hecho central: Serrano Trujillo, según la Fiscalía General de la Nación, engañó a las víctimas con falsas ofertas de trabajo en actividades rurales, ganó su confianza y sometió a la mujer a actos de abuso sexual frente a su esposo. La condición cognitiva de ambos adultos, de acuerdo con el mismo reporte, les impidió reconocer el carácter delictivo de lo ocurrido y denunciarlo por sus propios medios.
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