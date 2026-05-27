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Audios, videos y chats: estas son las nuevas pruebas de la Fiscalía en el proceso contra cuatro policías por vínculos con “Papá Pitufo”

El Juzgado Quinto especializado admitió la petición de la Fiscalía General para incorporar como prueba la declaración del denominado “agente encubierto”, que se infiltró en la organización y recolectó información sobre pagos de sobornos a integrantes de la Policía Nacional

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Esta sesión corresponde a una declaración crucial en un proceso legal que involucra a agentes de policía y alias Papá Pitufo - crédito Fiscalía

Este miércoles 27 de mayo de 2026 se reanudó el proceso penal contra cuatro policías señalados de ser “socios” de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, también conocido como el zar del contrabando, en un caso por presuntos sobornos para facilitar el paso de cargamentos ilegales.

El Juzgado Quinto especializado admitió la petición de la Fiscalía General para incorporar como prueba la declaración del denominado “agente encubierto”, que se infiltró en la organización y recolectó información sobre pagos de sobornos a integrantes de la Policía Nacional, según Semana.

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Los acusados son los coroneles en retiro Alexander Galeano Ardila y Ricardo Orozco Baeza, conocido como El Bendecido; el mayor (r) Mario Andrés Sarmiento Rojas; y el intendente José Helí Álzate Moncayo, quienes enfrentan juicio por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, según Semana.

Hombre canoso, Alias Papa Pitufo, de pie frente a cuatro policías de espaldas, ante un tablero de corcho con mapas y documentos de investigación.
Alias Papa Pitufo y varios de los policías que eran sus aliados - VisualesIA ScribNews

Durante la instalación de la audiencia se definieron pruebas documentales, testimoniales y técnicas para la etapa de juicio. El juez avaló informes del “agente encubierto” y autorizó incorporar audios y videos incluidos en dos DVDs, además de conversaciones en una plataforma “privada” de mensajería instantánea con Marín Buitrago y otros contrabandistas identificados como el Caleño y Pacho.

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Según la acusación citada por el medio de comunicación, los uniformados omitieron funciones de control en el principal puerto del departamento de Bolívar y permitieron el paso de un cargamento que no cumplía requisitos. En el expediente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue reconocida como víctima, de acuerdo con el medio.

En la audiencia, así se expusieron las pruebas en contra de los uniformados: “En este numeral se permitirá a la Fiscalía la incorporación de los audios y videos que se encuentran contenidos en dos DVDs marcados en letra manuscrita con el color negro y la palabra o la expresión: “Video de reunión del coronel retirado Galeano y video reunión coronel Galeano” Un DVD color blanco marcado en letra manuscrita color negro: “Audios coronel retirado Galeano”, entregado por el agente encubierto. Tres DVDs color blanco marcados en letra manuscrita color negro: “Video reunión Pacho uno del 22 de febrero del año 2024”, cierro comillas. Un DVD color blanco: “Video reunión Pacho dos del 22 de febrero 2024”, y un DVD color blanco: “Audio reunión Pacho” aportados por el agente encubierto 117″.

Alias 'Papa Pitufo' fue liberado en Portugal mientras se mantiene en curso su posible extradición a Colombia - crédito montaje Infobae
Alias Papa Pitufo fue liberado en Portugal mientras se mantiene en curso su posible extradición a Colombia - crédito montaje Infobae

De igual manera, se expuso una suma de dinero que uno de los uniformados habría incautado en medio de un procedimiento y otros elementos:

“También se podrá aportar al judicial el acta de incautación de elementos de fecha 23 de febrero de 2024, suscrita por el mayor de la Policía Nacional, Kevin Castaño Flórez, relacionada con la incautación de $300 millones, junto con sus respectivos rótulos y registros de cadena de custodia. Se allegará a la actuación el formato de solicitud de agente encubierto y/o entrega controlada de fecha 23 de noviembre de 2024, así como la manifestación de voluntad para cumplir funciones de agente encubierto y el acta de, el acta de voluntariedad para actuación de agente encubierto del 9 de noviembre de 2023, todas a nombre del señor Raúl Darío Vargas Cruz, quien también se encuentra autorizado para incorporar la evidencia”.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo - crédito redes sociales
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo - crédito redes sociales

La audiencia celebrada el 27 de mayo de 2026 marca un paso relevante en la investigación penal contra los policías acusados de facilitar actividades ilícitas relacionadas con el contrabando. La admisión de pruebas documentales, testimoniales, técnicas y audiovisuales da solidez al proceso y amplía el espectro de elementos que serán valorados durante el juicio.

La participación de un agente encubierto y la validación de evidencia digital y material incautado robustecen la acusación y muestran la intención de la Fiscalía de clarificar la presunta red de complicidades entre miembros de la fuerza pública y organizaciones criminales.

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