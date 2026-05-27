María Fernanda Cabal se pronunció tras la condena por insultos racistas a un agente de tránsito en Cali: “Chirretes petristas”

El hombre tomó una actitud desafiante contra el agente y lo insultó en repetidas ocasiones - crédito Redes sociales/X

El Juzgado 10 Penal del Circuito de Cali condenó a Henry Alexis Velasco Rodríguez a 37 meses de prisión por los delitos de violencia contra servidor público agravado y actos de discriminación racial agravada, tras los insultos racistas contra el agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas durante un procedimiento en el barrio San Fernando en 2025.

El fallo también impuso una multa de 5,5 salarios mínimos y negó beneficios judiciales. Según el abogado de la víctima, Raimundo Tello Benítez la pena se dio por un preacuerdo con rebaja del 50%, lo que redujo la condena inicialmente prevista de 74 meses.

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En medio de la reacción política que generó la decisión judicial, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó a sectores políticos por su postura frente al caso.

“Los chirretes petristas ofendiendo con ‘superioridad moral’. ¡Bien hecho!”, escribió la congresista, comentario que rápidamente generó reacciones divididas en redes sociales en el contexto del debate sobre racismo, sanciones judiciales y libertad de expresión en el país.

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La senadora se pronunció en redes sociales sobre la condena por los insultos racistas contra un agente de tránsito en Cali, generando reacciones divididas en el debate público - crédito María Fernanda Cabal/X

Por su parte, la senadora Martha Peralta Epieyú celebró la condena y destacó la importancia del fallo como precedente contra la discriminación racial.

En su mensaje en X, afirmó que las agresiones de este tipo no pueden ser normalizadas ni justificadas como simples reacciones emocionales.

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“No es una opinión. Es racismo, es violencia. Y el país no puede seguir normalizando esas violencias como si fueran ‘costumbre’ o ‘rabia del momento’”, expresó. La congresista también señaló que ha sido víctima de ataques racistas en redes sociales y advirtió que este tipo de conductas deben tener consecuencias judiciales claras.

El caso se originó el 16 de mayo de 2025 durante un procedimiento de tránsito en el sector de San Fernando, cuando el agente José Félix Angulo Cabezas realizaba un control de estacionamiento en vía pública.

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Según el expediente judicial, el hoy condenado no hacía parte del procedimiento, pero intervino de manera agresiva mientras el funcionario imponía un comparendo, lo que derivó en una serie de insultos de contenido racista que quedaron registrados en video y se viralizaron en redes sociales.

La congresista celebró la decisión judicial y pidió no normalizar la discriminación racial, destacando el fallo como un precedente contra el racismo en Colombia - crédito Martha Peralta/X

Las grabaciones, que fueron piezas clave en el proceso, muestran al hombre lanzando expresiones ofensivas y raciales contra el agente, mientras este intentaba mantener la calma y continuar con su labor.

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El material audiovisual fue determinante para sustentar la responsabilidad penal en los delitos imputados, al evidenciar la reiteración de los insultos y su carácter discriminatorio.

El agente de tránsito relató a El País de Cali que el conflicto comenzó cuando estaba imponiendo el comparendo a una conductora por mal estacionamiento.

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Según su versión, el problema escaló cuando un hombre ajeno al procedimiento se acercó de forma intimidante y comenzó a agredirlo verbalmente.

Angulo aseguró que nunca respondió con violencia y que su actuación se mantuvo dentro de los protocolos institucionales, priorizando evitar una confrontación física.

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En declaraciones a Noticias Caracol, el funcionario precisó que la persona que conducía el vehículo era una mujer y que el agresor no tenía relación con el procedimiento.

También explicó que mientras intentaba adelantar el trámite, el hombre lo insultó con expresiones racistas que consideró profundamente ofensivas, lo que posteriormente motivó su denuncia formal ante las autoridades.

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Tras la condena por insultos racistas contra un agente de tránsito en Cali, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció en redes sociales, generando reacciones divididas en medio del debate público sobre el caso - crédito Reuters y Policía Nacional

Angulo también relató que decidió llevar el caso ante la justicia como una forma de sentar un precedente frente a la discriminación racial en el ejercicio de funciones públicas.

Según Semana, el agente afirmó que no retiraría la denuncia bajo ninguna circunstancia y que el episodio tuvo un fuerte impacto emocional, aunque reiteró su compromiso con su labor como servidor público.

La defensa de la víctima explicó que la sentencia incluyó una rebaja por allanamiento, lo que permitió cerrar el caso con una pena inferior a la inicialmente prevista.

Sin embargo, subrayó que la condena envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales de los actos de discriminación racial en Colombia.

Finalmente, autoridades locales como la Alcaldía de Cali respaldaron la actuación judicial y rechazaron los hechos, destacando la importancia de proteger a los servidores públicos frente a agresiones en el ejercicio de sus funciones.