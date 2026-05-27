Graves efectos de la reforma laboral y el incremento del salario mínimo de Gustavo Petro: reducción de plantillas y congelamiento de contrataciones, según Fenalco

El gremio empresarial alertó sobre ajustes en las nóminas y estrategias de automatización ante el aumento de los costos y la presión sobre la sostenibilidad - Fenalco

La reforma laboral y el incremento del salario mínimo ya generaron reducción de plantillas y congelamiento de contrataciones en las empresas, según el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

El gremio empresarial alerta sobre las consecuencias que estas medidas y la reducción progresiva de la jornada laboral ya suscitan en la sostenibilidad de los negocios, el empleo formal y la competitividad en Colombia.

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De acuerdo con el segundo sondeo empresarial presentado por Fenalco, dos de cada tres empresas adoptaron acciones relacionadas con la reducción de personal en lo que va del año.

De acuerdo con el segundo sondeo empresarial presentado por Fenalco, dos de cada tres empresas adoptaron acciones relacionadas con la reducción de personal en lo que va del año - crédito Fenalco/X

Cabal señaló que el 64% de las compañías encuestadas reconoció haber disminuido su planta de empleados como efecto directo del aumento de los costos laborales. Dentro de ese grupo, un 44% reportó recortes moderados y un 20% indicó reducciones significativas en sus nóminas.

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“El ochenta por ciento de las empresas ha ajustado su presupuesto destinado a costos laborales y ha implementado acciones sobre ese rubro”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Además, el dirigente señaló que otras alternativas fueron implementadas. “El cincuenta y uno por ciento de las empresas ha reducido los horarios nocturnos y el veinticinco por ciento ha incorporado sistemas de automatización e innovación tecnológica para disminuir los costos laborales”.

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El informe del gremio muestra también que el 61% de los empresarios reportó incrementos altos en los costos laborales, mientras que el 32% percibió un aumento moderado. El presidente de Fenalco expresó que solo el 15% de las empresas señaló estar preparada para enfrentar el nuevo contexto económico, frente a un 45% que reconoció tener poca o ninguna capacidad de adaptación.

Cabal señaló que el 64% de las compañías encuestadas reconoció haber disminuido su planta de empleados como efecto directo del aumento de los costos laborales - crédito Fenalco

El impacto financiero llevó a las empresas a adoptar diferentes estrategias. El 25 % optó por la automatización de procesos, el 23 % ajustó los precios para los consumidores y el 22 % aplicó una reducción de personal. “Otro dato relevante indica que el veintitrés por ciento de las empresas ha incrementado sus precios para enfrentar los elevados costos laborales actuales en Colombia”, agregó Cabal.

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Fenalco advierte que muchas compañías se encuentran cerca del límite en sus capacidades de maniobra. Mientras en febrero el 31% trasladaba los mayores costos a los precios, ahora más organizaciones absorben el impacto disminuyendo sus márgenes de ganancia, una práctica que creció del 11% al 22%.

“La capacidad de absorber costos tiene un límite y eso termina afectando la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo formal”, sostuvo Cabal. El informe revela que el 53% de las empresas fortaleció procesos tecnológicos de forma moderada o significativa y un 16% planea nuevas automatizaciones en lo que resta de 2026.

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Para el gremio, la pérdida de competitividad frente a la informalidad, la reducción de inversión y las dificultades para mantener el empleo formal son ahora las principales inquietudes del sector empresarial colombiano.

En abril de 2026, Fenalco advirtió señales preocupantes por ventas flojas y precios al alza en Colombia.

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A esta situación se suma la incertidumbre generada por nuevas regulaciones. Muchos empresarios han expresado dudas sobre los cambios anunciados, lo que repercute directamente en la confianza y en las decisiones estratégicas del sector.

Los datos de ventas evidencian este giro: en marzo, solo el 34% de los empresarios reportó mayores ventas que el año pasado, mientras que el 38% indicó resultados similares y el 28% registró disminuciones. Esto representa que dos de cada tres mantuvieron o redujeron sus ventas respecto al mismo periodo de 2025.

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Los datos de ventas evidencian este giro: en marzo, solo el 34% de los empresarios reportó mayores ventas que el año pasado - crédito Colprensa

El contraste con el año anterior es claro, ya que el comercio mostraba entonces incrementos de dos dígitos, consolidándose como motor económico. Ahora el crecimiento es inferior al 12,7% de marzo de 2025, lo que marca una desaceleración. Además, solo el 15% logró superar sus metas de ventas en el primer trimestre y la mayoría mantuvo expectativas cautelosas para los próximos meses, con Fenalco señalando la incertidumbre regulatoria como principal factor de freno.