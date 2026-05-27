Nataly Umaña sorprendió al revelar cómo reaccionaría al ver a su ex Alejandro Estrada como ganador de ‘La casa de los famosos’: “Son importantes en mi vida”

Supuesto mensaje de Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada genera dudas y especulaciones en redes - crédito Canal RCN

La actriz Nataly Umaña volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras responder públicamente una pregunta sobre su expareja, el también actor Alejandro Estrada, en medio del furor que ha generado la final de La casa de los famosos Colombia.

El reality del Canal RCN ha mantenido en vilo a miles de televidentes y fanáticos en línea, quienes han seguido de cerca no solo las estrategias y alianzas dentro del concurso, sino también las historias personales que lo rodean. Una de las más comentadas ha sido la relación y posterior ruptura entre Umaña y Estrada, ambos figuras reconocidas en el mundo del entretenimiento colombiano.

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Como parte de la emoción por conocer el ganador, los comentarios no tardaron en llegar a las redes de Nataly Umaña, donde sus seguidores aprovecharon para expresarle su apoyo y, en algunos casos, lanzarle preguntas e indirectas a la actriz.

Entre los muchos comentarios, uno en particular detonó una ola de reacciones: “Solo quiero ver tu cara cuando Alejo gane la casa de los famosos”, escribió una usuaria. Contra todo pronóstico, Nataly Umaña respondió con un mensaje que muchos calificaron como ejemplo de madurez emocional: “Pues de felicidad, yo siempre voy a alegrarme por las cosas bonitas que les pasa a las personas y más si son importantes en mi vida”.

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Nataly Umaña fue elogiada en redes por su respuesta positiva ante la posibilidad de que Alejandro Estrada gane el reality - crédito @natalyumanaa/ Instagram

Esta respuesta, alejada de cualquier resentimiento o polémica, fue celebrada por usuarios y seguidores del programa, quienes destacaron la manera en que ambos actores han sabido manejar públicamente una situación que por meses estuvo marcada por rumores, especulaciones y críticas en redes sociales. “Toda una dama”, “Así se responde Nat”, “Ella siempre tan consciente de lo que dice y hace”, “deberían volver”, (Sic), dicen las reacciones en redes.

En la etapa final de La casa de los famosos Colombia, el interés de los seguidores no solo se centra en la competencia, sino también en las motivaciones y planes que cada participante tiene para el premio mayor.

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Alejandro Estrada, uno de los favoritos en la recta decisiva, compartió recientemente detalles sobre el destino que le daría al dinero si llegara a ganar. En un gesto que fue bien recibido tanto dentro como fuera de la casa estudio, Estrada descartó la idea de gastar el premio en lujos o superficialidades, y optó por una visión más familiar y solidaria.

Alejandro Estrada compartió que, de ganar el premio, su prioridad sería asegurar la universidad de su hijo y apoyar a su familia antes que gastar en lujos - crédito @alejoestrada/Instagram

“Tengo por ahí una deuda pendiente grande: asegurar los tres años que todavía me faltan de Tommy, de su universidad para invertir en mis cosas personales o en mi proyecto, generar más empleo con la empresa. Tengo dos personas que amo mucho, uno de esos es un tío. Desearía ayudarle”, explicó el actor durante uno de los brunch del programa. Estrada dejó claro que su prioridad es la estabilidad y el bienestar de su hijo, su familia y su emprendimiento, antes que cualquier gasto ostentoso.

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Al detallar sus planes, el actor también bromeó sobre la posibilidad de ampliar la familia: “Sí, es que son 400 y no me la voy a rumbear. Si se me da la oportunidad también tendría otro hijo”, confesó entre risas, generando una reacción divertida en su hijo Tomás y entre sus compañeros. Sobre este punto, Estrada añadió que le gustaría tener una niña, lo que provocó comentarios positivos y jocosos de la audiencia, como: “Si Alejo quiere otro hijo, yo me ofrezco como tributo” y “Creo que uno de los más sensatos hasta el momento, pensó en su empresa, pensó en él y pensó en su familia”.

Mientras Estrada apuesta por el bienestar familiar, otros finalistas como Valentino y Juanda Caribe tienen planes distintos para el destino del premio - crédito cortesía Canal RCN

En contraste, otros finalistas del reality mostraron distintas prioridades. Valentino, por ejemplo, afirmó que no busca venderse “como un alma de la caridad” y que planea gastar el dinero en una buena fiesta, sin intentar convencer a nadie de que lo destinará a causas sociales. Por su parte, Beba de la Cruz mencionó que invertiría en su emprendimiento de postres y en clases de música, mientras que Juanda Caribe aseguró que destinaría el premio a asegurar la universidad de su hija.

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