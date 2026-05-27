Él es Abelardo de la Espriella, el abogado, empresario y emulador de Milei y Trump que busca llegar a la Casa de Nariño

El abogado es uno de los favoritos para ganar las elecciones del 31 de mayo - crédito Infobae Colombia

Con un discurso de mano dura y rechazo a las “castas políticas”, al mejor estilo de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en Estados Unidos, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero llega a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 como uno de los candidatos con mayor respaldo de los colombianos.

Ese salto electoral ocurrió después de que se mudó a Florencia (Italia) en 2024 para alejarse un tiempo del derecho y allí empezó a considerar la idea de aspirar a la Casa de Nariño.

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Aunque había dicho en varias ocasiones que no entraría en política, dejó su hogar en Italia y volvió a Colombia para lanzar su campaña, y donde buscará asegurar un lugar en la segunda vuelta, para enfrentar a Iván Cepeda Castro, máximo favorito a suceder a Gustavo Petro, de acuerdo con las encuestas y sondeos de opinión.

De La Espriella está acompañado de José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Hacienda y de Comercio durante la Presidencia de Iván Duque (2018-2022), economista de la Universidad del Rosario con una maestría en The London School of Economics y un doctorado en Administración de la Universidad de Bath, en Reino Unido.

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Abelardo de la Espriella presentó su comité de firmas ante la Registraduría el 17 de julio de 2025 y en diciembre entregó cinco millones de rúbricas para respaldar a su movimiento Defensores de la Patria, aunque posteriormente le fueron invalidadas más de tres millones por irregularidades.

Su alianza con el partido Salvación Nacional le dio un vehículo partidista desde agosto de 2025, aunque mantuvo la identidad de Defensores de la Patria y adaptó el logotipo para incluir un tigre, animal con el que se identifica y que usa en eventos y redes sociales.

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Pese a que recibió propuestas para participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, finalmente decidió participar directamente en la contienda presidencial del 31 de mayo, argumentando su compromiso con los colombianos.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá, pero su familia se mudó a Montería (norte de Colombia) cuando tenía dos años, y esa identidad costeña se convirtió en parte central de su perfil público.

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Sus padres son María Eugenia Otero Aldana y Abelardo de la Espriella Juris, quien tuvo trayectoria política en Córdoba como diputado, candidato a la gobernación y magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo.}

Es graduado en derecho en la Universidad Sergio Arboleda, para luego fundar su firma De La Espriella Lawyers en 2002 con 500.000 pesos; esa sociedad acumula activos por más de $39.000 millones, según información recopilada por El Espectador.

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En 2004 creó la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), que defendía el acuerdo de Ralito entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y los paramilitares para su desmovilización. En ese proceso, fue miembro de la sociedad civil acompañante, y la fundación promovió foros universitarios con desmovilizados como Iván Roberto Duque e impulsó un referendo para prohibir la extradición en Colombia.

Su etapa como abogado defensor

Sus primeros clientes en su etapa como jurista fueron Rocío Arias, Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Jorge Caballero, todos involucrados en el escándalo de la parapolítica durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero que fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia.

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Por este proceso, solo pudo obtener la victoria en los estrados judiciales cuando representó a José de los Santos Negrete, entonces representante a la Cámara.

Uno de los casos que más lo expuso fue la defensa de David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG que estafó a cerca de 214.000 ahorradores.

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Esa representación terminó después de la captura de Murcia en Panamá el 19 de noviembre de 2008, y De la Espriella sostuvo que se apartó por diferencias con su cliente, porque no aceptó un acuerdo de sometimiento y porque conoció la doble contabilidad de la compañía.

En la actualidad, Murcia denunció disciplinariamente a De la Espriella ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial por una supuesta violación de deberes profesionales y por la no devolución de 5.000 millones de pesos.

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También defendió al empresario barranquillero Alex Saab desde 2015 en procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito ligados a sus empresas en Colombia. De la Espriella dijo que dejó de representarlo en julio de 2019, cuando conoció su relación con Nicolás Maduro y cuando Estados Unidos incluyó a Saab en la lista Ofac (también conocido Lista Clinton).

De la Espriella también ha sido abogado de Álvaro Uribe Vélez en pleitos por afectación al buen nombre, con tutelas contra Daniel Mendoza Leal, creador de la serie Matarife, y el activista Franklin Humberto Coral ‘Beto Coral’, además de una conciliación contra el senador Alex Flórez del Pacto Histórico.

Entre otros clientes políticos estuvieron la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, la mandataria vallecaucana Dilian Francisca Toro y la empresa Monómeros durante el gobierno de Iván Duque.

Incluso fue apoderado de Carlos Gutiérrez, concuñado del presidente Gustavo Petro, y en ese momento afirmó que el entonces alcalde de Bogotá era “un hombre honesto, que ha desenmascarado y perseguido las mafias del distrito”.

También representó a la familia de Rosa Elvira Cely en 2012 y a Natalia Ponce de León en 2014, y promovió en el Congreso la ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo.

Una vida de lujos

Fuera de los tribunales, ha construido una imagen personal de lujo y exhibición en redes sociales.

Apodado “El Tigre”, suele mostrarse en jet privado, conduciendo un Rolls-Royce Phantom y en sus casas de Miami, Bogotá y la campiña italiana. Además grabó dos álbumes musicales, publicó cinco libros y ha participado en series de televisión.

En el mercado de licores de alta gama, el abogado creó y comercializa el Ron Defensor y una línea de vinos italianos, Fratellone, orientados al segmento de lujo.

En moda masculina, fundó De La Espriella Style, una marca de ropa de lujo para hombres en la que co-diseña colecciones de prendas y accesorios con confección nacional y materiales importados.

En gastronomía, figura como socio y propietario del restaurante Místico y también incursionó en el sector cafetero con la marca Café Hope by Animal Voices.