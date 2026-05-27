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América de Cali vs. Macará: hora y dónde ver el partido que los Diablos Rojos deben ganar para avanzar en la Copa Sudamericana

La victoria clasifica al cuadro rojo a los octavos de final, el empate lo deja en zona de ‘play-off’, mientras que la derrota lo deja dependiendo de otros resultados

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América vs. Tigre
América y Tigre empataron por 1-1 en el estadio Pascual Guerrero, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

América de Cali recibirá a Macará este jueves 28 de mayo, a las 7:30 p. m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, con una cuenta directa por la fecha seis del grupo A de la Copa Sudamericana 2026: si gana, avanzará a octavos de final como líder; si empata, irá a un playoff; si pierde, dependerá del resultado de Tigre ante Alianza Atlético

La tabla llega apretada al cierre de la fase de grupos. Macará suma 9 puntos y una diferencia de gol de +3, América tiene 8 puntos y +1, Tigre aparece con seis unidades y Alianza Atlético con dos.

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El partido tendrá arbitraje de Mario Díaz de Vivar Bogado y podrá verse por ESPN y el Plan Premium de Disney+. Para el equipo de David González, la victoria no solo mantiene la competencia internacional, sino que evita una instancia extra antes de octavos y salva un semestre con el mal precedente de ser eliminado en cuartos de final de la Liga BetPlay.

América llega tras igualar 1-1 en casa frente a Tigre en la jornada anterior, un resultado en el que Tomás Ángel marcó el gol del conjunto vallecaucano. En sus cinco partidos previos del grupo, el club colombiano acumuló dos victorias, dos empates y una derrota, de acuerdo con el mismo medio.

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Luis Ramos dejó gratos recuerdos en América de Cali. - Crédito: AFP
Luis Ramos dejó gratos recuerdos en América de Cali. - Crédito: AFP

Macará, que ya aseguró al menos un lugar en los playoffs de octavos, empató en su última presentación del Grupo A ante Alianza Atlético de Perú. Fuera del torneo continental, el equipo ecuatoriano viene de perder 2-0 ante Emelec el 24 de mayo.

La cuenta central del partido es simple. Si América vence a Macará, llegará a 11 puntos, superará al club ecuatoriano y terminará primero del grupo, con pase directo a octavos de final. Si empata, alcanzará nueve unidades e igualará la línea de su rival, pero conservará la segunda plaza y disputará un repechaje ante un equipo procedente de la Copa Libertadores, según el reglamento.

Si pierde, quedará con ocho puntos y necesitará que Tigre no derrote a Alianza Atlético; si el club argentino gana los duelos entre ambos clubes, el cual favorece al cuadro del sur del continente tras ganar en Argentina y empatar en Cali.

América de Cali-Tigre por la Copa Sudamericana
Tigre's goalkeeper #12 Felipe Zenobio clears the ball next to America de Cali's defender #24 Cristian Tovar during the Copa Sudamericana group stage football match between Colombia's America de Cali and Argentina's Tigre at the Pascual Guerrero stadium in Cali, Valle del Cauca department, Colombia on May 19, 2026. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

El antecedente inmediato entre ambos equipos terminó 1-1 el 9 de abril en Ecuador, durante esta misma fase de grupos. Aquella noche, Macará se adelantó por un autogol de Josen Escobar y América empató con un tanto de Daniel Valencia, de acuerdo con ese medio.

En la previa del partido, Mateo Castillo reapareció como una opción para el cuerpo técnico. De acuerdo con la cuenta América en La Red, el lateral ya entrena con el grupo y está a disposición de David González para el cruce decisivo ante Macará.

Castillo había salido con molestias en la rodilla izquierda en el partido de ida jugado en Ecuador. El mismo medio recordó que González había admitido entonces la preocupación del cuerpo técnico mientras el club esperaba la evolución médica del futbolista.

Afiche del América de Cali en la previa del partido contra Macará en la Copa Sudamericana - crédito América de Cali
Afiche del América de Cali en la previa del partido contra Macará en la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

Su regreso le daría a América una alternativa más en una zona que necesita solidez defensiva y salida por la banda. Esta es la posible nómina del América de Cali: Jean Fernandes; Castillo, Cristián Tovar, Danny Rosero, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Tilman Palacios, Jan Lucumí, Yeison Guzmán y Tomás Ángel.

Para Macará, la alineación probable incluye a Rodrigo Rodríguez; Denilson Bolaños, Santiago Etchebarne, José Marrufo, Luis Ayala; José Cazares, Martín Tello; Toño Espinoza, Matías Miranda, José Klinger y Franco Posse. El delantero ecuatoriano es una de las principales referencias ofensivas del equipo con dos goles en el torneo, la misma cifra que registra Tomás Ángel para América.

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