Colombia

Así operan los ‘passport Bros’, la ‘hermandad’ de extranjeros que estarían promoviendo la explotación sexual en Medellín: hay alerta migratoria

Las recientes acciones de Migración Colombia han puesto en evidencia la llegada coordinada de grupos de extranjeros que intentan ingresar al país con fines asociados a fiestas privadas e ilícitos relacionados con explotación sexual y drogas

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Dos hombres con mochilas caminan en una calle concurrida, rodeados de stickers que incluyen un avión "Passport", una maleta con corazón, "Stop Exploitation" y un mapa de Latinoamérica.
Aumento de “Passport Bros” en Medellín genera alarma por explotación - crédito imagen ilustrativa Infobae

Un nuevo fenómeno preocupa a las autoridades de Medellín. En solo una semana, agentes migratorios impidieron la entrada a tres grupos de turistas extranjeros al país, la mayoría procedentes de Estados Unidos. El motivo: sospechas fundadas de que buscaban participar en fiestas privadas con consumo de drogas, licor y explotación sexual, incluso de menores de edad.

En lo que va de 2026, Migración Colombia ha inadmitido a 100 extranjeros vinculados con alertas de delitos sexuales, de los cuales 73 fueron expulsados desde el aeropuerto de Rionegro.

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Según la directora regional de la entidad, Paola Salazar Gómez, la tendencia muestra que los inadmitidos ya no llegan solos, sino organizados en grupos que coordinan su estadía a través de redes sociales y “guías” digitales.

Este auge de turistas extranjeros se estaría dando debido a los llamados “passport bros”, un término utilizado para describir redes o ‘hermandades’ de varones de países desarrollados que viajan a destinos como Colombia, Sudeste Asiático o Europa del Este, en busca de relaciones sentimentales o sexuales con mujeres consideradas “tradicionales” y de una vida más económica, según una reciente publicación de El Colombiano.

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La acción coordinada entre Migración Colombia y plataformas internacionales evitó la entrada a varias personas tras encontrar pruebas de itinerarios y servicios previamente contratados orientados a fiestas privadas - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia
La acción coordinada entre Migración Colombia y plataformas internacionales evitó la entrada a varias personas tras encontrar pruebas de itinerarios y servicios previamente contratados orientados a fiestas privadas - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia

Durante los recientes operativos, las autoridades detectaron patrones claros: viajeros de Miami, Nueva York y República Dominicana arribaron con el argumento de asistir a despedidas de soltero o actividades recreativas, pero en realidad ya tenían contratados “tours” privados. Estos paquetes ofrecían acceso a fiestas con “licor ilimitado, drogas y mujeres muy jóvenes dispuestas a todo”, lo que activó las alarmas por potencial explotación sexual.

En Medellín, el fenómeno no es nuevo. De acuerdo con la información proporcionada por Paola Salazar Gómez a El Colombiano, desde 2013 comenzaron a proliferar comunidades digitales de extranjeros que promovían la ciudad como destino para el consumo de drogas y, de forma secundaria, para el “turismo sexual”.

Tras la pandemia, la masificación de contenido en redes consolidó el término y disparó la llegada de viajeros que siguen a “influenciadores” especializados en este tipo de servicios.

Cómo funcionan las redes y qué buscan estos grupos

Las autoridades migratorias colombianas devolvieron a un grupo de personas tras identificar intentos vinculados con actividades relacionadas al turismo sexual aprovechando fiestas privadas y compra de servicios no autorizados para extranjeros - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia
Las autoridades migratorias colombianas devolvieron a un grupo de personas tras identificar intentos vinculados con actividades relacionadas al turismo sexual aprovechando fiestas privadas y compra de servicios no autorizados para extranjeros - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia

A diferencia de una estructura criminal jerárquica, los “passport bros” operan como “hermandades” informales que intercambian información y recomendaciones en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Los contenidos suelen promover frases como “cómo conseguir una latina con un gran trasero” o “vivir en el paraíso por una fracción de lo que gastabas”.

El caso más reciente incluyó la inadmisión de Casey Brown, conocido en redes como “Casey Red Beard”. Brown ofrecía un “Programa de Inmersión en Medellín” por 5.000 dólares, que incluía cenas privadas con hasta 20 mujeres, además de asesorías personalizadas para “construir una vida amorosa en Medellín” por 250 dólares la hora.

La proliferación de estos gurús digitales incentiva la llegada masiva de extranjeros con intenciones que cruzan la línea de la legalidad, como lo evidencian los perfiles detectados por Migración y los datos de capturas.

Estadounidense fue inadmitio en Bogotá por tener antecedentes por explotación sexual - crédito Migración Colombia
Estadounidense fue inadmitio en Bogotá por tener antecedentes por explotación sexual - crédito Migración Colombia

De las 64 detenciones por delitos sexuales en Medellín en 2026, siete corresponden a turistas. En el caso de explotación sexual infantil, cuatro de los siete hechos implican ciudadanos estadounidenses.

Los “passport bros” aprovechan la diferencia cambiaria para acceder a lujos y servicios que serían inaccesibles en sus países de origen, consolidando así un mercado clandestino que pone en riesgo a mujeres y menores.

Además, al no consolidarse como un presunto grupo criminal, sino como una red de ‘amigos’ que compartirían sus experiencias a través de la web, resulta poco probable que las autoridades pudieran investigar y acusar a sus integrantes por el presunto delito de concierto para delinquir.

No obstante, la inadmisión y la deportación son herramientas efectivas para frenar su avance, y existe cooperación con agencias extranjeras para investigar a quienes sean expulsados del país.

Las empresas promotoras de turismo han sido objeto de inspecciones, ya que algunos paquetes cortos y organizados en varias ciudades han encubierto actividades de explotación, según los análisis realizados por Migración Colombia - crédito Migración Colombia
Las empresas promotoras de turismo han sido objeto de inspecciones, ya que algunos paquetes cortos y organizados en varias ciudades han encubierto actividades de explotación, según los análisis realizados por Migración Colombia - crédito Migración Colombia

Las autoridades de Medellín han fortalecido los controles en los puntos de ingreso, el perfilamiento de viajeros y las alianzas internacionales. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, lo resume así: “No queremos a esos supuestos turistas que vienen a abusar de las mujeres y a consumir drogas”.

La Policía Metropolitana recalca que “los extranjeros deben cumplir nuestras leyes y nuestros estatutos migratorios. Ciudadano extranjero que sea sorprendido en flagrancia o sea responsable de un delito es y será capturado”.

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