Estos son los jugadores de la selección Colombia que portarán el parche de debutante en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Díaz fue el encargado de presentar la camiseta de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Adidas

Los futbolistas que disputen por primera vez el Mundial FIFA 2026 llevarán un parche distintivo en sus camisetas, según informó Dazn, una versión que la FIFA aún no confirmó. El torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Según Dazn, la medida convertirá la camiseta usada por cada debutante en su primer partido en una pieza única de memorabilia registrada para tarjetas coleccionables.

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Entre los jugadores mencionados para recibir ese reconocimiento figuran Luis Díaz con la selección de Colombia y Lamine Yamal, que debutaría con la selección de España con 18 años. La lista también incluye a Erling Haaland, Pau Cubarsí, Armando González, Gilberto Mora, Estevao, Michael Olise y Arda Güle.

El Mundial de 2026 incorporará otras dos novedades: será el primer torneo de la FIFA organizado en tres países y el primero con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Estos son los 17 jugadores colombianos que por primera vez jugará una Copa Mundial de la FIFA:

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Ilustración vibrante de Luis Díaz, estrella de la Selección Colombia, listo para su histórico debut en la Copa Mundial de la FIFA, simbolizando el orgullo y la expectativa nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG). Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA). Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG). Déiver Machado – FC Nantes (FRA). Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP). Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG). Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA). Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS). Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA). Jorge Carrascal – Flamengo (BRA). Juan Camilo “Cucho” Hernández - Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA) Kevin Castaño – River Plate (ARG). Luis Diaz – Bayern Múnich (GER). Luis Suárez – Sporting Club (POR). Richard Ríos – S.L. Benfica (POR). Willer Ditta - Cruz Azul (MEX)

Estos son los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

El plan de trabajo de la selección Colombia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia el miércoles 27 de mayo completará su tercer día de entrenamientos en Bogotá, luego de que Néstor Lorenzo diera a conocer la lista de 26 jugadores convocados para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Con 10 jugadores en el estadio Metropolitano de Techo se adelantó la segunda jornada de entrenamiento táctica en donde James Rodríguez, Richard Ríos y Davinson Sánchez son algunos de los jugadores más importantes del esquema de Néstor Lorenzo presentes en la práctica.

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La Tricolor disputará el partido de Despedida en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante la selección de Costa Rica. El encuentro está programado para el lunes 1 de junio desde las 6:00 p. m. Luego la Amarilla viajará a Estados Unidos para el último partido amistoso, contra Jordania, antes del debut en la Copa del Mundo.

Estos son los 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

Arqueros

Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).

David Ospina (Atlético Nacional).

Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

Jhon Lucumí (Bologna FC).

Davinson Sánchez (Galatasaray).

Yerry Mina (Cagliari).

Willer Ditta (Cruz Azul).

Daniel Muñoz (Crystal Palace).

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).

Johan Mojica (Mallorca RCD).

Deiver Machado (Nantes).

Volantes

Richard Ríos (Benfica SL).

Jefferson Lerma (Crystal Palace).

Kevin Castaño (River Plate).

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).

Gustavo Puerta (Racing Santander).

Jhon Arias (Palmeiras).

James Rodríguez (Minnesota United).

Jorge Carrascal (Flamengo).

Juan Fernando Quintero (River Plate).

Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).

Luis Díaz (Bayern Múnich).

Luis Suárez (Sporting CP).

Jhon Córdoba (FK Krasnodar).