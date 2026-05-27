Martin Garrix sumó nuevo concierto en Colombia para 2026: conozca fecha, lugar y precios

Martin Garrix anunció nueva fecha en Colombia como parte de su 'Garrix Americas Tour' - crédito Peter Lakatos/EPA/EFE

Poco a poco se va perfilando lo referente a los conciertos que se robarán el protagonismo en Colombia durante el segundo semestre de 2026. Entre los nombres más destacados se encuentra el de Martin Garrix, uno de los productores responsables de posicionar a la EDM durante la década de 2010 como género dominante en la música pop.

El neerlandés anunció tiempo atrás una futura visita a Colombia, concretamente al Movistar Arena de Bogotá, como parte de su Garrix Americas Tour, una gira que recorrerá América Latina de punta a punta. Pese a que todavía quedan entradas disponibles para dicho show, programado para realizarse el próximo 4 de diciembre, el cantante sorprendió al confirmar una fecha adicional, esta vez en Medellín.

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De acuerdo con lo informado por la productora Breakfast Live, la cita será el próximo 5 de diciembre en Daviarena, el nuevo recinto de gran formato ubicado en Sabaneta, que hará su estreno oficial el próximo 14 de noviembre con una presentación de Juanes.

El show de Martin Garrix en Medellín se realizará en Daviarena, nuevo recinto con capacidad para 17.200 personas en Sabaneta - crédito cortesía Breakfast Live

El recinto tiene capacidad para 17.200 personas, tiene proyectado realizar más de 75 eventos al año y aspira a convertirse en uno de los principales espacios de entretenimiento de América Latina.

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Garrix será uno de los primeros artistas internacionales en presentarse en el nuevo espacio. Con 29 años, el productor acumula más de 20.000 millones de reproducciones en plataformas digitales y ha encabezado festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC y Lollapalooza, además de haber liderado el ranking de DJ Mag en varias ocasiones.

El show en Medellín incluirá visuales inmersivos, tecnología lumínica y efectos especiales, con un recorrido por sus canciones más reconocidas: Animals, Scared To Be Lonely, In The Name Of Love, o Summer Days, entre otras.

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Las boletas están disponibles a través de Tuboleta. La preventa Daviarena y la Venta Artista comenzaron este 26 de mayo a las 10:00 a. m. y estarán activas hasta el 29 de mayo a las 9:59 a. m. La venta general dará su inicio el 29 de mayo a las 10:00 a. m. y se prolongará hasta agotar existencias. El evento es para mayores de 18 años.

Las boletas para los conciertos de Martin Garrix en Colombia están a la venta a través de Tuboleta, con preventa y venta general programadas - crédito cortesía Breakfast Live

La leyenda del EDM y sus visitas a Colombia

Martin Garrix es uno de los nombres que definió la llamada Electronic Dance Music (usualmente abreviada como EDM) durante la década de 2010. Gracias a éxitos como Animals, In the Name of Love, Scared to Be Lonely, Ocean, Tremor o Summer Days, el neerlandés se convirtió desde su adolescencia en una figura muy solicitada en la industria, ya fuese para pinchar, producir o colaborar con artistas de primera línea a nivel internacional. Figuras como Bono, Dua Lipa, Tove Lo, Bebe Rexha, Ed Sheeran, Usher o Khalid han colaborado con Garrix a lo largo de sus 12 años de trayectoria musical.

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Martin Garrix acumula más de 20.000 millones de reproducciones digitales y ha liderado festivales globales como Tomorrowland y Ultra Music Festival - crédito cortesía Breakfast Live

En varias entrevistas, Garrix afirmó que desde los ocho años supo que quería ser DJ, luego de ver la legendaria actuación del neerlandés Tiësto en 2004, durante la clausura de los Juegos Olímpicos celebrados en Atenas. Desde ese momento comenzó a componer sus primeras canciones y no pasó mucho tiempo hasta que se volvió una promesa en el panorama electrónico europeo.

Hasta la fecha, Garrix se ha presentado cinco veces en Colombia. Dos de ellas fueron en el Festival Estéreo Picnic para las ediciones de 2017 y 2022, mientras que las dos restantes tuvieron lugar en 2018 con presentaciones en solitario en Bogotá y Medellín. La más reciente tuvo lugar en 2024, en el Movistar Arena de Bogotá.

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Con la llegada de la pandemia de covid-19, Garrix aprovechó el encierro para componer y lanzar el primer larga duración de su carrera: Sentio, de 2022. Hasta entonces, solo había publicado EPs en plataformas digitales.

Su propuesta sonora se caracteriza por brindar ritmos envolventes y cargados de energía, entrecruzados con una sensibilidad pop que hace de su repertorio algo irresistible tanto en la radio como en los festivales de electrónica más concurridos a nivel mundial.

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