Colombia

Martin Garrix sumó nuevo concierto en Colombia para 2026: conozca fecha, lugar y precios

El neerlandés confirmó una fecha adicional en el país, tras el éxito obtenido con la venta de taquilla en el Movistar Arena de Bogotá

Guardar
Google icon
Martin Garrix anunció nueva fecha en Colombia como parte de su 'Garrix Americas Tour' - crédito Peter Lakatos/EPA/EFE
Martin Garrix anunció nueva fecha en Colombia como parte de su 'Garrix Americas Tour' - crédito Peter Lakatos/EPA/EFE

Poco a poco se va perfilando lo referente a los conciertos que se robarán el protagonismo en Colombia durante el segundo semestre de 2026. Entre los nombres más destacados se encuentra el de Martin Garrix, uno de los productores responsables de posicionar a la EDM durante la década de 2010 como género dominante en la música pop.

El neerlandés anunció tiempo atrás una futura visita a Colombia, concretamente al Movistar Arena de Bogotá, como parte de su Garrix Americas Tour, una gira que recorrerá América Latina de punta a punta. Pese a que todavía quedan entradas disponibles para dicho show, programado para realizarse el próximo 4 de diciembre, el cantante sorprendió al confirmar una fecha adicional, esta vez en Medellín.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por la productora Breakfast Live, la cita será el próximo 5 de diciembre en Daviarena, el nuevo recinto de gran formato ubicado en Sabaneta, que hará su estreno oficial el próximo 14 de noviembre con una presentación de Juanes.

El show de Martin Garrix en Medellín se realizará en Daviarena, nuevo recinto con capacidad para 17.200 personas en Sabaneta - crédito cortesía Breakfast Live
El show de Martin Garrix en Medellín se realizará en Daviarena, nuevo recinto con capacidad para 17.200 personas en Sabaneta - crédito cortesía Breakfast Live

El recinto tiene capacidad para 17.200 personas, tiene proyectado realizar más de 75 eventos al año y aspira a convertirse en uno de los principales espacios de entretenimiento de América Latina.

PUBLICIDAD

Garrix será uno de los primeros artistas internacionales en presentarse en el nuevo espacio. Con 29 años, el productor acumula más de 20.000 millones de reproducciones en plataformas digitales y ha encabezado festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC y Lollapalooza, además de haber liderado el ranking de DJ Mag en varias ocasiones.

El show en Medellín incluirá visuales inmersivos, tecnología lumínica y efectos especiales, con un recorrido por sus canciones más reconocidas: Animals, Scared To Be Lonely, In The Name Of Love, o Summer Days, entre otras.

Las boletas están disponibles a través de Tuboleta. La preventa Daviarena y la Venta Artista comenzaron este 26 de mayo a las 10:00 a. m. y estarán activas hasta el 29 de mayo a las 9:59 a. m. La venta general dará su inicio el 29 de mayo a las 10:00 a. m. y se prolongará hasta agotar existencias. El evento es para mayores de 18 años.

Las boletas para los conciertos de Martin Garrix en Colombia están a la venta a través de Tuboleta, con preventa y venta general programadas - crédito cortesía Breakfast Live
Las boletas para los conciertos de Martin Garrix en Colombia están a la venta a través de Tuboleta, con preventa y venta general programadas - crédito cortesía Breakfast Live

La leyenda del EDM y sus visitas a Colombia

Martin Garrix es uno de los nombres que definió la llamada Electronic Dance Music (usualmente abreviada como EDM) durante la década de 2010. Gracias a éxitos como Animals, In the Name of Love, Scared to Be Lonely, Ocean, Tremor o Summer Days, el neerlandés se convirtió desde su adolescencia en una figura muy solicitada en la industria, ya fuese para pinchar, producir o colaborar con artistas de primera línea a nivel internacional. Figuras como Bono, Dua Lipa, Tove Lo, Bebe Rexha, Ed Sheeran, Usher o Khalid han colaborado con Garrix a lo largo de sus 12 años de trayectoria musical.

Martin Garrix acumula más de 20.000 millones de reproducciones digitales y ha liderado festivales globales como Tomorrowland y Ultra Music Festival - crédito cortesía Breakfast Live
Martin Garrix acumula más de 20.000 millones de reproducciones digitales y ha liderado festivales globales como Tomorrowland y Ultra Music Festival - crédito cortesía Breakfast Live

En varias entrevistas, Garrix afirmó que desde los ocho años supo que quería ser DJ, luego de ver la legendaria actuación del neerlandés Tiësto en 2004, durante la clausura de los Juegos Olímpicos celebrados en Atenas. Desde ese momento comenzó a componer sus primeras canciones y no pasó mucho tiempo hasta que se volvió una promesa en el panorama electrónico europeo.

Hasta la fecha, Garrix se ha presentado cinco veces en Colombia. Dos de ellas fueron en el Festival Estéreo Picnic para las ediciones de 2017 y 2022, mientras que las dos restantes tuvieron lugar en 2018 con presentaciones en solitario en Bogotá y Medellín. La más reciente tuvo lugar en 2024, en el Movistar Arena de Bogotá.

Con la llegada de la pandemia de covid-19, Garrix aprovechó el encierro para componer y lanzar el primer larga duración de su carrera: Sentio, de 2022. Hasta entonces, solo había publicado EPs en plataformas digitales.

Su propuesta sonora se caracteriza por brindar ritmos envolventes y cargados de energía, entrecruzados con una sensibilidad pop que hace de su repertorio algo irresistible tanto en la radio como en los festivales de electrónica más concurridos a nivel mundial.

Temas Relacionados

Martin GarrixDaviarenaConciertos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta por amputaciones derivadas del consumo de tusi mezclado: Échele Cabeza dio conocer hipótesis sobre un caso reportado en Medellín

El proyecto indicó que hay distintas sustancias que pueden ser combinadas con esta droga. Incluyó la xilacina, un potente sedante y relajante muscular de uso veterinario

Alerta por amputaciones derivadas del consumo de tusi mezclado: Échele Cabeza dio conocer hipótesis sobre un caso reportado en Medellín

Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos de El Campín tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Salgan Hijuep...”

Un fuerte dispositivo policial fue necesario en las afueras del estadio, luego de que los aficionados capitalinos increparan a los jugadores y directivos responsables del revés deportivo

Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos de El Campín tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Salgan Hijuep...”

Independiente Medellín perdió 1-0 ante Estudiantes y quedó eliminado de la Copa Libertadores: resumen y goles del partido

El Poderoso debía ganar o empatar para clasificar a los octavos de final del torneo internacional, pero perdió en los últimos minutos y quedó instalado en Copa Sudamericana

Independiente Medellín perdió 1-0 ante Estudiantes y quedó eliminado de la Copa Libertadores: resumen y goles del partido

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

Las tropas desplegadas en el sector localizaron y abatieron a Edward Alexander Cartagena Ortiz, presunto responsable de homicidios y extorsiones. En el operativo incautaron armamento y material relevante para inteligencia militar

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

Estudiantes de colegios oficiales en Bogotá deberán asistir los sábados para reponer clases tras el paro de docentes: así lo confirmó el distrito

Una circular oficial faculta a directores escolares a reprogramar actividades académicas entre el 3 y el 13 de junio, en respuesta a la ausencia de acuerdos con el gremio tras las movilizaciones

Estudiantes de colegios oficiales en Bogotá deberán asistir los sábados para reponer clases tras el paro de docentes: así lo confirmó el distrito
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Luly Bossa confesó lo duro que fue criar con ausencia paterna y todas las ‘espinas’ que tuvo en su vida: “Cristo me mantuvo cuerda”

Luly Bossa confesó lo duro que fue criar con ausencia paterna y todas las ‘espinas’ que tuvo en su vida: “Cristo me mantuvo cuerda”

Myke Towers anunció su regreso a Bogotá con su espectáculo ‘Trap Kings’: fecha, lugar y precios de boletería

A Shakira le preguntaron a qué selección animarán sus hijos en el Mundial entre Colombia y España: esto respondió

Claudia Bahamón volvió a generar revuelo en redes sociales con su nueva pareja: esta sería su identidad

Diomedes Díaz: así fue el emotivo homenaje de Poncho Zuleta y otras estrellas del vallenato en su natalicio

Deportes

Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos de El Campín tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Salgan Hijuep...”

Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos de El Campín tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Salgan Hijuep...”

Independiente Medellín perdió 1-0 ante Estudiantes y quedó eliminado de la Copa Libertadores: resumen y goles del partido

Cómo terminó Deportes Tolima en el grupo B de la Copa Libertadores: final feliz para los pijaos

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Millonarios ganó más de $5.000 millones por su participación en la Copa Sudamericana: así se distribuyeron