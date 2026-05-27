Gustavo Petro volvió a criticar bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y pidió reparación inmediata para familiares de pescador muerto: “Dejo mi queja”

Gustavo Petro calificó la situación como injusta y expresó su queja y protesta por lo sucedido con Alejandro Carranza - crédito Presidencia de Colombia

Desde Ciénaga, Magdalena, el presidente Gustavo Petro rindió un homenaje a Alejandro Carranza, pescador colombiano que falleció tras bombardeos de Estados Unidos en el mar Caribe.

En su intervención, el mandatario colombiano afirmó que exigirá una reparación inmediata para los familiares del pescador y expresó su queja, su voz y su protesta con los sucedido.

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El presidente Petro señaló que la muerte del pescador requiere explicaciones y afirmó que existen otros casos cuyos nombres aún se desconocen.

Gustavo Petro señaló que la muerte del pescador requiere explicaciones y afirmó que existen otros casos cuyos nombres aún se desconocen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Es necesario rendir homenaje a Alejandro Carranza, un pescador de Santa Marta que fue asesinado en altamar por el impacto de un misil. Su muerte requiere explicaciones. Como él, hay muchos otros de quienes ni siquiera conocemos el nombre”, indicó el jefe de Estado.

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Según el presidente Gustavo Petro, en el mar Caribe han sido asesinados al menos 200 lancheros, muchos de los cuales serían colombianos.

El presidente Gustavo Petro aseguró que Alejandro Carranza fue señalado de ser “narcoterrorista”, pero según el jefe de Estado el único que objetivo era buscar recursos para pagar la universidad de sus hija.

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“Sobre Alejandro Carranza, sabemos que fue señalado de narcoterrorista, pero su único objetivo era reunir recursos para pagar la universidad de su hija. Persiguiendo ese propósito, perdió la vida cuando un misil impactó su lancha”, expresó.

Gustavo Petro aseguró que Alejandro Carranza fue señalado de ser “narcoterrorista”, pero según el jefe de Estado el único que objetivo era buscar recursos para pagar la universidad de sus hija - crédito Presidencia

Gustavo Petro calificó la situación como injusta y expresó su queja y protesta por lo sucedido con Alejandro Carranza. El mandatario colombiano insistió en que la familia del pescador debe recibir una indemnización lo antes posible.

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“Esta situación resulta injusta y desprovista de humanidad, sin vínculo con ningún concepto de justicia. Ante ustedes, expreso mi queja y mi protesta: Alejandro Carranza no debió morir, y su familia debe recibir una indemnización lo antes posible”, aseveró Gustavo Petro.

Defensa de Gustavo Petro

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron sobre la destrucción de una embarcación sospechosa de actividades vinculadas al narcotráfico en el Pacífico oriental. En esta operación murieron tres personas, identificadas por las autoridades estadounidenses como presuntos narcoterroristas.

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Este hecho generó reacciones políticas en Colombia. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, perteneciente al Centro Democrático, expresó en sus redes sociales: “Nuevo ataque de los EE.UU contra narco lancha en el pacífico que eleva a 83 criminales dados de baja. Solos los socios de los narcos se indignan por estas acciones que buscan preservar la paz en la región”.

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Cabal y defendió a quienes tripulan estas embarcaciones. Petro argumentó que las personas que viajan en esas lanchas lo hacen por necesidad y para garantizar su subsistencia. “Solo hay que no tener alma ni conocer a Colombia como para saber que en las lanchas solo van personas pobres oriundas del Caribe, que realizan ese trabajo para sobrevivir”, señaló el mandatario.

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El presidente Gustavo Petro cuestionó nuevamente los ataques por parte de tropas estadounidenses a lanchas en el Mar Caribe - crédito Presidencia de Colombia/Captura de Pantalla

La postura de Petro ante estos ataques ha sido de rechazo. Ha manifestado su desacuerdo en repetidas ocasiones y, producto de estas tensiones, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos han experimentado momentos de tensión. Tras los operativos, el presidente colombiano dispuso suspender temporalmente el envío de información de inteligencia a Estados Unidos, aunque días después revocó la medida.

Este episodio coincidió con la difusión de información de una periodista de CNN, quien, citando fuentes británicas, indicó que el Reino Unido habría interrumpido el intercambio de inteligencia con Estados Unidos respecto a embarcaciones sospechosas en el Caribe, argumentando que los operativos estadounidenses carecen de legalidad y que no desean involucrarse en tales acciones.

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El Comando Sur informó que la ofensiva fue ejecutada tras la orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, mediante un ataque letal contra un barco que transportaba estupefacientes por rutas marítimas frecuentadas por redes criminales. El reporte oficial confirmó la neutralización de los tres tripulantes y la destrucción de la nave, que operaba en el Pacífico Oriental.