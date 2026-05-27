Gustavo Petro siguió tensando los límites de la participación en política con mensaje en redes sociales: “¿Votamos por la vida o votamos por la muerte?"

El presidente Gustavo Petro se refiere a las elecciones y al futuro del país desde Ciénaga, Magdalena - crédito Presidencia de la República

En medio de una reunión nocturna con sectores pesqueros y trabajadores de la región de Ciénaga, Magdalena, el presidente Gustavo Petro abordó asuntos relacionados con el contexto electoral y las implicaciones sociales que percibe en el proceso político. Durante su alocución, el mandatario optó por evitar referencias directas a candidatos, enfocando su discurso en los posibles efectos de las decisiones ciudadanas en las próximas elecciones.

Durante un encuentro en horas de la noche del 26 de mayo de 2026, el jefe de Estado se refirió a las elecciones del 31 de mayo de 2026 afirmando que: “No voy a hablar de ello. ¿Votamos por la vida o votamos por la muerte? Pero hasta ahí. Que ya me quieren procesar”, afirmó.

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En su intervención, el mandatario aclaró que no estaba aludiendo a nombres propios de aspirantes y planteó el debate en términos de consecuencias: “Vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco es, pero hay que pensarlo, porque si no lo que hacen es matar a nuestros propios hijos”.

Petro cerró su mensaje con una referencia a hechos previos sin dar detalles sobre casos concretos: “Entonces, y ya ha pasado, ya ha pasado”.

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Desde Ciénaga, Magdalena, durante un encuentro con pescadores y comunidades productivas en horas de la noche del 26 de mayo de 2026, el presidente Gustavo Petro aludió a las elecciones del 31 de mayo de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Armando Benedetti responde a denuncia de Claudia López contra Petro por presunta participación en política

El ministro del Interior Armando Benedetti rechazó la denuncia de la candidata presidencial Claudia López contra el presidente Gustavo Petro por una presunta intervención en política durante la campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, y afirmó que lo ocurrido fue “más show que realidad”.

López presentó la denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la complementó con una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh ), en la que cuestionó el comportamiento del jefe de Estado en las últimas semanas.

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Al responder sobre el señalamiento, Benedetti sostuvo: “Pues el gobierno dice que no ha habido participación en política. El presidente lo único que ha hecho es hablar o hacer un análisis de algunos aspectos políticos como lo es el centro, la derecha y la izquierda”.

Benedetti se dirige a los reporteros para rechazar la denuncia presentada por la candidata presidencial Claudia López contra el presidente Gustavo Petro por presunta intervención política en campaña electoral - crédito atención a medios de comunicación

El ministro también descalificó la exposición de la aspirante presidencial en el Congreso. “Yo lo que veo, lo que vi ayer fue más show que realidad. Lo que vi ayer fue más ganas de salir en televisión que decir algunas cosas que están pasando”, dijo.

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En su réplica, Benedetti cuestionó el escenario en el que López llevó parte de sus señalamientos: “Yo no veo que haya habido nada de lo que ella fue y dijo que entre otras cosas, fue y lo dijo ayer en la comisión, que no tiene nada que ver. Ahí no había nadie de la comisión de acusación”.

“Entonces, va y dice unas cosas donde no se van a tomar decisiones. Esa es la primera prueba de lo que te estoy diciendo”, agregó.

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Denuncia de Claudia López en contra del presidente Petro

Claudia López denunció a Petro ante la Comisión de Acusaciones - crédito Prensa Claudia López

La denuncia pública, penal y disciplinaria presentada por Claudia López contra el presidente Gustavo Petro marcó un nuevo episodio de tensión en la contienda electoral colombiana, a solo seis días de la primera vuelta presidencial. La exalcaldesa de Bogotá dirigió el reclamo ante la Comisión Nacional de Garantías Electorales, acusando al mandatario de intervenir de manera indebida en política tras sus recientes publicaciones en la red X.

Los señalamientos de López surgieron luego de que el mandatario manifestara respaldo al senador Iván Cepeda, y destacara la masiva concurrencia en dos actos de cierre de campaña: el del viernes 22 de mayo en la Plaza de Bolívar y el del domingo 24 en Barranquilla. Los mensajes publicados por Petro generaron la reacción inmediata de la candidata, quien consideró que se vulneraron las reglas electorales que impiden la participación política de los jefes de Estado.

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