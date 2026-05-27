Ministerio de Defensa anunció millonaria recompensa para identificar a responsables del atentado contra batallón militar en La Guajira

Pedro Sánchez señaló que el ELN intentaría realizar estos ataques para infundir miedo a los votantes en época electoral - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Defensa Nacional, condenó el ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6 Cartagena en Riohacha (La Guajira, norte de Colombia), que dejó 12 soldados heridos.

El titular de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, rechazó el atentado contra la guarnición militar, calificándolo como un crimen de lesa humanidad y violación de los derechos humanos, que momentáneamente sería atribuido a estructuras del ELN.

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“El terrorismo es una acción cobarde y de debilidad del cartel de asesinos y secuestradores del ELN”, escribió el alto funcionario en la red social X, agregando que este hecho podría ser en respuesta de los operativos contra el grupo guerrillero, efectuados por la fuerza pública en el Caribe colombiano.

Ante ello, Sánchez anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para que se brinde información sobre los responsables intelectuales y materiales de este hecho. “El terrorismo se combate con prevención, y la clave de ello es la información. Hasta 200 millones de pesos por información que permita evitar efectivamente cualquier atentado terrorista y capturar a los responsables. Llame al 157”, indicó el ministro.

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A su vez, el jefe de cartera recalcó que algunas organizaciones armadas han aprovechado la coyuntura electoral para “generar terror físico o mediático para influir en los votantes”.

“Por ello el rechazo categórico de toda Colombia frente a este crimen, y la determinación absoluta de nuestra Fuerza Pública para neutralizar esta amenaza para el país y evitar que vuelvan a ejecutar atentados terroristas”, puntualizó.

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