Colombia

Una aeronave no tripulada habría desaparecido en Cauca mientras realizaba labores de inteligencia: autoridades ya adelantan la investigación

Se trata de un sistema tipo ART (Aeronave Remotamente Tripulada) usado por la Fuerza Aeroespacial para misiones ISR: inteligencia, vigilancia y reconocimiento, empleadas en operaciones contra grupos armados ilegales, narcotráfico y control territorial

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Primer plano de un dron gris accidentado en un denso entorno selvático, con la bandera de Colombia y la matrícula FAC 6101 visibles en su fuselaje.
Una aeronave no tripulada es buscada en el Cauca luego de perder comunicación en medio de labores de inteligencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades buscan en el sur del departamento del Cauca una aeronave no tripulada de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) con la que se perdió contacto mientras cumplía una misión de inteligencia en esa zona del país el 26 de mayo de 2026.

El equipo haría parte de los sistemas desplegados para labores de inteligencia y observación en regiones complejas, en especial en áreas con presencia de disidencias de las Farc y estructuras vinculadas al narcotráfico, según informó Caracol Radio.

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El medio detalló que se trata de un sistema tipo ART (Aeronave Remotamente Tripulada) usado por la Fuerza Aeroespacial para misiones ISR: inteligencia, vigilancia y reconocimiento, empleadas en operaciones contra grupos armados ilegales, narcotráfico y control territorial.

De acuerdo con la inforación suministrada por el medio de comunicación, estas plataformas pueden operar de día y de noche, en distintas condiciones meteorológicas, y permiten seguimientos en tiempo real sin exponer tripulaciones humanas. También cuentan con capacidades como persistencia prolongada, monitoreo de objetivos y transmisión de imágenes en tiempo real para vigilar corredores estratégicos sin presencia permanente de tropas en tierra.

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