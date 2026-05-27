Con ‘Mane’ Díaz y al ritmo de salsa, así celebró el Betis la convocatoria de Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández a la selección Colombia

El delantero colombiano marcó un total de 15 goles en la temporada con el equipo español - crédito red social X | @realbetisbalompie/IG

Siguen conociéndose reacciones a la convocatoria final de los 26 jugadores que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

En esta ocasión, el responsable fue el equipo de prensa y comunicaciones del Real Betis Balompié, equipo del fútbol español (La Liga) en el que milita Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, uno de los elegidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo para representar al país en el torneo que se desarrollará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio de 2026.

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El conjunto español, que volverá a disputar la Liga de Campeones gracias al aporte goleador del atacante colombiano (15 anotaciones en total sumadas todas las competencias que disputó), compartió un video a través de sus redes sociales, y en el que a ritmo de salsa y con Luis Manuel Díaz, conocido como Mane Díaz, el padre de Luis Díaz —compañero de Hernández en el combinado nacional— le pusieron el toque de alegría al anuncio que consagró un cierre de temporada más que favorables para “El Cucho”.

El delantero colombiano se quedó con el cupo que muchos daban para Rafael Santos Borré - crédito @realbetisbalompie/IG

En la grabación se observa al inicio uno de los momentos más recordados del padre de “Lucho” Díaz, poco más de tres meses de su liberación (tras permanecer secuestrado doce días) y acompañando a su hijo en el partido por la fecha FIFA (22 de marzo de 2024) que Colombia le ganó a España por 1 a 0 con gol de Daniel Muñoz, y en el que al final del encuentro Mane Díaz se hizo viral por el video que se coló en redes sociales.

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En aquella ocasión el papá de Díaz estaba bailando Los Sabanales, del Los Corraleros de Majagual, que sonaba en las bocinas del London Stadium, de la capital inglesa.

Pero en el video que compartió el Betis el martes 26 de mayo, se observa a Díaz con otra canción de fondo: Ana Milé, del Grupo Niche.

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El éxito de la agrupación vallecaucana acompañó el video con una recopilación de algunos de los mejores goles que marcó “El Cucho” Hernández con el equipo andaluz en la temporada, entre ellos, el que le anotó al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en la derrota por 5 a 1 valido por juego de la liga española.

Acompañado de su familia y en su casa, así recibió el Cucho Hernández su convocatoria al Mundial 2026 - crédito @cuchohernandez/Instagram

Juan Camilo Hernández le ganó el cupo a Rafael Santos Borré en la lista final

El director de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dejó por fuera a Rafael Borré e incluyó a Juan Camilo Hernández en la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026, una decisión del entrenador que expuso el criterio central de la elección: el mejor momento deportivo actual pesó más que la trayectoria acumulada durante las Eliminatorias y la Copa América.

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El contraste quedó marcado por los números de Hernández, delantero del Real Betis, que cerró la temporada con 15 goles y 13 asistencias en 40 partidos entre LaLiga, la Copa del Rey y competencias europeas. Esas cifras terminaron inclinando la balanza a su favor en una convocatoria que, según el texto fuente, incluyó algunas de las sorpresas más debatidas del ciclo.

La decisión respondió a una pregunta concreta: por qué entró el “Cucho” y salió Borré. En rueda de prensa el lunes 25 de mayo, Lorenzo lo explicó con una frase directa: “A mí me interesa mucho la actualidad. Creo que la actualidad del ‘Cucho’ es mejor que la de Rafa”.

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La exclusión de Borré golpeó a uno de los delanteros más habituales del proceso. El atacante del Internacional de Porto Alegre había sido un futbolista de confianza para Lorenzo desde el inicio del ciclo y una pieza importante en el camino hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El mensaje de Rafael Santos Borré tras su no convocatoria al Mundial 2026 - crédito @rafaelsantosborre/Instagram

Tras conocer la decisión, Borré expresó su reacción en redes sociales con un mensaje en el que expuso el impacto personal de quedarse fuera del torneo.

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“Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí. Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra Selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, escribió el atacante colombiano.