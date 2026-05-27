Colombia

Miguel Uribe Londoño culpó a la Paz Total de Gustavo Petro del asesinato de su hijo: “Hoy tiene a los delincuentes libres”

El aspirante presidencial del Partido Demócrata Colombiano también pidió apoyo para su fórmula con Luisa Fernanda Villegas y rechazó el modelo de seguridad impulsado por el actual gobierno

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Miguel Uribe Londoño convocó a votar, criticó la política de paz y prometió seguridad en Colombia - crédito @migueluribel/X

Desde el Eje Cafetero, el empresario y aspirante presidencial del Partido Demócrata Colombiano, Miguel Uribe Londoño, llamó a la ciudadanía a respaldar su campaña junto a su fórmula vicepresidencial Luisa Fernanda Villegas en las elecciones del domingo 31 de mayo de 2026.

En un mensaje publicado en X, el candidato afirmó: “Invito a los colombianos a que este próximo domingo voten por Luisa Fernanda Villegas y por mí a la presidencia de la República”.

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Miguel Uribe Londoño, quien enfatizó su formación como economista, abogado y administrador, destacó su experiencia en el mundo empresarial. “Sé cómo generar riqueza, sé cómo se pueden solucionar los problemas de los colombianos”, afirmó el aspirante a la Casa de Nariño, quien busca posicionarse como una alternativa frente a los desafíos del país.

Miguel Uribe Londoño convocó a votar, criticó la política de paz y prometió seguridad en Colombia - crédito @migueluribel/X
Miguel Uribe Londoño convocó a votar, criticó la política de paz y prometió seguridad en Colombia - crédito @migueluribel/X

Durante el video, el dirigente del Partido Demócrata Colombiano presentó su visión sobre la seguridad y el desarrollo económico, temas que aparecen como ejes centrales de su campaña.

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Uno de los momentos más emotivos de la intervención se centró en la referencia a su hijo, Miguel Uribe Turbay, entonces precandidato presidencial cuyo asesinato en 2025 marcó a la familia y al propio candidato. “Soy el papá de Miguel Uribe, quien es el que debería estar aquí con ustedes, pero lo mataron para silenciarlo”, expresó Uribe Londoño, quien después de la muerte de su hijo decidió seguir con la candidatura de su hijo.

El aspirante responsabilizó directamente a la política de paz implementada por el gobierno actual, al sostener: “¿Quién lo mató? La falsa paz total de Petro, que hoy tiene a los delincuentes en la calle y a nosotros, los ciudadanos, con miedo”.

El mensaje de Uribe Londoño incluyó críticas al enfoque gubernamental en materia de seguridad. Según el candidato, “esa falsa paz total se tiene que acabar”.

Para el empresario, la seguridad constituye el pilar indispensable para cualquier avance social o económico. “Si no hay seguridad, no hay nada. La mejor política económica es la seguridad y con seguridad vamos a lograr resolver todos los problemas que tenemos que resolver”, sostuvo durante el video.

Miguel Uribe Londoño habló de su hijo asesinado Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X
Miguel Uribe Londoño habló de su hijo asesinado Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X

El llamado a votar coincidió con el cierre de campaña, en una coyuntura marcada por la polarización de cara al 31 de mayo.

Uribe Londoño insistió en que la protección ciudadana y la generación de oportunidades económicas serán prioridades si llega a la presidencia.

Miguel Uribe Londoño desafió al Centro Democrático y negó apoyo a Paloma Valencia

A pocos días para la votación presidencial, Miguel Uribe Londoño intensificó sus críticas al interior de la derecha colombiana, apuntando contra figuras prominentes del Centro Democrático.

Durante una entrevista con W Radio, el candidato del Partido Demócrata Colombiano cuestionó abiertamente el apoyo de su nuera, María Claudia Tarazona, a la campaña de la aspirante Paloma Valencia.

El economista reaccionó a las declaraciones de Tarazona emitidas en el cierre de campaña de Valencia, realizado el pasado 24 de mayo en el Movistar Arena. En ese evento, la nuera de Uribe Londoño aseguró que, de estar con vida, Miguel Uribe Turbay habría votado por la candidata del Centro Democrático. El aspirante presidencial respondió que, según su visión, “Álvaro Uribe y Paloma Valencia la utilizaron para que saliera a hacer eso”.

Ilustración en acuarela de Miguel Uribe Londoño y Paloma Valencia señalándose y hablando con micrófonos. De fondo, la Casa de Nariño y la bandera de Colombia.
Miguel Uribe Londoño ha hecho fuertes acusaciones en contra de Paloma Valencia - crédito Visuales IA

Uribe Londoño manifestó su descontento con la intervención de Tarazona y puso en duda la veracidad de sus afirmaciones sobre el vínculo de su hijo con el uribismo.

Decir que Miguel quería mucho al Centro Democrático y que quería mucho al expresidente Álvaro Uribe, eso no es así”, sostuvo el candidato. Además, aclaró que, en el pasado, la relación de Miguel Uribe Turbay con el partido había sido diferente, pero que, en el último año, la situación se tornó tensa.

De acuerdo con el economista, su hijo habría enfrentado presiones y hostigamientos dentro del Centro Democrático. “Sus compañeros del Senado, de la Cámara, sus amigos concejales, diputados, lo saben, porque lo estaban hostigando terriblemente, porque lo maltrataron, porque iba ganando”, relató. Señaló que, de no haber sido por esas circunstancias, Miguel Uribe Turbay habría sido el candidato presidencial del partido.

El dirigente también señaló roces directos entre su hijo y el expresidente Uribe Vélez. “Miguel también estaba muy molesto con el presidente Álvaro Uribe Vélez en aquel mes de mayo porque el exmandatario no quería proceder a escoger el candidato rápidamente”, declaró. Además, recordó un episodio en el que Paloma Valencia habría acusado a su hijo de recibir financiamiento de grupos ilegales, afirmación que luego fue eliminada de redes sociales.

Finalmente, Uribe Londoño fue tajante sobre una posible segunda vuelta: “Si Paloma Valencia pasa a segunda vuelta, no la apoyó. No va a ganar, no tiene con qué, pero si llegara a ganar, no la respaldaría”.

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