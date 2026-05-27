Capturaron en Colombia a Haibo Zhang, alias Chokan, por liderar una red internacional de lavado de activos a gran escala

La captura se produjo luego de una investigación que vinculó al extranjero con el manejo ilícito de fondos provenientes del narcotráfico, facilitando el tránsito de capitales hacia diversas naciones mediante métodos tecnológicos complejos - crédito Ministerio de Defensa

Las autoridades en Colombia detuvieron a un ciudadano chino identificado como Haibo Zhang, alias Chokan, señalado como líder de una organización dedicada al lavado de activos a gran escala con ramificaciones internacionales, presuntamente provenientes del narcotráfico.

La operación fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y dio paso a un proceso de extradición solicitado por una corte en Estados Unidos, informaron investigadores a Semana.

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Su detención se realizó en Colombia y representa un avance en la lucha contra el crimen transnacional. Zhang operaba principalmente en Bogotá y en el Valle del Cauca, donde estableció la estructura central de la organización, según detalles oficiales, obtenidos por el medio citado.

El grupo recibía grandes sumas de dinero en efectivo mediante transferencias nacionales e internacionales y utilizaba monedas virtuales como parte de su esquema financiero ilegal, según Semana. El funcionamiento de la red dependía de acuerdos previos sobre la tasa de cambio del dólar, condición impuesta por el mercado no autorizado.

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Esquema de lavado de activos y operación internacional

El CTI y sus unidades especializadas documentaron cómo la organización de Chokan recibía fondos en efectivo que luego eran transferidos a cuentas en el extranjero y a plataformas de monedas virtuales.

Esta modalidad dificultaba el rastreo del dinero, otorgándole una apariencia de legalidad. Las autoridades identificaron al menos tres entregas controladas de dinero a Zhang, quien ofrecía facilitar y legalizar el tránsito de fondos producto del narcotráfico a través de transacciones bancarias y tecnológicas complejas.

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El trabajo conjunto del CTI y la Fiscalía General de la Nación permitió rastrear los movimientos y reuniones de Zhang en Colombia. Las pruebas demostraron su papel como enlace directo con grupos de lavado de activos de alcance internacional.

Red transnacional detrás de alias Chokan

Según el medio citado, la organización bajo el mando de ‘Chokan’ extendió sus operaciones desde Colombia hacia China, Guatemala, México, Canadá y Estados Unidos. Zhang servía como nexo que aseguraba el flujo y retorno de capitales ilegales entre estos territorios. Estas conexiones consolidaron a Colombia como una plataforma para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico global. Para los investigadores, la identificación de la estructura regional e internacional de Zhang fue determinante para su captura y proceso de extradición.

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Proceso de extradición y perspectiva judicial

El proceso judicial abierto contra Haibo Zhang incluye cargos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos asociados a operaciones de narcotráfico internacional. La solicitud de extradición a Estados Unidos fue emitida por una Corte Federal del Distrito de Massachusetts y está siendo gestionada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Semana informó que la contundencia de las pruebas presentadas por el CTI y la Fiscalía refuerza la colaboración judicial entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el flujo ilícito de dinero. Zhang permanece detenido, bajo custodia del Estado colombiano, mientras culminan los trámites legales y el Gobierno nacional autoriza su traslado a territorio estadounidense, donde enfrentará la justicia por su presunta participación en esta red criminal.