Colombia

Capturaron en Colombia a Haibo Zhang, alias Chokan, por liderar una red internacional de lavado de activos a gran escala

El operativo expuso cómo funcionaban acuerdos clandestinos, criptomonedas y una red con vínculos en Asia, Norteamérica y el Caribe

Guardar
Google icon
Gaula Militar Magdalena Medio | Ministerio de Defensa
La captura se produjo luego de una investigación que vinculó al extranjero con el manejo ilícito de fondos provenientes del narcotráfico, facilitando el tránsito de capitales hacia diversas naciones mediante métodos tecnológicos complejos - crédito Ministerio de Defensa

Las autoridades en Colombia detuvieron a un ciudadano chino identificado como Haibo Zhang, alias Chokan, señalado como líder de una organización dedicada al lavado de activos a gran escala con ramificaciones internacionales, presuntamente provenientes del narcotráfico.

La operación fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y dio paso a un proceso de extradición solicitado por una corte en Estados Unidos, informaron investigadores a Semana.

PUBLICIDAD

Su detención se realizó en Colombia y representa un avance en la lucha contra el crimen transnacional. Zhang operaba principalmente en Bogotá y en el Valle del Cauca, donde estableció la estructura central de la organización, según detalles oficiales, obtenidos por el medio citado.

El grupo recibía grandes sumas de dinero en efectivo mediante transferencias nacionales e internacionales y utilizaba monedas virtuales como parte de su esquema financiero ilegal, según Semana. El funcionamiento de la red dependía de acuerdos previos sobre la tasa de cambio del dólar, condición impuesta por el mercado no autorizado.

PUBLICIDAD

Esquema de lavado de activos y operación internacional

El CTI y sus unidades especializadas documentaron cómo la organización de Chokan recibía fondos en efectivo que luego eran transferidos a cuentas en el extranjero y a plataformas de monedas virtuales.

Esta modalidad dificultaba el rastreo del dinero, otorgándole una apariencia de legalidad. Las autoridades identificaron al menos tres entregas controladas de dinero a Zhang, quien ofrecía facilitar y legalizar el tránsito de fondos producto del narcotráfico a través de transacciones bancarias y tecnológicas complejas.

El trabajo conjunto del CTI y la Fiscalía General de la Nación permitió rastrear los movimientos y reuniones de Zhang en Colombia. Las pruebas demostraron su papel como enlace directo con grupos de lavado de activos de alcance internacional.

Red transnacional detrás de alias Chokan

Según el medio citado, la organización bajo el mando de ‘Chokan’ extendió sus operaciones desde Colombia hacia China, Guatemala, México, Canadá y Estados Unidos. Zhang servía como nexo que aseguraba el flujo y retorno de capitales ilegales entre estos territorios. Estas conexiones consolidaron a Colombia como una plataforma para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico global. Para los investigadores, la identificación de la estructura regional e internacional de Zhang fue determinante para su captura y proceso de extradición.

Proceso de extradición y perspectiva judicial

El proceso judicial abierto contra Haibo Zhang incluye cargos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos asociados a operaciones de narcotráfico internacional. La solicitud de extradición a Estados Unidos fue emitida por una Corte Federal del Distrito de Massachusetts y está siendo gestionada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Semana informó que la contundencia de las pruebas presentadas por el CTI y la Fiscalía refuerza la colaboración judicial entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el flujo ilícito de dinero. Zhang permanece detenido, bajo custodia del Estado colombiano, mientras culminan los trámites legales y el Gobierno nacional autoriza su traslado a territorio estadounidense, donde enfrentará la justicia por su presunta participación en esta red criminal.

Temas Relacionados

Lavado de ActivosNarcotráfico InternacionalHaibo ZhangAlias ChokanColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vicky Dávila cuestionó el respaldo de Jhony Moisés Besaile a la campaña de Paloma Valencia: “Sin necesidad recibió apoyo de corruptos”

La periodista y exaspirante presidencial afirmó que la candidata del Centro Democrático ha sumado apoyos de personas condenadas por corrupción

Vicky Dávila cuestionó el respaldo de Jhony Moisés Besaile a la campaña de Paloma Valencia: “Sin necesidad recibió apoyo de corruptos”

Gustavo Petro exigió reparación inmediata para familiares de pescador muerto en ataque de Estados Unidos en el Caribe: “Dejo mi queja”

El presidente colombiano indicó que en el mar Caribe han sido asesinados al menos 200 lancheros, muchos de los cuales serían colombianos

Gustavo Petro exigió reparación inmediata para familiares de pescador muerto en ataque de Estados Unidos en el Caribe: “Dejo mi queja”

Gustavo Petro volvió a referirse a las elecciones presidenciales, pero evitó profundizar en el tema para no ser blanco de críticas

El mandatario aclaró que no estaba aludiendo a nombres propios de aspirantes y planteó el debate en términos de consecuencias

Gustavo Petro volvió a referirse a las elecciones presidenciales, pero evitó profundizar en el tema para no ser blanco de críticas

Ministerio de Defensa anunció millonaria recompensa para identificar a responsables del atentado contra batallón militar en La Guajira

Pedro Sánchez, titular de la cartera, aseguró que el hecho criminal sería responsabilidad del ELN, en respuesta a la ofensiva de las Fuerzas Militares contra este grupo armado

Ministerio de Defensa anunció millonaria recompensa para identificar a responsables del atentado contra batallón militar en La Guajira

Shakira, Sofía Vergara y Paulina Vega lideran el ‘ranking’ de las 25 colombianas más bellas

La controversia por la selección de actrices, modelos y presentadoras ha llenado las redes sociales de comentarios, donde la inclusión y ausencia de ciertos nombres ha puesto sobre la mesa el debate sobre belleza

Shakira, Sofía Vergara y Paulina Vega lideran el ‘ranking’ de las 25 colombianas más bellas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Shakira, Sofía Vergara y Paulina Vega lideran el ‘ranking’ de las 25 colombianas más bellas

Shakira, Sofía Vergara y Paulina Vega lideran el ‘ranking’ de las 25 colombianas más bellas

Aida Victoria Merlano cuestionó al candidato presidencial Santiago Botero en un en vivo: “Tu forma de gobierno es irrealizable”

Martin Garrix sumó nuevo concierto en Colombia para 2026: conozca fecha, lugar y precios

Luly Bossa confesó lo duro que fue criar con ausencia paterna y todas las ‘espinas’ que tuvo en su vida: “Cristo me mantuvo cuerda”

Myke Towers anunció su regreso a Bogotá con su espectáculo ‘Trap Kings’: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

Giro de Italia Etapa 17 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Estos son los jugadores de la selección Colombia que portarán el parche de debutante en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con ‘Mane’ Díaz y al ritmo de salsa, así celebró el Betis la convocatoria de Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández a la selección Colombia

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano - EN VIVO: siga aquí a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en la final de la Uefa Conference League