Vicky Dávila cuestionó el respaldo de Jhony Moisés Besaile a la campaña de Paloma Valencia: “Sin necesidad recibió apoyo de corruptos”

Jhony Besaile respaldó a Paloma Valencia para la presidencia y destacó su integridad - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila utilizó su cuenta en la red social X para exponer su postura frente a la campaña de Paloma Valencia, actual aspirante a la Casa de Nariño por el Centro Democrático.

En su mensaje, Dávila cuestionó los respaldos que ha recibido Valencia por parte de figuras con antecedentes judiciales, lo que, según la comunicadora, representa un problema ético para la aspirante.

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Dávila señaló que Jhony Moisés Besaile fue condenado recientemente por corrupción por la Corte Suprema. “Él es Jhony Moisés Besaile, acaba de ser condenado por corrupción por la Corte Suprema, y así públicamente apoya a Paloma Valencia”, publicó la periodista, resaltando el apoyo público del exfuncionario hacia la candidata.

La comunicadora aclaró que Paloma Valencia no registra escándalos de corrupción en su trayectoria. Sin embargo, advirtió sobre la gravedad de aceptar respaldos provenientes de personas investigadas o condenadas.

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Vicky Dávila advirtió sobre impacto ético de los apoyos en la campaña de Paloma Valencia - crédito @VickyDavilaH/X

“Sin necesidad recibió apoyo de corruptos en su campaña y ha sido complaciente con ello. Esa es su responsabilidad”, afirmó Dávila, quien consideró que esta situación constituye un error que ha impactado negativamente en la candidatura de Valencia.

En su publicación, Dávila también mencionó a otros condenados por corrupción que, según ella, han respaldado abiertamente a la candidata, como Wilmer Carrillo y Didier Lobo. Además, indicó que durante un acto reciente, Valencia pidió aplausos para Óscar Iván Zuluaga, procesado por el escándalo de Odebrecht en la campaña presidencial de 2014.

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“Esto es inaceptable, uno no puede estar de acuerdo con esto. ¿Paloma, por qué?”, cuestionó Dávila en su mensaje, dirigiendo su interrogante directamente a la aspirante.

El pronunciamiento generó repercusión en redes y reavivó el debate sobre la responsabilidad de los candidatos frente a los apoyos recibidos durante la campaña.

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Vicky Dávila lanzó pullas contra campaña de Paloma Valencia - crédito Colprensa

Esto dijo Jhony Moisés Besaile sobre Paloma Valencia: “Es a una mujer que hay que apoyar”

El exsenador Jhony Moisés Besaile expresó respaldo a Paloma Valencia para la presidencia de Colombia durante un pronunciamiento público. Destacó que es el momento para que una mujer asuma el máximo cargo. Según Besaile, Valencia representa una opción “honrada”, resaltando: “ha sido transparente”, “sincera” y “trabajadora”.

El exlegislador afirmó que la actual senadora “no está untada de corrupción”, subrayando su trayectoria sin escándalos. “Es a una mujer que hay que apoyar”, insistió Besaile al referirse a su colega, a quien conoce por compartir labores en el Congreso.

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Corte Suprema condenó a John Moisés Besaile Fayad por falsedad ideológica en documento público

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió condena contra el excongresista John Moisés Besaile Fayad, a quien declaró coautor del delito de falsedad ideológica en documento público agravado.

La sentencia impone cinco años y nueve meses de prisión domiciliaria y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por un periodo superior a siete años.

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Según el fallo, Besaile Fayad habría manipulado recursos del sistema de regalías destinados a financiar proyectos de ciencia y tecnología en el departamento de Córdoba. Los hechos ocurrieron durante su gestión como secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, cargo que ocupó en la administración de Alejandro Lyons Muskus entre 2012 y 2015.

John Moisés Besaile Fayad fue condenado por modificar documentos oficiales - crédito Senado de la República

La investigación detalló que, en ejercicio de sus funciones, el exfuncionario expidió la Resolución No. 0334, documento cuya fecha fue alterada para simular su expedición el 20 de septiembre de 2012. Sin embargo, la resolución habría sido realmente emitida en febrero de 2014.

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A través de dicho acto administrativo, se reconoció la personería jurídica de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico).

La Sala sostuvo que la falsificación de la fecha tenía el propósito de presentar a la corporación con una trayectoria suficiente para participar en procesos de subcontratación vinculados a proyectos científicos y tecnológicos. El objetivo consistía en evitar objeciones acerca de su reciente constitución y facilitar su intervención en la ejecución de recursos públicos.

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La Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra Besaile Fayad el 12 de febrero de 2018. Dicha causa fue remitida a la Corte Suprema luego de que el exfuncionario asumiera la senaduría en el periodo 2018-2022. La sentencia subrayó que el exsenador “era consciente de que esta contenía manifestaciones contrarias a la verdad y, pese a ello, decidió refrendarla”.