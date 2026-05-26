Sergio Fajardo reveló a dónde iría de descanso si no pasa a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026: “No iré a ver ballenas”

Sergio Fajardo recordó el momento en el que decidió no inclinar su postura en las elecciones de 2018 - crédito Lina Gasca/Colprensa

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y actual candidato presidencial, se pronunció sobre su estrategia para afrontar la última parte de la campaña presidencial, teniendo en cuenta que el 31 de mayo de 2026 será el día decisivo donde los colombianos elegirán al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El dirigente, en declaraciones a Blu Radio, sostuvo que su prioridad sigue siendo llegar a la Presidencia, pese a que las recientes encuestas y sondeos de opinión lo ubican distante de sus rivales como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

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En un momento del dialogo con la cadena radial, el candidato le interrogaron sobre dicho episodio en el que el aspirante decidió emprender un viaje al departamento del Chocó, tras no pasar a la segunda vuelta en las elecciones de 2018, quedando a pocos sufragios del entonces aspirante Gustavo Petro, y de su decisión de votar en blanco, tema que fue motivo de críticas por parte de varios sectores.

Ante ello, Fajardo aclaró que, a diferencia de ese suceso, en la actualidad no piensa en volver al municipio de Nuquí con fines turísticos, .

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“No, no tengo tiquete a Nuquí en esta oportunidad”, expresó el dirigente antioqueño al medio citado, y no descartó que pueda visitar otra zona del territorio nacional.

“Puede ser que me vaya para Sáchica y el departamento de Boyacá, y pues este es parte del trabajo y todos tenemos derecho a descansar”, agregó.

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Polémica de Fajardo y las ballenas

Durante la entrevista, Sergio Fajardo aclaró el motivo por el que acudió en su momento a ese lugar del Pacífico colombiano.

“En 2018 participamos. La luchamos hasta el último segundo. Fue una campaña muy linda, de pura emoción, en el sentido de lo que estamos representando nosotros. No ganamos. Listo, nos sentamos, discutimos. Estaba Antanas Mockus, Claudia López (que ellos votaron por Petro), Jorge Robledo, otras personas, y cada uno dijo: “Bueno, vamos, cada uno vota por quien quiera”. Yo dije: ‘Yo voy a votar en blanco, porque yo he estado parado físicamente en una confrontación y en esa confrontación he dicho una y otra cosa, y las razones para votar en blanco aquí están escritas’”, rememoró el exalcalde de Medellín.

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Del mismo modo, el candidato indicó que en su momento no incidió en su electorado para votar en blanco para los comicios de 2018 y aclaró que su viaje a Nuquí ocurrió tras la segunda vuelta entre Petro y Duque, enfatizando en el agotamiento físico que le dejó la campaña.

“Todo este recorrido, eso exige muchísimo desde el punto de vista físico y mental de nosotros quienes somos candidatos. Al otro día, cuando se termina, a usted le duele todo. El cuerpo le dice: ‘Se gastó toda la energía que tenía acumulada por cuatro meses, pues empiece a pagarlas ahora’. Entonces, voté en blanco, escribí por qué y me fui a pasear a Nuquí por tres días”, mencionó.

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A su vez, Fajardo recordó: “allá están las ballenas. No vi ninguna ballena, una por allá, me dijeron: “Mira, allá a quinientos metros”. Lo pasé muy bien en Nuquí, descansé”.

También, comparó el costo de sus campañas con el de otras candidaturas y afirmó que en 2018 la suya valió cerca de 10.000 millones de pesos, mientras las de Gustavo Petro e Iván Duque estuvieron cerca de 24.000 millones, respectivamente.

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