Colombia

El actor Sebastián Caicedo reveló a qué candidato apoyará en las elecciones presidenciales de 2026

En el pasado, ya había respaldado a esta persona en X, donde respondió a los ataques contra el aspirante desde que se conoció su intención de competir en las presidenciales

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Sebastián Caicedo respalda públicamente a Abelardo de la Espriella tras una oleada de críticas - crédito @sebastiancaicedo/ Instagram - REUTERS/Luisa Gonzalez
Sebastián Caicedo respalda públicamente a Abelardo de la Espriella tras una oleada de críticas - crédito @sebastiancaicedo/ Instagram - REUTERS/Luisa Gonzalez

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 se desarrollarán en un clima de alta expectativa y con llamados a una amplia participación ciudadana.

El país se prepara para elegir a su próximo presidente en una jornada que moviliza a millones de votantes y concentra la atención de los partidos políticos y de la sociedad civil. Entre los nombres en grilla figuran la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) e Iván Cepeda (Pacto Histórico), además de Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional) y Claudia López (Con Claudia imparables).

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Las campañas han intensificado su actividad en las semanas previas, marcando un momento clave para el futuro político nacional.

El actor defendió a de la Espriella y le demostró su apoyo - crédito @SebasCaicedo_/ X
El actor defendió a de la Espriella y le demostró su apoyo - crédito @SebasCaicedo_/ X

El respaldo público de las celebridades se ha hecho evidente, especialmente entre artistas que han movido sus agendas para que giras o eventos los tengan aquí el 31 de mayo para ejercer su derecho al voto. Entre esos destacan Manuel Turizo, Manuel Medrano, por mencionar algunos.

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Otro de los que ha expuesto su respaldo a las elecciones es el actor Sebastián Caicedo, recordado por su relación con la también actriz y presentadora Carmen Villalobos. El bogotano ha expuesto su respaldo a un candidato presidencial generó una ola de reacciones en redes sociales.

El actor utilizó sus plataformas digitales para expresar su apoyo a Abelardo de la Espriella, compartiendo videos, publicaciones y discursos del aspirante, al tiempo que instó a sus seguidores a prestar atención a las propuestas de campaña.

Sumado a esto, recientemente realizó una encuesta en su cuenta de Instagram en la que preguntaba a sus seguidores sobre el respaldo que le darán a los candidatos en las urnas y la mayoría de los votos apuntó al abogado Abelardo de la Espriella.

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El actor Sebastián Caicedo se decantó por el candidato Abelardo de la Espriella en sus redes sociales - crédito @sebastiancaicedo/IG

Este posicionamiento no tardó en despertar respuestas diversas, incluyendo críticas y muestras de respaldo por parte de la comunidad digital.

La participación activa de figuras del entretenimiento en la discusión política se ha vuelto cada vez más habitual, especialmente en periodos electorales, donde sus mensajes pueden ganar gran visibilidad y convertirse en parte de la conversación pública.

Muestra de eso son los constantes mensajes que replica Marbelle en su cuenta de X despachándose en contra de los seguidores del Pacto Histórico como el presidente Gustavo Petro, el escritor Gustavo Bolívar o los actores Diana Ángel y Julián Román.

Marbelle en contra de Diana Ángel

Marbelle difundió en su cuenta de X una noticia falsa que afirmaba que la actriz Diana Ángel amenazaba con abandonar Colombia si Abelardo de la Espriella ganaba la presidencia, algo similar a lo que ocurrió con la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ cuando el ganador fue Gustavo Petro.

Marbelle
Diana Ángel le respondió a Marbelle al asegurar que huele feo porque le hulle al jabón - crédito @DianAngel01/X

La cantante acompañó esa publicación con la frase: “¡El olor a jabón los espanta!”, en alusión a un estereotipo sobre los votantes de izquierda, en el contexto de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Diana Ángel respondió con una indirecta en la que desmontó el señalamiento y se describió como una persona muy aseada. “Andan diciendo las malas lenguas que el ‘olor a jabón nos espanta’… sí, es verdad, sobre todo al jabón chiquito de ese que les encanta. Para todo lo demás existe el agua de rosas, el aceite de coco, los jabones de romero, caléndula, sábila, el agua bendita y maravillosa, porque exigente para bañarme si soy. Venga, acérquese, hasta la foto de mi perfil huele delicioso”, escribió la actriz en sus redes.

Los seguidores de ambas artistas se dividieron en los comentarios. Algunos criticaron a Marbelle, otros pidieron madurez a las dos y varios las acusaron de buscar figuración.

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