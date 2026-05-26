Colombia

Qué es la “cobija térmica”, el curioso fenómeno culpable de que Medellín se sienta tanto calor en las noches por estos días

Las altas temperaturas registradas durante la noche han obligado a la ciudadanía a modificar sus hábitos por el efecto de una capa nubosa que retiene el calor en la superficie y dificulta el descanso y la recuperación del sueño

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Panorámica de la ciudad de Medellín-Antioquia-Colombia
El aumento inusual de temperaturas nocturnas en Medellín y el Valle de Aburrá causa incomodidad en la calidad del sueño de sus residentes - crédito Alcaldía de Medellín

La ciudad de Medellín y gran parte del Valle de Aburrá experimentan actualmente un aumento inusual en las temperaturas nocturnas, situación que ha llevado a muchas personas a buscar alternativas para refrescarse y a modificar sus rutinas de sueño.

El reciente registro de 33,8 °C en la estación del aeropuerto Olaya Herrera, que supera la marca histórica anterior, confirma que el fenómeno es tangible y medible.

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Especialistas del Siata atribuyen este incremento al llamado “efecto cobija térmica”, un proceso atmosférico que ocurre cuando, tras jornadas de cielos despejados y fuerte radiación solar, se forma una capa de nubes bajas y medias en la tarde y noche.

Esta formación nubosa actúa como una manta que retiene el calor acumulado en la superficie, impidiendo que se disipe durante la madrugada y elevando la sensación térmica aún después de la lluvia.

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Foto panorámica de Medellín
El reciente registro de 33,8 °C en el aeropuerto Olaya Herrera confirma que Medellín experimenta una ola de calor histórica - crédito Colprensa

El fenómeno impacta de manera directa la calidad de vida diaria, ya que la permanencia del calor nocturno dificulta el descanso y aumenta el uso de ventiladores, como lo han notado los habitantes del área metropolitana.

La explicación científica indica que los valores mínimos de temperatura no descienden como sería habitual, sino que se mantienen entre uno y dos grados más altos respecto al promedio histórico, según el equipo de Meteorología del Siata.

Cómo opera el efecto cobija térmica y por qué se intensifica en el Valle de Aburrá

El fenómeno se origina por una combinación de factores atmosféricos y geográficos. Durante el día, la radiación solar permite que el suelo absorba gran cantidad de calor. Al caer la tarde, la presencia de nubosidad impide que ese calor escape, creando una barrera que lo mantiene cerca de la superficie.

En condiciones normales, la superficie terrestre liberaría parte de ese calor al espacio durante la noche, provocando un descenso en la temperatura. Sin embargo, la nubosidad densa actúa como una barrera, lo que produce noches más cálidas y madrugadas bochornosas.

Panorámica de la ciudad de Medellín-Antioquia-Colombia
Especialistas del Siata atribuyen el incremento térmico nocturno al fenómeno atmosférico conocido como 'efecto cobija térmica' - créditio cortesía de Booking

La particular geografía del Valle de Aburrá, con montañas que rodean la ciudad, limita la circulación del aire y facilita la acumulación tanto de calor como de contaminantes. Esta configuración potencia el efecto térmico y acentúa la sensación de calor en comparación con otras ciudades.

Ahora bien, las noches tan calurosas no están vinculadas al fenómeno de El Niño, que aún no se ha establecido en la región. Según el Siata, el océano Pacífico se mantiene en fase neutral del fenómeno Enso, aunque existe más de un 60% de probabilidad de que evolucione hacia una fase cálida en los próximos meses.

Urbanización, lluvias y recomendaciones ante el calor

El incremento de las temperaturas nocturnas se da en medio de una disminución temporal de las lluvias. Aunque mayo suele ser parte de la temporada húmeda en Antioquia, el nivel de precipitaciones ha estado por debajo de lo esperado en los últimos días. Las proyecciones, sin embargo, indican que el mes podría cerrar dentro de los promedios históricos normales.

Expertos del Ideam y del Siata han advertido que otros factores contribuyen a este fenómeno, como la urbanización acelerada, la reducción de áreas verdes y el cambio climático global.

Ciudad de Medellín panorámica-Antioquia-Colombia
El alza en las temperaturas nocturnas coincide con una disminución temporal de lluvias en la región, pese a estar en temporada húmeda - crédito Alcaldía de Medellín

Estos elementos intensifican el calor urbano, haciendo más evidente el efecto térmico en Medellín. La reciente marca de 34,8 °C en la estación de Tulio Ospina, en Bello, superó el récord anterior de 34,2 °C, lo que refuerza la tendencia de temperaturas extremas en el área metropolitana.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., y prestar especial atención a los grupos vulnerables como niños, adultos mayores y animales domésticos durante los episodios de calor intenso.

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