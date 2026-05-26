Cayó ‘Winny’, aliado de ‘Iván Mordisco’ en el Llano colombiano: compraba caballos de paso fino con el dinero de extorsiones

El sujeto fue detenido en Villavicencio - crédito Policía Nacional de Colombia

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia anunciaron la captura de tres sujetos adscritos a la estructura 39 Arcesio Niño del Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo cabecilla del grupo armado.

Según el reporte entregado por las autoridades, entre los detenidos se encuentra un hombre identificado con el alias de Winny, señalado como cabecilla de comisión de la organización armada que opera en la Orinoquía colombiana.

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La operación se ejecutó de forma simultánea en Meta, Cundinamarca y Tolima, con coordinación de la Policía, la Fiscalía y apoyo del Ejército.

Además de ‘Winny’, también fueron detenidos alias la Bichota, identificada como presunta cabecilla de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales; y alias Vicente, a quien las autoridades señalan como explosivista de la organización.

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Perfil criminal

De acuerdo con la investigación oficial, alias Winny es considerado como una pieza clave dentro de la red encargada de presionar y coordinar cobros extorsivos en esa región, con un recaudo que habría superado los $1.000 millones mensuales.

Informes de inteligencia militar citados por Blu Radio detallan que el capturado tenía la función de ejecutar actividades de terrorismo y suministrar información estratégica sobre las víctimas a la comisión de finanzas de la organización ilegal, con la que se definían exigencias económicas contra sectores productivos.

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Los investigadores indicaron que el hombre mantenía cercanía directa con alias Iván Mordisco, quien lo habría delegado para intensificar la presión sobre campesinos, comerciantes, transportadores y ganaderos en los Llanos Orientales, con cobros bajo amenazas.

Las autoridades también señalaron que parte del dinero obtenido de forma ilegal habría sido usado para la compra de caballos de paso fino, motocicletas de alta gama y joyas.

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Durante el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares y tres tarjetas SIM, que serían usadas para coordinar acciones de la estructura.

La Policía Nacional también vincula a esta estructura con el ataque con cilindro bomba perpetrado en 2023 contra tropas del Ejército en el sector de La Loma, en Puerto Gaitán, Meta.

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“Con este resultado operacional se logra un debilitamiento directo a las directrices de la estructura criminal bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, impactando principalmente con la fractura logística y financiera”, manifestó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

Tras las capturas, los tres cabecillas de las disidencias quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial en su contra.

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