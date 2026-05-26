Abelardo de la Espriella cuestionó las garantías de seguridad ofrecidas por el ministro de Defensa: “Asesinaron a Miguel Uribe Turbay”

Abelardo de la Espriella le contestó a Pedro Arnulfo Sánchez por la seguridad en las próximas elecciones - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El 24 de enero de 2026, en pleno cierre de campaña, el candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella aseguró contar con información de inteligencia que vincula a sectores cercanos al Ejecutivo con intentos de sabotaje para los días 28 y 29 de mayo de cara a las elecciones de este domingo 31 de mayo.

Tras lo anterior, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, respondió a las críticas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y pidió evitar que se utilice a la fuerza pública como herramienta en la campaña electoral.

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El ministro de Defensa aseguró protección para todos los candidatos en el proceso electoral - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El titular de la cartera de Defensa expresó: “Una de las peticiones que también hacemos a todos los partidos es que no instrumentalicen a la Fuerza Pública para hacer sus campañas”.

Sánchez subrayó que algunos sectores han promovido “mentiras” respecto al trabajo de las fuerzas de seguridad. “Hay algunas personas que son mentirosas, irresponsables, que dicen que la Fuerza Pública está desmotegada. Nosotros lo que tenemos es ganas de seguir protegiendo al país (sic)”, sostuvo el funcionario.

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De acuerdo con el ministro, las operaciones de la fuerza pública continúan desarrollándose en todo el territorio nacional. “Que dicen que estamos con las manos amarradas. Falso. Por ello cada día estamos haciendo operaciones”, puntualizó Sánchez, quien insistió en que el debate electoral debe centrarse en propuestas: “Aquí la única invitación es a que ganen las ideas y no ganen las mentiras”.

La respuesta del candidato Abelardo de la Espriella no se hizo esperar. El aspirante presidencial denunció una serie de hechos violentos contra integrantes de su equipo de campaña y cuestionó la gestión del Ministerio de Defensa.

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De la Espriella afirmó: “Asesinaron a Miguel Uribe Turbay; nos asesinaron a Rogers y a Fabián, miembros de nuestra campaña; secuestraron a nuestro coordinador en Isnos; han amenazado al menos a cuatro de nuestros coordinadores departamentales, y este remedo de Ministro de Defensa nos dice que hay garantías de seguridad para hacer campaña. ¡Patético!”.

Abelardo de la Espriella acusa al Gobierno tras hechos violentos en su campaña - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En sus declaraciones, De la Espriella reiteró que el próximo 7 de agosto buscará restituir el “honor militar” en la fuerza pública.

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“El 7 de agosto vuelve el honor militar a nuestra Fuerza Pública, porque en este gobierno ha sido vilipendiada”, aseguró el candidato, quien también lanzó un mensaje de aliento a sus seguidores: “Aguanta, Colombia, falta poco. Este domingo: Tigre y Raya, en primera no se falla”.

Abelardo de la Espriella exigió protección para su campaña luego de nuevas amenazas en Yumbo

El 25 de mayo de 2026, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció también en sus redes sociales amenazas contra Johnnathan Alvear, coordinador de Defensores de la Patria en Yumbo, departamento del Valle del Cauca.

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Según el aspirante, grupos armados buscan intimidar a miembros de su equipo de campaña en esa región.

Abelardo de la Espriella pidió atención internacional tras intimidaciones a su equipo en Valle del Cauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial, De la Espriella afirmó: “Los bandidos del Valle del Cauca han amenazado a Johnnathan Alvear”, atribuyendo la autoría de estos hechos a sectores vinculados al oficialismo.

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El dirigente señaló directamente a figuras del Gobierno: “Petro, Cepeda y sus cómplices insisten en imponer el miedo y conseguir votos a punta de presiones y fusil”. Además, responsabilizó públicamente a estos actores por cualquier situación que pueda afectar la integridad de Alvear o de otros miembros de su campaña.

El candidato opositor extendió su reclamo fuera del ámbito nacional y pidió la atención de organismos extranjeros: “Hago un llamado a la comunidad internacional para que pose sus ojos sobre Colombia”. Recordó que dos integrantes de su equipo resultaron asesinados y subrayó la necesidad de proteger a quienes participan en actividades políticas.

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De la Espriella concluyó su mensaje con una exhortación: “Debemos garantizar la vida de quienes trabajan para construir una Patria Milagro y para derrotar a los violentos”.

El cuestionamiento de De la Espriella se suma a los recientes episodios de violencia sufridos por campañas opositoras, en un clima de creciente preocupación por la seguridad durante el proceso electoral.

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