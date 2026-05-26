Colombia

Ataque armado contra una patrulla de la Policía en la vía Cúcuta–Pamplona dejó varios heridos

Un atentado en las inmediaciones del peaje Pamplonita provocó lesiones a varios agentes, quienes fueron trasladados al hospital de Pamplona para recibir atención médica

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Patrulla de la Policía fue emboscada cerca del peaje Pamplonita, hay uniformados lesionados - crédito @jhonjacome/X
Patrulla de la Policía fue emboscada cerca del peaje Pamplonita, hay uniformados lesionados - crédito @jhonjacome/X

Un atentado con explosivos se registró en la vía que conecta Cúcuta con Pamplona, en el departamento de Norte de Santander. El ataque ocurrió cerca del peaje Pamplonita, específicamente en la vereda El Páramo, dentro del municipio de Pamplonita.

Según información preliminar, una patrulla de la Policía Nacional fue blanco de la acción violenta mientras transitaba por la zona. Los uniformados se desplazaban en cumplimiento de labores de seguridad cuando se produjo la detonación.

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Varios agentes resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital local de Pamplona para recibir atención médica. El medio Canal Tro, aseguró que preliminarmente son tres los uniformados lesionados, la patrullera Karen Liceth Estrada Salazar, el subintendente Edwin Guerrero Duarte y el intendente jefe Johan Vásquez Castro.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia y desplegaron operativos en el corredor vial para garantizar la protección de los ciudadanos y buscar a los responsables del hecho. Según fuentes de X, el tránsito vehicular está cerrado en la doble calzada.

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Heridos varios policías tras atentado en carretera entre Cúcuta y Pamplona - crédito @librecatatumbo/X
Heridos varios policías tras atentado en carretera entre Cúcuta y Pamplona - crédito @librecatatumbo/X

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