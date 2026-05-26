Colombia

Registraduría suspenderá el trámite del registro civil y la cédula de ciudadanía: a partir de esta fecha se suspenderán los servicios por elecciones

La Registraduría señaló que la entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 29 de mayo de 2026 al mediodía

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Ciudadanos deben reclamar sus cédulas en la sede de registro donde realizaron el trámite - crédito Registraduría Nacional
Ciudadanos deben reclamar sus cédulas en la sede de registro donde realizaron el trámite - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó la suspensión temporal de los servicios de registro civil y cédula de ciudadanía en todas sus sedes a nivel nacional, como parte de las acciones para organizar las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026.

Según el órgano electoral, esta medida se aplicará desde el 27 de mayo hasta el 2 de junio de 2026, situación que pausa los trámites relacionados con la expedición de registros civiles y cédulas de ciudadanía.

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“Con el fin de garantizar la adecuada organización y desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil suspenderá los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país a partir de este miércoles, 27 de mayo, hasta el martes 2 de junio”, indicó la Registraduría.

Registraduría - crédito Registraduría
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó la suspensión temporal de los servicios de registro civil y cédula de ciudadanía en todas sus sedes a nivel nacional - crédito Registraduría

De acuerdo con la entidad, la entrega de documentos de identidad permanecerá habilitada únicamente hasta el viernes 29 de mayo a mediodía. Hasta ese momento, permanecían pendientes por reclamar más de 295.000 cédulas de ciudadanía en todo el país. La Registraduría Nacional recordó que este documento es indispensable para participar en la jornada electoral.

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“Es de señalar que la entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 29 de mayo al mediodía. Actualmente, un total de 295.321 cédulas de ciudadanía se encuentran pendientes por ser reclamadas en todo el país”, señaló el órgano electoral.

En los municipios donde no existe una notaría con función registral y en situaciones urgentes, la inscripción en el registro del estado civil podrá adelantarse, con el fin de proteger el derecho a la identificación y evitar inscripciones extemporáneas, por ejemplo, en casos de defunción.

“En los municipios en los que no exista notaría con función registral y en aquellos casos excepcionales en que se requiera de manera urgente realizar una inscripción en el registro del estado civil, deberá adelantarse dicha inscripción, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la identificación y evitar que se configure una inscripción extemporánea de la defunción, si es el caso”, precisó la entidad.

Falsificación de cédulas - crédito Registraduría
De acuerdo con la entidad, la entrega de documentos de identidad permanecerá habilitada únicamente hasta el viernes 29 de mayo a mediodía - crédito Registraduría

Según la información oficial, los servicios se reanudarán el miércoles 3 de junio de 2026 en el horario habitual, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La entidad recomendó a los ciudadanos acercarse a las sedes para reclamar su cédula antes del plazo establecido, dado que es el único documento válido para ejercer el derecho al voto.

“De igual manera, se informa que todos los servicios de registro civil e identificación se reanudarán con total normalidad el miércoles 3 de junio en el horario habitual de atención al público, es decir, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.”, expresó el órgano electoral.

La Registraduría Nacional reiteró la importancia de que quienes aún no han recogido su cédula lo hagan antes de la fecha límite para evitar contratiempos en el proceso electoral. La suspensión temporal solo incluye trámites de registro e identificación; la entrega de documentos sigue habilitada hasta el periodo indicado.

Recientemente, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el plan de acción para fortalecer las elecciones de presidente y vicepresidente de la República en el exterior.

El registro manual y la auditoría de actas garantizan la seguridad de las elecciones presidenciales en Colombia, según indicó el registrador Hernán Penagos - crédito @Registraduria/X
Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil - crédito @Registraduria/X

El plan abarca el desarrollo de distintas acciones estratégicas para optimizar la organización y ejecución del proceso electoral en el exterior, dentro de las cuales se destacan:

  • Refuerzo de personal de la Registraduría en consulados estratégicos
  • Auditoría externa especializada internacional
  • Puntos de digitalización formularios E-14

“El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, reiteró que están dadas todas las garantías para que los colombianos en el exterior salgan a ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales y para que este proceso democrático se desarrolle de manera íntegra y transparente”, señaló la Registraduría.

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