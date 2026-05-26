Colombia

Comandante de la FAC aclaró si el Hércules C-130 siniestrado en Putumayo presentó problemas técnicos: “La investigación no tiene un límite específico”

Las pruebas reunidas hasta el momento sostienen que la aeronave tenía plena aeronavegabilidad al momento del vuelo, y que el accidente se atribuye al choque con obstáculos durante el ascenso desde la pista

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que el Hércules C-130 se accidentó al chocar con tres árboles pocos segundos después del despegue en Puerto Leguízamo - crédito Luisa González/Reuters
La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que el Hércules C-130 se accidentó al chocar con tres árboles pocos segundos después del despegue en Puerto Leguízamo - crédito Luisa González/Reuters

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), Carlos Fernando Silva, afirmó que el accidente del Hércules C-130 ocurrido el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, ya tiene sus hechos establecidos, aunque la investigación oficial sigue abierta para definir los factores humanos del siniestro en el que murieron 69 militares y sobrevivieron 57.

Según declaraciones del general difundidas por Semana, esa etapa pendiente será la que permita completar el informe final que la FAC prevé hacer público cuando termine el análisis.

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Es algo que todavía se está configurando, la investigación continúa, no tiene un límite específico porque esta es una investigación cuyo equipo, con una independencia profesional, debe adelantar”, dijo el comandante Silva.

Los testimonios de los 57 sobrevivientes han sido una pieza central para ese informe, dijo Silva. La fecha de publicación del documento final todavía no fue definida, y el oficial sostuvo que el equipo investigador trabaja con independencia profesional hasta revisar todos los elementos del caso.

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Familias de víctimas del accidente aéreo en Putumayo sufren estafas por cobros ilegales para la identificación de cuerpos, según denunció el ministro de Defensa - crédito MiPutumayo.com.co/EFE
El informe preliminar de la FAC descartó fallas de mantenimiento previas en el avión siniestrado en Putumayo, según los protocolos internacionales de aviación - crédito MiPutumayo.com.co/EFE

El primer informe preliminar, entregado conforme a los protocolos de aviación, concluyó que la tragedia fue consecuencia directa del impacto de los motores uno y dos contra los árboles cercanos a la pista. Según ese reporte de la FAC, ese choque provocó la pérdida de potencia y la caída del avión.

Según declaraciones del coronel Luis Fernando Escobar, líder del equipo investigador: “La aeronave previa al vuelo tenía una aeronavegabilidad al 100 por ciento. No tenía ninguna anotación de mantenimiento que impidiera o pusiera restricciones. La falla o la pérdida de potencia de los motores número uno y número dos fue consecuencia del golpe de dichos motores con los árboles, no porque tuviera previamente algún tipo de falla o mantenimiento”.

De acuerdo con la FAC, la aeronave se accidentó pocos segundos después del despegue, cuando impactó tres árboles ubicados en la trayectoria de salida de la pista 3.

Según Escobar, el choque ocurrió “aproximadamente cuatro segundos después del despegue, la aeronave impactó tres árboles ubicados en la trayectoria de salida por la pista 3”.

El primer impacto se produjo entre el fuselaje y la hélice del motor número tres. Los siguientes golpes afectaron la sección izquierda de la aeronave y las hélices de los motores uno y dos, según las declaraciones del investigador.

Expertos militares evalúan hipótesis como falla mecánica, error humano y exceso de peso como causas del siniestro aéreo del C-130 - crédito Daniel Ortiz/AFP
Las hélices y los motores uno y dos del Hércules C-130 resultaron gravemente dañados tras el impacto con los árboles durante la salida de la pista 3 - crédito Daniel Ortiz/AFP

La Fuerza Aeroespacial Colombiana sostuvo además que el análisis de los restos mostró ingestión de material vegetal en los motores uno y dos. Según la FAC, los registros del radar de vuelo confirmaron que después del impacto hubo pérdida de potencia en el motor uno y una fuerte disminución en el motor dos.

Eso significa que, de acuerdo con la información oficial divulgada hasta ahora, no existe indicio de una falla previa ni de problemas de mantenimiento en el Hércules C-130 accidentado. La causa física inmediata establecida por la investigación preliminar fue el choque con los árboles durante la salida de la pista 3.

Silva señaló a que el accidente ya está esclarecido en su secuencia material, pero no en todos sus componentes de análisis. En sus palabras: “Por el momento los hechos ya están muy claros, pero se adelanta todavía una investigación para definir perfectamente qué pasaba con cada una de las personas, estos son los factores humanos que hay que analizar”.

La línea de trabajo que sigue abierta busca determinar qué ocurrió con cada una de las personas involucradas, según el comandante de la FAC. El oficial remarcó que ese examen se apoya en las declaraciones de los sobrevivientes y en la revisión integral de los elementos reunidos por los investigadores.

La institución no fijó todavía una fecha para presentar el informe final. Cuando ese documento esté terminado, según anticipó la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sus resultados serán compartidos con la opinión pública.

La FAC confirmó que el Hércules accidentado operaba sin seguro pese a advertencias presupuestales

La tragedia aérea del Hércules C-130 en Puerto Leguízamo dejó 69 muertos y 54 heridos entre los uniformados colombianos - crédito Reuters
La tragedia aérea del Hércules C-130 en Puerto Leguízamo dejó 69 muertos y 54 heridos entre los uniformados colombianos - crédito Reuters

El accidente del Hércules C-130 de la FAC en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejó 69 uniformados muertos y 54 heridos. La aeronave no tenía seguro al momento del siniestro pese a que la Fuerza Aeroespacial Colombiana había advertido desde enero de 2026 sobre un faltante de $258.000 millones para asegurar toda su flota.

Ese déficit era conocido por el Estado, según Caracol Radio, pero los recursos no fueron asignados. El mismo medio informó que durante un debate de control político en el Senado no se trató la situación del seguro del avión accidentado.

El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, anunció que antes de terminar abril se presentará el informe preliminar de la investigación. La FAC indicó que todavía verifica la información sobre la ausencia de cobertura de la aeronave.

El foco oficial, hasta ahora, estuvo puesto en los aspectos técnicos. Según la FAC, el avión tenía certificación de vuelo vigente y había recibido mantenimiento suficiente para operar durante más de 40 años.

Para esclarecer lo ocurrido, la FAC solicitó apoyo de entidades de Estados Unidos. Según el texto fuente, ya participaron en inspecciones en el lugar personal de Lockheed Martin, Rolls-Royce y la empresa TCG.

La aeronave accidentada era el FAC 1016. Sobre ese aparato, se informó que llevaba seis años de operación y que había cumplido con todos los mantenimientos requeridos.

Colombia dispone actualmente de siete aviones C-130, según el texto fuente. Dos están en proceso de retiro por los altos costos de mantenimiento.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó que la flota se haya reducido durante su gestión. También afirmó que Colombia mantiene la flota más operativa de la región, con un promedio de 667 aeronaves. Sánchez sostuvo además que ninguna tripulación de la FAC abordaría una aeronave sin que los protocolos de seguridad y mantenimiento estuvieran al día. Esa fue una de las respuestas oficiales frente a los cuestionamientos posteriores al accidente.

Sobre los heridos, el general Royer Gómez Herrera detalló que, de los 52 uniformados del Ejército afectados, tres siguen hospitalizados. Otros cinco se recuperan en el Batallón de Sanidad Militar y 44 ya recibieron el alta médica y continúan en recuperación.

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