La Liendra se expuso al peligro al grabar a una manada de hipopótamos para su documental: estuvo a pocos metros de los animales

Las imágenes compartidas por La Liendra generaron preocupación entre sus seguidores por el riesgo asumido al documentar a los hipopótamos - crédito @la_liendraa/ Instagram

El creador de contenido colombiano La Liendra generó revuelo en redes sociales tras compartir un video en el que se lo ve acercándose a una manada de hipopótamos en libertad.

El episodio ocurrió durante la grabación de un documental sobre la situación actual de estos animales en Colombia, una especie introducida al país décadas atrás y hoy en el centro de una polémica ambiental.

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A través de sus historias en Instagram, donde reúne millones de seguidores, La Liendra relató los detalles de su travesía. “Nos dieron la ubicación de un lugar donde podríamos encontrar una manada de hipopótamos que vive en libertad, así que vamos a ir con mucho cuidado”, comentó mientras atravesaba una zona boscosa acompañado de su equipo. El joven influenciador advirtió a sus seguidores sobre el riesgo de la expedición, ya que los animales no estaban bajo supervisión de expertos y el recorrido se realizó sin protección especializada.

“Vamos a tratar de documentarlos con cuidado, porque es muy peligroso estar en la zona de ellos y no hay nada que nos proteja de un ataque”, afirmó La Liendra antes de intentar captar el comportamiento de los hipopótamos a escasos metros de distancia. Las imágenes difundidas muestran la tensión del momento y el respeto necesario ante una especie conocida por su fuerza y agresividad, responsable de numerosos incidentes en África y también en Colombia.

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Documental de La Liendra sobre hipopótamos causa impacto tras su peligroso acercamiento - crédito @la_liendraa/ Instagram

La decisión de acercarse tanto a los hipopótamos generó una ola de reacciones inmediatas entre sus seguidores. “Qué miedo eso”, “uy no, se ven muy grandes”, “que buen contenido el de Lali”, se lee entre los comentarios destacados en redes sociales.

El documental de La Liendra busca poner en foco la problemática de los hipopótamos en Colombia, un tema que ha despertado intenso debate público por el impacto ambiental y los riesgos asociados a su presencia en ecosistemas locales. En una de las entregas recientes, el creador de contenido incluyó el testimonio de un sobreviviente de un ataque de hipopótamo, ampliando la discusión en plataformas digitales.

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El proyecto documental continúa avanzando y suma cada vez más atención por la osadía de su realizador y la importancia del tema para el país. Sin embargo, aún no se conoce la fecha en la que será publicado.

El documental busca visibilizar el impacto ambiental y los riesgos que representa la creciente población de hipopótamos en el país - Visuales IA

La problemática de los hipopótamos en Colombia se encuentra en un punto crítico y ha adquirido relevancia internacional en 2026. Esta especie, introducida en la década de los ochenta por Pablo Escobar, ha pasado de ser una curiosidad exótica a convertirse en una amenaza ambiental de gran escala.

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De los cuatro ejemplares originales, actualmente se estima que la población supera los 200 individuos, con proyecciones que indican que podría alcanzar los 500 en 2030 y cerca de 1.000 para 2035 si no se implementan medidas urgentes de control.

El crecimiento acelerado de estos animales en la cuenca del río Magdalena ha generado impactos severos en los ecosistemas locales. Investigadores y expertos han advertido que el excremento de los hipopótamos contamina la calidad del agua, afecta los niveles de oxígeno y contribuye a la muerte de peces, además de facilitar la transmisión de enfermedades a humanos. La alteración física de los ríos y humedales, provocada por el peso y el comportamiento de estos mamíferos, pone en riesgo especies nativas como el manatí y la tortuga de río, además de modificar el hábitat de la fauna local y la flora ribereña.

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Para frenar la expansión, el Gobierno colombiano activó en 2026 un plan de choque sin precedentes. El Ministerio de Ambiente destinó una inversión de 7.200 millones de pesos para implementar una estrategia integral de manejo, que incluye protocolos técnicos para la reducción progresiva de la población mediante la eutanasia química y física, así como el confinamiento y la translocación de algunas de estas especies.

El Gobierno colombiano destinó 7.200 millones de pesos para implementar una estrategia de control y manejo de la población de hipopótamos - crédito Visuales IA

La decisión ha generado un fuerte debate, dividiendo opiniones entre ambientalistas, defensores de los derechos animales y habitantes de las regiones afectadas. Mientras algunos resaltan la importancia turística de los hipopótamos, otros advierten sobre los riesgos a la seguridad, la economía local y la biodiversidad.

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